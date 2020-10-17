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Her şey köpeğin kafatası bulmasıyla başladı! Muğla'daki korkunç olayda yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 13:04 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 24 Aralık 2019'dan bu yana kayıp olarak aranırken, ormanlık alanda kafatası bulunan tersane işçisi Mehmet Ali Koran'ın (36) katil zanlısı olduğu iddiasıyla tutuklanan R.A. ile kaybolduğu gün aynı barakada olduğu ortaya çıktı.

Her şey köpeğin kafatası bulmasıyla başladı! Muğla'daki korkunç olayda yeni gelişme

Kumbahçe Mahallesi'ndeki tersanede çalışan işçilerin beslediği 'Betty' isimli sokak köpeği, 16 Temmuz günü, ormanlık alanda kafatası bulup, getirdi. İşçiler büyük şaşkınlık yaşarken, tersane sahibi Ali Efe, polisi aradı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince teslim alınan kafatası Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Arama kurtarma ekipleri de kafatasının ait olduğu cesedin bulunması için bölgede çalışma başlattı. Aramaların 4'üncü gününde, kaval kemiği bulundu. Yapılan incelemeler sonunda kafatası ile kaval kemiğinin yakındaki bir tersanede boya ustası olarak çalışan ve geçen yıl 24 Aralık gününden bu yana kayıp olan Mehmet Ali Koran'a ait olduğu tespit edildi. Tüm aramalara rağmen Koran'ın cesedinin diğer kısımları bulunamadı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, 5 Ekim günü, Koran'ın 4 arkadaşını gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.H., A.Y.A. ve Y.A. savcılık sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen R.A. ise tutuklandı. Suçlamaları kabul etmeyen R.A., adliye çıkışı "Ben öldürmedim ki tedbir olsun diye tutukladı hakim" dedi.
Yürütülen soruşturma kapsamında R.A.'ın cep telefonuna ait HTS kayıtlarından 24 Aralık günü Koran ile aynı barakada bulunduğu belirlendi.

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(DHA)

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