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Her şey küçük bir çizgiyle başladı! Alnında çıkan iz nedeniyle kanser olduğunu öğrendi

09.09.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser oldukça tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Sinsice ilerleyen kanser türlerini erken teşhis etmek zor olsa da bazı kanser türleri önceden belirti veriyor. Cilt kanseri de en çok belirti gösteren kanser türleri arasında bulunuyor. Rachel Collett isimli bir kadın alnında çıkan önemsiz gördüğü izin cilt kanseri belirtisi olduğunu öğrenerek herkesi uyardı.

Her şey küçük bir çizgiyle başladı! Alnında çıkan iz nedeniyle kanser olduğunu öğrendi

İngiltere'de yaşayan 48 yaşındaki Rachel Collett 2014 yılında alnında ortaya çıkan ufak bir iz olduğunu fark etti. Bu izi saç fırçasının yaptığı düşünen Rachel, izi görmezden geldi. Ancak alnındaki iz giderek büyüme başladı. Rachel, “Sonunda yavaş yavaş etrafını büzmeye başladı ve volkanik bir krater olarak tanımladığım şey kafamın içine dalmaya başladı. İz büyümeye devam etti. Sonra ortadaki kırmızı parça kayboldu ve izin rengi inci beyazı oldu. Bu yüzden beni dermatoloğa sevk eden doktorlara gittim." diye açıkladı.

DOKTOR GÜNEŞ KREMİ KULLANIP KULLANMADIĞINI SORDU

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Yapılan biyopsi, bunun bir cilt kanseri türü olan bazal hücreli karsinom olduğunu ortaya çıkardı, bu yüzden lezyonu çıkardı. Bir ortaokulda çalışan iki çocuk annesinin 2018'de gözünün yakınında başka bir yumru ortaya çıktı. Bu yıl ise burnunun ucunda kanserli olmayan bir büyüme daha alındı. Rachel, güneşten korunmanın önemi konusunda farkındalık yaratmak istiyor ve sadece 20'li yaşlarında düşük SPF güneş kremi kullanmaya başladığını söylüyor. "Doktora gittiğimde güneş kremi kullanıp kullanmadığımı sordu. Güneş kremini gençliğimde kullanmadım çünkü cilt kanserinin bilinmediği 1974 yılında doğdum. Zeytin tenli olduğum için annem cilt kanserinin etkilerinden habersiz olduğundan güneş kremi yerine hindistancevizi yağı sürerdi."

"YARA İZİ ÖZGÜVENİMİ ETKİLEDİ"

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'Rachel, 2015 yılında 41 yaşında ilk lezyonunu çıkarmak için ameliyat oldu. Doktorlar normalde yaşlı insanlarda bazal hücreli karsinom gördüklerini ve onun yaşındaki birinin buna sahip olmasının "çok nadir" olduğunu söyledi. Rachel şunları söyledi: 'Alnımı boydan boya kesip, kanseri ve çevresindeki dokuyu tüm kanserden kurtulduklarından emin olmak için bir pencere gibi açarak aldılar. Sonra tekrar bir araya getirdiler ve yara izim bir çapa gibi oldu. Herkesin fark ettiği yara izi. Çalıştığım okulda bütün gençler "başınızdaki o yara ne için var hanımefendi?" diyor. Özgüvenimi etkiledi. İnsanların beni rahatsız eden bakışlarını görüyorum.' dedi.

GÜNEŞ KREMİNİ DIŞARI ÇIKMADAN SÜRÜN

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'Çocuklarıma sürekli 'güneş kremi sürdüğünüzden emin olun' diyorum. Sıcak hava dalgaları sırasında 50 faktör sürüyorum ve gölgede kalıyorum, eğer sahile inersem orada uzun süre kalmıyorum. Mesajım her zaman güneş kremi sürmek ve kendinizi korumak olacaktır. Güneş kremini dışarı çıktığınızda değil, dışarı çıkmadan önce sürün çünkü cildinizin onu emmesi zaman alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
cilt kanseri Güneş ameliyat güneş kremi çizgi yara izi
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