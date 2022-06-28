Her şey park tartışmasıyla başladı: Ortalık birbirine girdi! Polis biber gazı kullandı, iş yerleri mesaiye ara verdi

Ortalığı karıştıran olay saat 14.00 sıralarında Uğurmumcu Mahallesi K Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı binada bulunan iki ayrı tekstil firması sahipleri arasına park meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında taraflardan birisi karşı tarafın aracına çarparak zarar verdi. Ortalığın birbirine girdiği olay ise bu noktada başladı.

PARK TARTIŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma bir anda büyüdü ve olaya çalışanlar da dahil olunca silahlı kavga çıktı. Havaya 3 el ateş edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS BİBER GAZI KULLANDI

Sokak aralarına kadar taşan kavgada polis tarafları ayırmak için biber gazı kullanmak zorunda kaldı.

1 KİŞİ YARALANDI, İŞ YERLERİNDE MESAİYE ARA VERİLDİ

Kavga sırasında düşerek başından yaralanan 1 kişi ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, iş yerlerinde mesaiye ara verildi. Personelleri evlerine gönderildi. Kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişiler ise ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları ifadelerini alındıktan sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi. (İHA)





