HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Her şey park tartışmasıyla başladı: Ortalık birbirine girdi! Polis biber gazı kullandı, iş yerleri mesaiye ara verdi

Her şey park tartışmasıyla başladı: Ortalık birbirine girdi! Polis biber gazı kullandı, iş yerleri mesaiye ara verdi

28.06.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultangazi’de ortalığı karıştıran bir olay yaşandı. İddialara göre iki farklı tekstil firması sahipleri ile çalışanları arasında park meselesi nedeniyle bir tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin havaya ateş açmasıyla kavga büyüdü ve polis biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Sokak aralarına taşan kavgada 1 kişi yaralandı, iş yerleri mesaiye ara verdi. Olay sonrası tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Her şey park tartışmasıyla başladı: Ortalık birbirine girdi! Polis biber gazı kullandı, iş yerleri mesaiye ara verdi

Ortalığı karıştıran olay saat 14.00 sıralarında Uğurmumcu Mahallesi K Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı binada bulunan iki ayrı tekstil firması sahipleri arasına park meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında taraflardan birisi karşı tarafın aracına çarparak zarar verdi. Ortalığın birbirine girdiği olay ise bu noktada başladı.

PARK TARTIŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma bir anda büyüdü ve olaya çalışanlar da dahil olunca silahlı kavga çıktı. Havaya 3 el ateş edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS BİBER GAZI KULLANDI

Sokak aralarına kadar taşan kavgada polis tarafları ayırmak için biber gazı kullanmak zorunda kaldı.

1 KİŞİ YARALANDI, İŞ YERLERİNDE MESAİYE ARA VERİLDİ

Kavga sırasında düşerek başından yaralanan 1 kişi ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, iş yerlerinde mesaiye ara verildi. Personelleri evlerine gönderildi. Kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişiler ise ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları ifadelerini alındıktan sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi. (İHA)

071220181239556306178

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobilin açılır tavanından dışarı çıkıp dans ettilerOtomobilin açılır tavanından dışarı çıkıp dans ettiler
Özgür Demirtaş paylaştı sosyal medya yıkıldı! Özgür Demirtaş paylaştı sosyal medya yıkıldı!
'Gerçek mi?' sorusuna Ümit Özdağ böyle yanıt verdi! 'Gerçek mi?' sorusuna Ümit Özdağ böyle yanıt verdi!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sultangazi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni ve cenaze programı belli oldu!

Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni ve cenaze programı belli oldu!

'Miçotakis' sorusuna net yanıt: Mümkün değil, bitti o iş

'Miçotakis' sorusuna net yanıt: Mümkün değil, bitti o iş

Motorinde beklenen indirim geliyor! Benzinde ise...

Motorinde beklenen indirim geliyor! Benzinde ise...

Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Çayları yakacağım'

Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Çayları yakacağım'

Yeni ittifak iddiası kulisleri salladı! Zafer Partisi...

Yeni ittifak iddiası kulisleri salladı! Zafer Partisi...

Eski eşini öldürüp kaplıcaya gitmişti! Müebbet talebi

Eski eşini öldürüp kaplıcaya gitmişti! Müebbet talebi

İlginizi Çekebilir

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

Her hali faydalı! Doğal afrodizyak, cinsel gücü artırıyor

Her hali faydalı! Doğal afrodizyak, cinsel gücü artırıyor

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

Karnı burnunda pozu olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısında...

Karnı burnunda pozu olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısında...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.