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  4. Her şey saniyeler içerisinde oldu! Büyük Birlik Partisi İl Başkanı, ofisteki adamı tekme tokat dövdü

Her şey saniyeler içerisinde oldu! Büyük Birlik Partisi İl Başkanı, ofisteki adamı tekme tokat dövdü

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
20.10.2024 00:31
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Büyük Birlik Partisi Ankara İl Başkanı Hamza Kurt Ocakçı, beraberindekilerle bir konuşma gerçekleştiriyordu. Ocakçı, henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı önünde telefonla oynayan şahsa tekme tokat dövmeye başladı. Orada bulunan diğer şahıslar olayı sadece seyretti. Dayak yiyen kişi ise Orakçı'nın yanındaki şahıslar tarafından tartaklanarak ofisten dışarı atıldı.

Her şey saniyeler içerisinde oldu! Büyük Birlik Partisi İl Başkanı, ofisteki adamı tekme tokat dövdü

Kameralara yansıyan görüntülerde, Büyük Birlik Partisi Ankara İl Başkanı Hamza Kurt Ocakçı, ofiste yanında bulunan şahıslarla sohbet ediyordu. Ocakçı, sohbet ettiği sırada aniden karşısındaki adama yumrukla saldırmaya başladı.

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KAVGAYI İZLEDİLER

Orakçı, saldırdığı adamı ofisteki diğer odaya geçirdi. Diğer şahıslar olayı ilk başta izlerken, daha sonra araya girdiler ve adamı Orakçı'nın elinde kurtardılar.

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ORAKÇI'DAN SONRA DİĞER ŞAHISLAR DA ADAMI TARTAKLADI

O sırada Orakçı dövdüğü adama karşı bir şeyler söylemeye devam etti. Ortam sakinleşirken bu kez de Orakçı'nın yanındakiler şahsa saldırmaya başladı. Şahıslar adamı tartaklayarak ofisten dışarıya çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara kavga büyük birlik partisi
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