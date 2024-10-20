Her şey saniyeler içerisinde oldu! Büyük Birlik Partisi İl Başkanı, ofisteki adamı tekme tokat dövdü

Kameralara yansıyan görüntülerde, Büyük Birlik Partisi Ankara İl Başkanı Hamza Kurt Ocakçı, ofiste yanında bulunan şahıslarla sohbet ediyordu. Ocakçı, sohbet ettiği sırada aniden karşısındaki adama yumrukla saldırmaya başladı.

KAVGAYI İZLEDİLER

Orakçı, saldırdığı adamı ofisteki diğer odaya geçirdi. Diğer şahıslar olayı ilk başta izlerken, daha sonra araya girdiler ve adamı Orakçı'nın elinde kurtardılar.

ORAKÇI'DAN SONRA DİĞER ŞAHISLAR DA ADAMI TARTAKLADI

O sırada Orakçı dövdüğü adama karşı bir şeyler söylemeye devam etti. Ortam sakinleşirken bu kez de Orakçı'nın yanındakiler şahsa saldırmaya başladı. Şahıslar adamı tartaklayarak ofisten dışarıya çıkardı.