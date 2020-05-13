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Her Şey Seninle Güzel konusu nedir, oyuncuları kimler? Her Şey Seninle Güzel filmi ne zaman ve nerede çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 20:12 | Son Güncelleme

Her Şey Seninle Güzel isimli romantik komedi türündeki Türk filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. TV'de ilk defa ekrana gelen Her Şey Seninle Güzel filmi, Julia Roberts ve Cameron Diaz’ın başrollerinde yer aldığı En İyi Arkadaşım Evleniyor'un uyarlaması. Peki Her Şey Seninle Güzel konusu nedir, oyuncuları kimler? Her Şey Seninle Güzel nerede ve ne zaman çekildi? İşte Her Şey Seninle Güzel filmi hakkında bilgiler.

Her Şey Seninle Güzel konusu nedir, oyuncuları kimler? Her Şey Seninle Güzel filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Her Şey Seninle Güzel filmi 2018'de vizyona girmesinin ardından bu kez de TV'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Hikayesi İzmir'de geçen romantik komedi türündeki film, iki genç arasındaki aşkı konu ediniyor. Her Şey Seninle Güzel filminin başrollerini Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü ve İlker Aksum üstleniyor.

HER ŞEY SENİNLE GÜZEL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Her Şey Seninle Güzel filminin çekimleri büyük orada İzmir'de gerçekleştirildi.

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HER ŞEY SENİNLE GÜZEL OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Tatlı Küçük Yalancılar, Karadayı ve Hayat Şarkısı gibi dizilerin yönetmenliğini yapmış olan Cem Karcı'nın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Burcu Biricik, Mert Fırat, Hazar Ergüçlü, İlker Aksum, Sait Genay, Laçin Ceylan, Doğaç Yıldız ve Aydan Taş yer alıyor.

HER ŞEY SENİNLE GÜZEL KONUSU NEDİR?

Her Şey Seninle Güzel, hayatının aşkını kaybetmek istemeyen genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Deniz başarılı bir kariyere sahip olan genç bir kadındır. Deniz'in içindeki tek yara, eski sevgilisi Emre ile yollarını ayırmış olmaktır. İkili artık ayrılmış olsalar da, zamanında aşık olduğu ve unutamadığı bu genç adam, Deniz için her zaman hayatının aşkı olarak kalır. Deniz, bir türlü unutmayı başaramadığı Emre’yi uzaktan sevmeye devam ederken, bu kez onu gerçekten kaybedeceğini anladığı bir haberle sarsılır. Hayatının aşkını kaybetmek istemeyen kadın soluğu İzmir’de alır. Fakat Deniz’i büyük bir sürpriz beklemektedir. Karşısında oldukça güçlü bir rakibi olduğunu öğrenen Deniz, Bulut’tan yardım istemek zorunda kalır. Artık kimin aşkı daha büyükse mücadeleyi o kazanacaktır...


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