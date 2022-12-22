HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Her şey sırt ağrısıyla başladı! Safra kesesinden tam 382 taş çıkartıldı... Görenler inanamıyor

Her şey sırt ağrısıyla başladı! Safra kesesinden tam 382 taş çıkartıldı... Görenler inanamıyor

22.12.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safra kesesi taşı oldukça ağrılı sonuçlara neden olabilen rahatsızlıklardandır. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülür. Safra kesesinde biriken taşlar birden fazla olabilir. Safra kesesi taşını teşhis etmek zor olabilir. Hindistan'da yaşayan bir kadın yaşadığı uzun süreli sırt ağrısı nedeniyle doktora başvurdu. Doktorda safra kesesinden 382 tane taş çıkartıldı.

Her şey sırt ağrısıyla başladı! Safra kesesinden tam 382 taş çıkartıldı... Görenler inanamıyor

Hindistan'da aylardır sırt ağrısı şikayeti olan Yashoda Bai doktora gitmeye karar verdi. Hastanede yapılan testlerin ardından kadının safra kesesinde çok sayıda taş olduğu öğrenildi. Ameliyata alınan kadının safra kesesinden 382 taş çıkaran doktorlar şaşkına döndü.

Ekran görüntüsü 2022-12-22 085335

Yashoda Bai adlı hasta, sırtında şiddetli ağrı yaşadıktan sonra bir şeylerin ters gittiğini ilk kez fark etti. Ayrıca göğüs ağrısı çekiyordu ama sebebinin farkında değildi.
Safra kesesinin insan çakıl çeşmesi gibi taşlarla dolu olduğunu bilmiyordu. Başlangıçta ağrı kesici için yerel bir doktora başvurdu, ancak ailesi sorunun kökenine inmek için onu hastaneye götürmeye karar verdi.

SAFRA KESESİ TAŞLARI SIVI BİRİKİNTİLERİDİR

Ekran görüntüsü 2022-12-22 085343

Sonraki bir sonografi taraması, Bai'nin mesanesinin safra kesesinde 382 taş barındırdığını ortaya çıkardı - bazılarının çapı 1 santimetreye kadar çıktı. Safra taşları "safra kesenizde oluşabilen sertleşmiş sindirim sıvısı birikintileridir." Genellikle safranın kolesterol seviyeleri çok yükseldiğinde ve aşırı kolesterol, bir kum tanesinden daha küçükten bir golf topu kadar büyüklüğe kadar değişebilen sert birikintiler oluşturduğunda ortaya çıkarlar.

AMELİYAT 2 SAAT SÜRDÜ

Bu arada, bazı insanlar bu kaya benzeri casuslardan yalnızca birini geliştirirken, diğerleri aynı anda birden fazla üretebilir. Neyse ki, doktorlar iki saatlik bir operasyon sırasında kadının tüm safra taşlarını ve safra kesesini tek tek çıkardılar.
Eşlik eden grafik görüntüler, cerrahların hastanın organını çekerek açtığını ve çıkan taşları çakılları tüyler ürpertici çelik bir kaba koyduğunu gösteriyor. Bai şu anda prosedürün ardından iyileşiyor. 2018 yılında başka bir Hintli hastanın da safra kesesinden 2.350 taş çıkartılmıştı.

Ekran görüntüsü 2022-12-22 085352

SAFRA KESESİ TAŞI BELİRTİLERİ

  • Karnın üst orta ve sağ kısmında başlayan ve kimi zaman sağ kürek kemiğine doğru yayılabilen
  • Genellikle yemeklerden sonra aniden başlayan ağrı
  • 15-20 dakika süreyle artan, daha sonra 5 saate kadar sebat eden ağrı
  • Kusma, mide yanmasını engelleyici antasid ilaçlar, dışkılama, gaz çıkarma, pozisyon değiştirme gibi uygulamalara yanıt vermeyen ağrı
  • Aşırı terleme ve mide bulantısı
  • Künt ve yoğun karakterde
  • Kendi kendine zaman içerisinde geçen ağrı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yiyeceği sık tüketiyorsanız dikkat: resmen zehir saçıyor!Bu yiyeceği sık tüketiyorsanız dikkat: resmen zehir saçıyor!
Putin 'durdurulamaz' füzelerini sahaya sürüyor! Tarih verdi Putin 'durdurulamaz' füzelerini sahaya sürüyor! Tarih verdi
'9 yerine 20 kazanıyorum' Sosyal medya onu konuşuyor'9 yerine 20 kazanıyorum' Sosyal medya onu konuşuyor
Anahtar Kelimeler:
safra kesesi sırt ağrısı Doktor Hindistan hasta safra kesesi taşı safra kesesi taşı ameliyatı safra kesesi taşı belirtileri

En Çok Okunan Haberler

Taraftarlar inanamıyor! İmza için geldi, gizlice fotoğrafını çektiler

Taraftarlar inanamıyor! İmza için geldi, gizlice fotoğrafını çektiler

Asgari ücret saat kaçta açıklanacak! Gözler Erdoğan'a çevrildi

Asgari ücret saat kaçta açıklanacak! Gözler Erdoğan'a çevrildi

Erdoğan ödül alan iki ismi sahnede böyle barıştırdı

Erdoğan ödül alan iki ismi sahnede böyle barıştırdı

Hem ev hayallerinden hem araçlarından oldular! "Dini bütün, zengin adam dedik..."

Hem ev hayallerinden hem araçlarından oldular! "Dini bütün, zengin adam dedik..."

Sahte doktor skandalında yeni detaylar!

Sahte doktor skandalında yeni detaylar!

Önce sopayla darbettiler, ardından silahla vurdular!

Önce sopayla darbettiler, ardından silahla vurdular!

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Airfryer ve robot süpürgede flaş fırsat! Yıl sonu indirimlerini sizin için derledik

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.