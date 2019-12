Her şey torunu için

Samsun’da 87 yaşındaki Esma Kocaoğlu engelli torunu için her gün 12 kilometre yol gelip, onunla birlikte spor yapıyor.

Samsun’un Atakum ilçesinde ikamet eden Esma Kocaoğlu, 23 yaşında olan engelli torunu Hülya Kocaoğlu’nun masa tenisi sevgisinin önündeki engelleri kaldırmak için her gün 2 saat yol kat ediyor. Henüz 6 aylıkken babasının terk ettiği ve annesinin de geçirdiği trafik kazası sonucu engelli olduğu öğrenilen Hülya, masa tenisi oynamayı çok seviyor. Ona sahip çıkan ve bir an bile yanından ayrılmayan anneannesi Esma Kocaoğlu, “Her sabah kalkıyorum, önce bilgisayar kursuna, sonra Kur’an-ı Kerim kursuna, daha sonra da masa tenisi kursuna götürüyorum. Ben olmasam bakacak kimsesi yok. Masa tenisini çok seviyor” dedi.

“Masa tenisi de oynuyorum, yürüyüş de yapıyorum”

Her sabah torununu alıp 2 saat yol kat ederek Atakum Sporcu Fabrikası’na getiren 87 yaşındaki Esma Kocaoğlu, “Sabahları erkenden kalkıyoruz. Geç kalmayalım diye yarım saat yol yürüyoruz. Ondan sonra otobüse binip aşağıya iniyor ve bir otobüs daha bekliyoruz. Ondan sonra buraya geliyoruz. Yani 2 saatte anca gelebiliyorum buraya ama gelmesem olmuyor. Başka kimse yok. Hülya’nın annesi var ama engelli. Bir kaza geçirdi, tanımıyor bile çocuğunu. İkisi de çocuk gibi, birbirleri ile evde kavga dövüş ediyorlar. Onlar ile uğraşıp duruyorum. Masa tenisi de oynuyorum, yürüyüş de yapıyorum. Biraz yaşlandım, 87 yaşımı bitirip 88 yaşıma giriyorum” diye konuştu.