Her şey vücudunda çıkan tüylerle başladı! Önemsiz görülüyor ama kanserin belirtisi olabilir

Kadınların istenmeyen tüyler ile başa çıkmak için çok çeşitli yöntemler kullandıkları biliniyor. Ağda, jilet, epilasyon gibi işlemlerle istenmeyen tüylerden kurtulmaya çalışıyorlar. Ancak bu tüylerin fazla çıkmasının altında çeşitli hastalıklar yatabiliyor. Bazı vakalar, belirli tüy büyüme modellerinin kanserin belirtisi olabileceğini düşündürmektedir . Bu semptomların nedenleri genellikle iyi huylu olsa da, daha hayati tehlike oluşturan bir neden gözden kaçırılmamalıdır.

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDE TÜYLER BULUNUYORDU

2016 yılında Journal of Clinical Oncology, "yüzünde, kollarında ve sırtında aşırı yoğun kıllanma" ile başvuran "çeşitli kanserlere" sahip 62 yaşındaki bir kadının vakasını bildirdi. Raporu, tüy büyümesinin 2 cm uzunluğunda, beyaz, ince, yumuşak tüylerden oluştuğunu, belirgin şekilde yüz, kollar ve sırtta bulunduğunu ve tüm semptomların lanugo kıllarının büyümesiyle uyumlu olduğunu belirtiyor.

İSTENMEYEN TÜYLER HİRSUTİZMDEN KAYNAKLANIYOR OLABİLİR

Daha sonra yapılan ileri tetkikler, hastanın sol yumurtalığında ve kolonunda metastaz yapmış bir tümör olduğunu ortaya çıkardı. BMJ'deki benzer bir vaka raporu, çenede hafif derecede hirsutizm ile başvuran 58 yaşındaki bir vakayı anlatıyor. Hasta 12 ay önce hafif saç dökülmesi fark etmişti, ancak klinik muayenesine kadar geçen dört ay içinde semptomları hızla ilerlemişti. Hirsutizm, esas olarak yumurtalıklardan veya adrenal bezlerden aşırı androjen salgılanmasının neden olduğu yaygın bir durumdur.

HİRSUTİZM KANSERLER İLİŞKİLİ OLABİLİR

Doktor Liakas şöyle açıkladı: “Hirsutizme neden olabilen hormon dengesizliğinin bir biçimi, bazı adrenal bez bozukluklarıdır. Bu, adrenal kanseri, adrenal tümörleri [ve] Cushing hastalığını içerebilir." Adrenal tümörler, vücudun erkek ve kadın hormonlarını kontrol eden bir parçası olan adrenal kortekste kanserli hücreler oluştuğunda oluşur. Basit bir ifadeyle, adrenal bezler hormonlarınızın üretiminden sorumludur" diye ekledi. Hirsutizm'in kanserle ilişkili diğer bir nedeni de androjen salgılayan tümörlerdir.

NADİREN GÖRÜLÜYOR

Doktor Manish Mittal, " Kadınlarda kıllanmanın altında yatan nedenin yumurtalıklarda androjen salgılayan bir tümör olma olasılığı da var, ancak bu da nadirdir" dedi. Uzman, hirsutizme adrenokortikal karsinom neden olduğunda, hastaların diğer semptomlara dikkat etmek isteyebileceğini açıkladı.

BELİRTİLERE DİKKAT EDİN

"Bu kanser türü genellikle karında ağrı ve yumrularla daha belirgindir, ancak anormal tüy büyümesi fark ederseniz yine de doktorunuza bahsetmeye değer."

Hirsutizm, genel olarak yüzde, göğüste ve sırtta çıkan istenmeyen tüyler ve dağınık tüy büyümesi olarak tanımlanır. Dünya çapında milyonlarca kadını etkileyen bu durum, önemli bir psikolojik yük oluşturmaktadır. Doktor Liakas, dünyadaki kadınların yüzde beş ila 10'unun etkilendiğini belirtiyor.

NORMAL TÜYLERE ORANLA EN BÜYÜK FARKI DOKUSU

Çoğumuzun şeftali tüyü olarak adlandırdığı, bir kadının vücudundaki ve yüzündeki daha tipik tüyler ile hirsutizm arasındaki temel fark, dokudur" diye ekledi."Kadınlar, yüksek androjen hormon seviyeleri nedeniyle aşırı vücut veya yüz kılı geliştirebilir, bu tür hormonlar arasında testosteron ve androstenedion bulunur." Listelenen nedenlerin, kanserden çok hirsutizme neden olma olasılığı daha yüksektir, ancak yine de semptomlar bir sağlık uzmanı tarafından derhal kontrol edilmelidir.

