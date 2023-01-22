Her şey yemek yerken yaşanıyor! Yemek sırasında görülen kanser belirtileri

Özofagus kanseri halk arasında bilinen adıyla yemek borusu kanseri diğer kanser türleri kadar tehlike içeriyor. Her yıl binlerce insanın ölümüne sebep olan yemek borusu kanserinin nedeni tam olarak bilinmese de bu kansere yakalanma riskini artıran birçok etken bulunuyor. Sigara, alkol, obezite ve sağlıksız beslenme özofagus kanseri riskinizi artırabiliyor. Uzmanlar bu kanserin yemek yerken çeşitli belirtiler gösterdiğini belirtiyor.

YEMEK BORUSU KANSERİ BELİRTİLERİ

YUTMA GÜÇLÜĞÜ

Disfaji olarak da bilinir, yemek yerken veya içerken ortaya çıkar. İki türü vardır: ağzı veya boğazı etkileyen orofaringeal disfaji; ve yemek borunuzu etkileyen özofagus disfajisi. Disfaji, yemek yerken veya içerken öksürüğe veya boğulmaya neden olabilir ve ayrıca boğazınıza veya göğsünüze yiyecek takılmış gibi hissedebilirsiniz. Sürekli salya akması da bir işaret olabilir. Yiyecekleri düzgün çiğneyememek ve yemek yerken veya içerken hırıltılı, ıslak bir ses çıkması her ikisi de işarettir.

KALICI HAZIMSIZLIK VE MİDE EKŞİMESİ

Uzmanlara göre üç hafta veya daha uzun süre mide ekşimesi yaşarsanız doktora başvurmanız gerekiyor. Hazımsızlık hissi de bir işaret olabilir. Bu, üst karın bölgenizde ağrı veya rahatsızlık (dispepsi) veya göğüs kemiğinin arkasında yanan bir ağrıdır. Bu semptomların ardından bazen burun yoluyla asit reflü olarak yediğiniz gıdalar geri gelebilir. Ağızda ve burun yollarında hoş olmayan, ekşi bir tada neden olur. Her iki semptom birlikte veya kendi başlarına, genellikle yemek yedikten veya içtikten hemen sonra ortaya çıkabilir.

AÇIKLANAMAYAN KİLO KAYBI

İştah kaybıyla birleştiğinde, açıklanamayan kilo kaybı yemek borusu kanseri belirtisi olabilir. Hastaların kabaca yarısı, yutma güçlüğü nedeniyle daha az yemek yemekten kaynaklanabilecek bu semptomu yaşar. Kilo kaybı, daha düşük kalori alımının bir sonucu olarak ortaya çıkar.

BOĞAZINIZDA VEYA GÖĞÜS KEMİĞİNİZİN ARKASINDA AĞRI

Zorluk yaşamanın yanı sıra yutkunma sırasında ağrı da olabilir. Bu ağrı, göğüs kemiğinizin arkasında da hissedilebilen bir yanma hissi olarak ortaya çıkabilir. Ağrı sırtınızda, göğüs kemiğinizin arkasında veya kürek kemiklerinizin arasında da hissedilebilir.



