"Her şeye rağmen kilo veremiyorum" diyenlere özel uygulama! Fotoğraf çekerek...

Kilo vermek için gördüğünüz, duyduğunuz her şeyi denemenize rağmen yine umduğunuz kiloya ulaşamadınız mı?

Kilo vermek için öncelikle çok sevseniz de kalorisi yüksek tatlı ve hamburgerleri, hamur işlerini hepsini hayatınızdan çıkarmalısınız. Unutmayın ki kilo vermek uzun, sabır ve disiplin isteyen bir süreç. Arkadaşlarınızın arasında mutlaka yemesine rağmen kilosunu koruyan kişiler vardır. Siz de sürekli salata yiyerek, tatlıları reddederek ve her gün üç kez, beş kat merdiven çıkarak kilo vermeye çalışırsınız. Yine de tartıya çıktığınızda kilo kaybı göremezsiniz. "Ama ben o kadar yemiyorum!" dediğinizi duyar gibiyiz. Demek bir yerlerde eksik ya da yanlış bir şeyler var. Birlikte göz atmaya ne dersiniz?

KİLO VERMEK İÇİN NE YAPMALI?

Kilo verememenizin birçok sebebi olabilir. Buna sebep olabilecek noktaları ve yapabileceklerinizi sizler için açıklamaya çalıştık.

Yediklerinizi yazın: Kilo vermeye çalışıyorsanız, farkındalık inanılmaz derecede önemlidir. Çoğu insanın gerçekte ne kadar yedikleri konusunda hiçbir fikri yoktur. Araştırmalar, diyetinizi takip etmenin kilo vermeye yardımcı olduğunu gösteriyor. Yemek günlükleri kullanan veya yemeklerinin fotoğrafını çeken kişiler, kullanmayanlara göre daha kolay kilo verirler.