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Her şeyi 1 lira yüzünden yaptı, baba ile kızını acımasızca katletti: Akılalmaz indirim kavgası: Bir şarjör boşaltmış

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
10.09.2024 15:47
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İstanbul'da gece saatlerinde akılalmaz bir olay yaşandı! 2 market sahibi arasında 1 liralık indirim kavgası yaşandı. Rakibinin ekmeği 1 lira da ucuza satmasını kaldıramayan diğer esnaf, indirim yapan baba ve kızını katletti. Mahallenin gözlerine inanamadığı olayda görgü şahitleri, "Kurşun sesleri geldi. Bir şarjör boşaltmış." ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli'de iki market sahibi arasında ekmeğe yapılan 1 liralık indirim yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında E.B. isimli şahıs diğer market sahibi Aytaç Ağbaba ve Berivan Ağbaba'yı silahla vurarak öldürdü.

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1 TL KAVGASI BÜYÜDÜ

Olay, İstanbul'un Sultanbeyli İlçesi, Hasanpaşa Mahallesi, Hisar Sokak üzerinde geçtiğimiz gece saat 23.45 sıralarında bir markette yaşandı. İddiaya göre, mahallede bulunan iki market arasında ekmeği 1 TL indirimli sattığı gerekçesiyle tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü.

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BABA-KIZ KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Kavga sırasında E.B. isimli şahıs belindeki silahı çıkararak. Aytaç Ağbaba(52) ve Berivan Ağbaba'yı(24) silahla vurdu. Kurşunların hedefi olan Aytaç Ağbaba ve kızı Berivan Ağbaba kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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HASTANEDEN ACI HABER

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan baba ve kızı hastaneye kaldırılırken, şüpheli E.B. isimli şahıs ise gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Aytaç Ağbaba ve Berivan Ağbaba tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aytaç ve Berivan Ağbaba'nın naaşı otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

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"BİR ŞARJÖR BOŞALTMIŞ"

Aile yakını Osman Çimen, "Ürünleri daha uyguna satıyor diye arka sokaktaki komşusu gelmiş. 'Neden ucuza mal veriyorsun? Benim müşterilerimi çekiyorsun' diye bir tartışma olmuş.

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İnsanlar kavgayı ayırmış ama daha sonra cinayeti işleyen vatandaş silahını alıp geliyor vuruyor. İkisini de kaybettik" dedi. Nurettin Turan isimli bir vatandaş ise, "Aytaç Ağbaba kendi köylüm, burada da yakın oturuyoruz.

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E.B. ile de aynı yerde oturuyoruz. Ben yatıyordum, saat 12'ye geliyordu. Kurşun sesleri geldi. Bir şarjör boşaltmış. Biz gittik, sokak üzerinde polis doluydu. Ambulans gelip götürmüş" diye konuştu.

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Sultanbeyli kavga market indirim ekmek
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