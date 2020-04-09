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  4. Her şeyi birlikte yapan 66 yaşındaki ikiz kız kardeşler koronavirüs nedeniyle birlikte öldü

Her şeyi birlikte yapan 66 yaşındaki ikiz kız kardeşler koronavirüs nedeniyle birlikte öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2020 16:39 | Son Güncelleme

Eleanor Andrew ve ikizi Eileen doğdukları günden beri her şeyi birlikte yapmıştı ve birlikte yaşadıkları evde öleceklerine inanıyorlardı.

Her şeyi birlikte yapan 66 yaşındaki ikiz kız kardeşler koronavirüs nedeniyle birlikte öldü

Eleanor’un oğlu Stuart, annesinin ilk semptomları 29 Mart’ta gösterdiğini söyledi. 4 gün sonra ise teyzesi Eileen tedavi için hastaneye kaldırıldıktan sonra vefat etti. İkiz kardeşlerin 68 yaşındaki erkek kardeşleri Phillip de test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Stuart, oldukça aktif biri olan dayısını şu an böyle görmekten dolayı duyduğu üzüntüyü anlatarak insanlara uyarıda bulundu.

"BU BENİM BAŞIMA GELMEZ" DEMEYİN

Steve “Bunun başınıza gelmeyeceğini düşünüyorsunuz ancak yanılıyorsunuz, böyle şeyler başınıza gelebilir. Lütfen evde kalın, çünkü evde kalmayan ve devletin uyarılarını ciddiye almayan insanlar hastalanıyor” dedi. Steve’in karısı Janice ise bir korku filminin içinde yaşadıklarını söyledi.

Her iki kardeşin de yaşlarına bağlı sağlık sorunları olduğu belirtildi. Kız kardeşlerden Eileen Janice ile 8:15’te telefonda konuştuğunda oksijen desteği alıyordu ve bu nedenle çok fazla konuşamadılar. Janice’in telefonu 9:15’te tekrar çaldı ve Eileen’in öldüğü haberi verildi. Kız kardeşler, 6 kişinin katılımına izin verilen kapalı bir cenaze töreniyle gömüldüler.


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Anahtar Kelimeler:
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