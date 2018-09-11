Her şeyi itiraf etti! ASELSAN'daki üç ayrı listede 900 kişi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'nün devletin mahrem birimleri olan askeriye, emniyet, istihbarat, yargı başta olmak üzere sızdıkları tüm kurumlara yönelik kapsamlı soruşturmalar başlatılmıştı. Yürütülen soruşturmalarla örgütün sızdıkları kurumların haritaları ortaya çıkarılmış, adli ve idari işlemler sonucu örgütle bağlantısı tespit edilen binlerce kişi ihraç edilmişti.

Sabah Gazetesi'nden Yüksel Temel'in haberine göre; Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar derinleştirildi. Türkiye'nin gözde kurumları olan ROKETSAN ve ASELSAN'daki FETÖ yapılanmalarının çökertilmesi için savcılık kurum yetkilileriyle irtibatlı bir şekilde çalışmasını sürdürüyor. Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün'ün her iki kuruma yönelik yürüttüğü soruşturmada ROKETSAN'da "Güdümlü füze" biriminde şef mühendis olarak görevli kripto isimlerden Şemsettin E. gözaltına alınmıştı. İtirafçı olan Şemsettin E. sorumlu mahrem imamların yanı sıra kurumdaki hücresinde yer alan isimleri de deşifre etmişti.