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Her şeyi itiraf etti! ASELSAN'daki üç ayrı listede 900 kişi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 08:38 | Son Güncelleme

ROKETSAN'da 'Güdümlü füze' biriminde şef mühendis olarak görevli kripto isimlerden Şemsettin E.'nin itiraflarının ardından soruşturma derinleştirildi. ASELSAN'da 900 kripto tespit edildi.

Her şeyi itiraf etti! ASELSAN'daki üç ayrı listede 900 kişi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'nün devletin mahrem birimleri olan askeriye, emniyet, istihbarat, yargı başta olmak üzere sızdıkları tüm kurumlara yönelik kapsamlı soruşturmalar başlatılmıştı. Yürütülen soruşturmalarla örgütün sızdıkları kurumların haritaları ortaya çıkarılmış, adli ve idari işlemler sonucu örgütle bağlantısı tespit edilen binlerce kişi ihraç edilmişti.

Sabah Gazetesi'nden Yüksel Temel'in haberine göre; Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar derinleştirildi. Türkiye'nin gözde kurumları olan ROKETSAN ve ASELSAN'daki FETÖ yapılanmalarının çökertilmesi için savcılık kurum yetkilileriyle irtibatlı bir şekilde çalışmasını sürdürüyor. Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün'ün her iki kuruma yönelik yürüttüğü soruşturmada ROKETSAN'da "Güdümlü füze" biriminde şef mühendis olarak görevli kripto isimlerden Şemsettin E. gözaltına alınmıştı. İtirafçı olan Şemsettin E. sorumlu mahrem imamların yanı sıra kurumdaki hücresinde yer alan isimleri de deşifre etmişti.

ÜÇ AYRI LİSTE

ASELSAN'a yönelik soruşturmada ise daha önce tutuklanan 25 şüpheli hakkında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından açılan davanın görülmesine devam edilirken, soruşturma derinleştirildi. Savcılıklara gönderilen ByLock listelerinden ve soruşturma kapsamında tespit edilen kripto isimlerin itirafları üzerinden iz sürüldü.

Başsavcılık ve ASELSAN yönetimi arasında yürütülen koordineli çalışma sonucunda örgütle bağlantılı olduğu yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu gerekçesiyle aralarında ihraç edilen ve açığa alınanların da bulunduğu 900 civarında ismin tespit edildiği öğrenildi.

3 ayrı listeden oluşan söz konusu isimlerin savcılık dosyasına konulduğu ve önümüzdeki günlerde düzenlenecek seri operasyonlarla gözaltına alınacağı öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Aselsan ROKETSAN güdümlü füze mühendis 15 Temmuz FETÖ

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