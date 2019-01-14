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Her şeyi itiraf etti! Bartın'da ormanda bulunan cesedin sırrı çözüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 05:26 | Son Güncelleme

Bartın'da ormanlık alanda cesedi bulunan kişiyi domuz sanarak vurduğu belirlenen avcı tutuklandı.

Her şeyi itiraf etti! Bartın'da ormanda bulunan cesedin sırrı çözüldü!

Alınan bilgiye göre, Amasra ilçesi Tarlaağzı köyünde oturan ve 4 Ocak Cuma günü evinden odun toplamak amacıyla gittiği ormanlık alanda cesedi bulunan Ramazan Uzunay'ın (38), ava çıkan M.S. tarafından domuz zannedilerek vurulduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerinin, olayın yaşandığı gün köyde ava çıktığını tespit ettiği ve gözaltına aldığı M.S'nin ifadesinde, "Uzunay'ı domuz zannederek kaza sonucu vurduğunu ve tüfeği de ormanlık alana gömdüğünü söylediği" öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Uzunay, 4 Ocak'ta Tarlaağzı köyündeki ormanlık alana odun toplamaya gitmiş, kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları ve jandarma ekiplerince yapılan aramada Uzunay'ın ormanlık alanda cesedi bulunmuştu. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
bartın orman ceset

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