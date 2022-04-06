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  4. Her şeyi itiraf etti! PKK'dan 'para karşılığı orman yak' talimatı almış

Her şeyi itiraf etti! PKK'dan 'para karşılığı orman yak' talimatı almış

06.04.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da terör örgütü PKK adına faaliyette bulunduğu için tutuklanan İ.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İ.K., ifadesinde terör örgütü PKK'dan kendisine para karşılığında orman yangını çıkarma talimatı verildiğini itiraf etti. İ.K., “Bana 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi'ne katıldığında her yaptığın eylem başına 10 bin lira veririz' denildi. Maddi durumum kötü olması ve örgüte olan sempatim nedeniyle teklifi kabul ettim" dedi.

Her şeyi itiraf etti! PKK'dan 'para karşılığı orman yak' talimatı almış

Adana'da geçen yıl 8 Kasım'da tutuklanan İ.K. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'suç işlemeye alenen tahrik etme' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Dosyada, İ.K.'nin terör örgütü adına propaganda ve eleman temini faaliyetlerinde bulunduğu ve örgütsel toplantılara katıldığı yer aldı. Sanığın ifadesinde ağabeyinin örgüt kamplarında bulunduğunu, 2021’de ise terör örgütü PKK bünyesindeki ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ üyesi bir kişinin kendisiyle WhatsApp'tan iletişime geçtiğini söylediği öğrenildi.

‘HER EYLEM BAŞINA 10 BİN LİRA VERİRİZ’

Ağabeyinin cep numarasını M.A.B. adlı 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' üyesi kişiye verdiğini söyleyen sanık, ifadesine “Bu kişi benimle WhatsApp üzerinden irtibat kurarak 'Bizimle ol' dedi. Ben de ne olacağını sorunca 'Telefonuna Telegram'ı kur, sana bir kod göndereceğim, buradan görüşürüz' dedi. Dediklerini yaptım ve programı telefonuma kurdum. Bana 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi'ne katıldığında her yaptığın eylem başına 10 bin lira veririz' dedi. Maddi durumum kötü olması ve örgüte olan sempatim nedeniyle teklifi kabul ettim. M.A.B. bana eylemin nasıl yapılacağına dair video ve yazılı olarak eğitim verdi. Bu eğitimde şunu anlattı; 'Sigaranın içinde bulunan tütünün yarısı boşaltılır, kibrit uçları toz haline getirilip sigaradan boşaltılan tütün yerine bu kibrit tozları konulur. Kibritin üzerine de biraz tütün eklenir. Eylem sırasında bu sigara yakılacak olan bölgeye atılır.' M.A.B. bana daha sonra 'Mersin'in Gözne tarafına git, ev ve ormanları yak, oradan B.K'nin yanına git sana motosiklet ayarlasın' diye talimat verdi" diye devam etti.

‘YAKA YAKA TARSUS'A DOĞRU GİDİN’

İddianamedeki ifadesinde itiraflarına devam eden İ.K., “ B.K'nin ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ Mersin sorumlusu olduğunu öğrendim. Akdeniz ilçesinde yanına gittim. M.A.B. ile yaptığım görüşmeleri kendisine anlatarak telefonumdaki mesajlaşmaları gösterdim. B.K. bana 'Ben sana motosiklet ayarlarım, yanına da bir kişi veririm. Siz motosiklete binin otobana çıkın ve sigaraları yaka yaka Tarsus'a doğru gidin, her tarafı ateşe verin' dedi. B.K. ile olan bu görüşmemizi M.A.B'ye anlatınca 'Bu talimatı yerine getir' dedi. Ben bunu yapmadım ancak sosyal medya üzerinden Ateşin Çocukları İnisiyatifi’ni destekledim. Telegram hesabı üzerinden M.A.B'nin gönderdiği bağlantıları kopyalayarak sosyal medya üzerinden paylaşıyordum. 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' bana sosyal medya görevi vermişti. Ben sahte isimle açtığım sosyal medya hesabı üzerinden 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi'nin gerçekleştirdiği eylem ve talimatları paylaştım” dedi.

Dosyayla ilgili duruşmanın ileriki günlerde Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülmesi bekleniyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
pkk Adana
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