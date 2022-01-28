Her şeyi kendi yapmak isteyenler için: Evde mis gibi oda kokusu nasıl yapılır?

Koku insan psikolojisi üzerinde oldukça etkili. Mis gibi kokan bir evde vakit geçirmek, insana huzur verir. Ancak evde her zaman ferah bir hava olması mümkün olmaz. Yemek, evcil hayvan, havasızlık gibi birçok etmen koku üzerinde etkili olur. Siz de evinizin mis gibi kokmasını ve misafirlerinizi gönül rahatlığıyla ağırlamayı istemez misiniz? Öyleyse hem ev yapımı oda kokusu tariflerinin hem kullanıma hazır ürünlerin yer aldığı listemizi incelemeye davetlisiniz!

Evde mis gibi oda kokusu tarifi

Her şeyini evde yapmayı sevenler için huzurlu bir ortam yaratan, uzun süre kalıcı harika bir oda kokusu tarifimiz var. İşte ihtiyacınız olan malzemeler:

1 yemek kaşığı etil alkol

Lavanta, portakal çiçeği, yasemin ya da beğendiğiniz herhangi bir esansiyel yağ. Oda kokusu için dilerseniz yağları karıştırarak kendi aromanızı da oluşturabilirsiniz.

1/4 bardak su

Dekoratif şişe

Bambu çubuklar

Alkol ve suyu şişenin içine alın. Ardından 10 - 15 damla kadar istediğiniz yağları sıvı karışımına ekleyin. Şişenin ağzını kapatın ve karışımın homojen olması için iyice çalkalayın. Bambu çubukları da şişenin içine yerleştirince oda kokunuz kullanıma hazır!

Doğal tarifleri sevenler için

Hem kimyasal içermeyen hem doğal ve stresi azaltan oda kokusunu tercih ediyorsanız bu tarif tam size göre! Evdeki malzemelerle kolayca yapabileceğiniz, sağlığa zararlı hiçbir madde içermeyen oda kokusu için ihtiyacınız olanlar:

1 su bardağı kuru lavanta

1 yemek kaşığı karanfil

1 yemek kaşığı anason

1 adet çubuk tarçın

1 yemek kaşığı muskat cevizi

Dekoratif şişe

Oda kokusunun yapılışı da oldukça kolay. Tüm malzemeleri tencere içine alın ve kaynatın. Ardından soğuması için bir süre bekleyin. Soğuyan karışımı dekoratif bir şişeye aktararak evinizin istediğiniz köşesine yerleştirin. İşte bu kadar!

Kumaş yüzeylere sinen kokulardan kurtulmak isteyenler için

Eğer koltuk, sandalye ve perde gibi yüzeylere sinen kötü kokulardan şikayetçiyseniz sizin için harika bir tarifimiz var:

1/2 su bardağı çamaşırlarınız için kullandığınız, kokusu hoşunuza giden herhangi bir yumuşatıcı

1 yemek kaşığı karbonat

Sıcak su

Sprey şişe

Tüm malzemeleri sprey şişenin içine ekleyin ve iyice çalkalayın. Karışım soğuduktan sonra kullanıma hazır! Dilediğiniz her an evinizin kokusunu değiştirebilirsiniz. Kokunun kumaş yüzeylerdeki performansına bayılacağınızdan hiç şüphemiz yok.

1. Airwick Decosphere Mango ile dekorasyonunuzu tamamlayın

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Oda kokusu için etkili bir ürün arıyor ancak şişe görünüşünün ev dekorasyonunuza da uymasını istiyorsanız estetik tasarımı ile evinizin her köşesine çok yakışacak Airwick Decosphere Mango'yu mutlaka değerlendirmelisiniz. Zengin içeriğiyle 16 haftaya kadar evinizin havasını değiştirir. Orta büyüklükteki alanlarda kalıcı etkisiyle sizi cezbedecek oda kokusunu dilerseniz oturma ve yatak odanızda, dilerseniz banyonuzda kullanabilirsiniz. Mango ve turuncun eşsiz kokusunu evinize taşıyarak misafirlerinizi de gönül rahatlığıyla ağırlayabilirsiniz. Üstelik ürünün kullanımı da oldukça kolay. Üst kapağını açtıktan sonra kokuyu koruyan plastik kapağı çıkarmanız ve üst kapağını tekrar takmanız yeterli. Artık ferah havanın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz!

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2. Jest Sandal Ağacı Oda Kokusu ile huzurlu ortamlar oluşturun

Kaliteli bir oda kokusu ile doğayı evinize getirmeye ne dersiniz? Jest Sandal Ağacı Oda Kokusu, istenmeyen kötü kokuları bastırarak yaşam alanınızın havasını tazeler ve ferahlatır. Estetik şişe tasarımıyla hemen her dekorasyona kolayca uyum sağlar. Sandal ağacının büyüleyici kokusuyla tüm evi sarar. Bambu çubukları ise kokunun hızla yayılmasını sağlar. Uzun süren etkisini hissetmek için haftada 1 kere bambu çubukları ters çevirebilirsiniz. Eğer oda kokusunun etkisinin yoğun olmasını isterseniz bambu çubuk sayısını dilediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Ancak bu durumda oda kokusunun daha kısa sürede biteceğini de göz önünde bulundurmalısınız.

3. Missi Çiçek Taşlı Dark Amber Oda Kokusu ile evinizin havasını yenileyin

Estetik şişe tasarımıyla görenleri kendine hayran bırakacak, eşsiz kokusuyla herkesi büyüleyecek bir oda kokusuna kim "Hayır." diyebilir? Missi Çiçek Taşlı Dark Amber Oda Kokusu ile evinizin havasını değiştirebilir, şık şişe tasarımıyla misafirlerinizi şaşırabilirsiniz. Evin her odasında rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Kalıcı kokusu sayesinde kötü kokuları evinizden rahatlıkla uzaklaştırabilirsiniz. 500 cc olduğu için uzun süre rahatlıkla kullanabilirsiniz. Her ortama uyum sağlayan kare şişe tasarımının üzerinde fitilli kokulu taş yer alır. Taş kokuyu emerek tüm alana yayılmasına yardım eder. İlk kullanımda taş hızla kokuyu emer ancak bu durum sizi endişelendirmesin. Kokuyu iyice emdikten sonra emme hızı düşer.

5. Absorberr Celcius Herbaryum Oda Kokusu ile estetik köşeler hazırlayın

Hoş kokunun yanı sıra görsellik de sizin için önemliyse Absorberr Celcius Herbaryum Oda Kokusu'na göz atmadan geçmeyin! Zarif şişesinde gerçek çiçekler yer alır. Bu nedenle her şişe tasarımı da farklılık gösterir. Ürün kokuyu çubuklarla ortama yayar. Eğer oda kokusunun daha etkili olmasını isterseniz çubuk sayısını arttırabilir, haftada 1 kere çubukları ters çevirebilirsiniz. Ancak küçük alanlarda kullanıyorsanız çubuk sayısını azaltabilir böylece ürünü daha uzun süre kullanabilirsiniz. Eşsiz tasarımın yanı sıra evinizin mis gibi kokmasını sağlayan ürünün rengi, çiçekler nedeniyle zaman içinde değişim gösterebilir.

6. Febreze Hava Ferahlatıcı Banyo Oda Kokusu ile banyonuz hep ferah olsun

Banyolar sürekli nemin bulunduğu ortamlar. Bu durum da kötü kokuların hızla yayılmasına ve havlu, paspas gibi yüzeylerde kalıcı olmasına neden olur. Febreze Hava Ferahlatıcı Banyo Oda Kokusu ile kötü kokulara "Elveda!" diyebilirsiniz. Banyolar için özel olarak üretilen oda kokusu tam 45 gün boyunca etkili. İstenmeyen kokuların banyo, havlu ve paspas yüzeylerine yerleşerek kalıcı olmasına izin vermez. Üstelik kötü kokuların geri gelmesini de engeller. Hafif ve hoş kokusunu yaymak için herhangi bir cihaza ihtiyaç duymaz ve uzun süren kesintisiz ferahlık sunar.

7. Glade Hava Temizleyici Oda Kokusu ile evinize hijyen getirin

Temiz çarşaf kokusunun huzurunu banyonuza taşımaya ne dersiniz? Glade Hava Temizleyici Oda Kokusu Temiz Çarşaf Ferahlığı, hijyeni banyonuza taşır. Özel tasarım otomatik makinesi ile sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmadan koku yayar ve kullanım kolaylığı sağlar. Üstelik makine üzerinde yer alan tuşu sayesinde istediğiniz an koku püskürtebilirsiniz. Cihazı ister raf üzerine konumlandırabilir ister duvara asarak kullanabilirsiniz. Ayrıca diğer Glade Banyo Hava Tazeleyici kokularla da kullanabilirsiniz. Uzun süreli ferahlık hissi yaşatan ürün, gerçek koku teknolojisiyle kötü kokuları yok eder.

8. Febreze Platinum Hava Ferahlatıcı Sprey Oda Kokusu ile inatçı kokuları yok edin

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Evinizdeki kötü kokuları maskelemek yerine tamamen yok eden Febreze Platinum Hava Ferahlatıcı Sprey Oda Kokusu, standart oda kokularına göre 2 kat daha kalıcı etki sunar. Koku giderme teknolojisi ile hoş, hafif, kaliteli ve ferah havayı evinize taşır. Egzotik kokusu duyguları harekete geçirir ve zihninizin günlük rutinden çıkmasına yardım eder. Sprey şeklindeki pek çok oda kokusu sağlık için tehlikeli gazlar içerirken Febreze doğal azot ile şişelenir ve yanıcı etkisi bulunmaz. Bu sayede evin her köşesinde rahatlıkla tercih edebilirsiniz.



