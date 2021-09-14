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  4. Her şeyi kendisi tasarlamış! Provokasyon planını polisler bozdu

Her şeyi kendisi tasarlamış! Provokasyon planını polisler bozdu

14.09.2021 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de evinin kapısına ırkçı söylemler yazıldığı iddia edilen kişinin, iltica talebinin kabul olabileceği düşüncesiyle olayı kendisinin gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Her şeyi kendisi tasarlamış! Provokasyon planını polisler bozdu

Edinilen bilgiye göre, 11 Eylül tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi’nde bir sitede yaşayan E.A., kapıcı dairesindeki evinin kapısına ’Defol, Kürt, Alevi, ölüm’ şeklinde yazı yazılıp işaret konulduğu iddiasıyla polise başvurdu. Sosyal medyada da yayınlanan olay büyük tepki çekerken, bazı basın yayın organlarında da haber oldu.

OLAYI GERÇEKLEŞTİREN KİŞİNİN KENDİSİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Mersin Emniyet Müdürlüğünce olayla ilgili yürütülen soruşturma ve yapılan araştırma neticesinde, olayı gerçekleştiren kişinin ikamet sahibi E.A. olduğu belirlendi.

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İLTİCA TALEBİNİN KABUL OLACAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN YAPMIŞ

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki ifadesinde, kaçak olarak yurt dışına çıkmayı planladığını, bu şekilde iltica talebinin kabul olacağını düşündüğünü, bundan dolayı yazıyı kendisinin yazdığı akabinde ihbarda bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından ’halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Mersin
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