HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Her şeyin teorisini kuran Stephen Hawking'in ünlü kara tahtası Londra'da sergileniyor

Her şeyin teorisini kuran Stephen Hawking'in ünlü kara tahtası Londra'da sergileniyor

10.02.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking’in ofisinde bulunan eşyalar ‘Stephen Hawking İş Başında" adıyla açılan sergiyle İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Bilim Müzesi’nde bugün sergilenmeye başladı. Sergide akademik çizimler dışında, Hawking'in en değerli eşyalarından biri olan ve şakalarla dolu ünlü kara tahtası da yer aldı.

Her şeyin teorisini kuran Stephen Hawking'in ünlü kara tahtası Londra'da sergileniyor

Stephen Hawking, bazı otoriteler tarafından "Her şeyin teorisini kuran dünyaca ünlü bir isim" olarak tanımlanıyor. Yaptığı akademik çalışmalarla büyük bir saygıyı hak eden ünlü fizikçinin ofisinde bulunan eşyalar ise İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Bilim Müzesi’nde bugün sergilenmeye başladı. ‘Stephen Hawking İş Başında’ adıyla açılan sergide akademik çizimler ve şakalarla dolu ünlü kara tahtanın yer aldığı kaydedildi.

DÜNYADA SADECE 5 TANE BULUNUYOR

Bilim Müzesi serginin içeriği hakkında yaptığı açıklamada, “İlk kez sergilenecek öne çıkan nesneler arasında, Hawking'in doktora tezinin nadir bir kopyası, tekerlekli sandalyesi ve Hawking'in en değerli ofis eşyalarından biri - akademik karalamalar ve şakalarla dolu bir kara tahta yer alıyor” ifadelerini kullandı.

stephen-hawkingin-unlu-kara-tahtasi-londrada-sergilenmeye-baslandi_2919_dhaphoto2

Stephen Hawking İş Başında Sergisi’nde, Hawking'in dünyada sadece 5 tane bulunan doktora tezi 'Genişleyen Evrenlerin Özellikleri' de yer aldı.

stephen-hawkingin-unlu-kara-tahtasi-londrada-sergilenmeye-baslandi_2919_dhaphoto3

OFİSİNDEKİ EN DEĞERLİ EŞYASI

Hawking’in kara tahtasıyla ilgili yapılan açıklamada “Bir bilim adamı olarak Hawking, işbirliğine eğlenceli bir yaklaşım getirdi. Bu, Hawking'in en değerli eşyalarından biri ile örneklendi: 1980'deki Superspace ve Supergravity konferansından karalama kaplı bir karatahta” denildi.

stephen-hawkingin-unlu-kara-tahtasi-londrada-sergilenmeye-baslandi_2919_dhaphoto4

Konferansa katılan delegeler, kara tahtayı birbirleri hakkında denklemler, karikatürler ve fıkralarla kapladı. Hawking bu hatırayı çerçeveletip ofisine astı ve Bilim Müzesi'nin konservatörleri, kara tahta üzerindeki tebeşirin kaybolmaması için tebeşir tozunu stabilize etti.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin Boris Johnson'dan açıklama: Askeri hazırlık...Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin Boris Johnson'dan açıklama: Askeri hazırlık...
Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı!Halil Falyalı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı!
Emniyet personeli yönetmeliği değişiyorEmniyet personeli yönetmeliği değişiyor
Anahtar Kelimeler:
Londra
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da kulisleri hareketlendiren zirve!

Ankara'da kulisleri hareketlendiren zirve!

Halil Falyalı zırhlı araca bilerek mi binmedi?

Halil Falyalı zırhlı araca bilerek mi binmedi?

Hükümetten altın ve enflasyon adımı! Cumartesi günü açıklanacak

Hükümetten altın ve enflasyon adımı! Cumartesi günü açıklanacak

Meriç Erkan'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı!

Meriç Erkan'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı!

Meteorolojiden çok sayıda il için yoğun kar ve yağış uyarısı!

Meteorolojiden çok sayıda il için yoğun kar ve yağış uyarısı!

Sosyal medyada eşinin fotoğraflarını görünce hayatının şokunu yaşadı! Gerçeği öğrenince çocuklarının peşine düştü

Sosyal medyada eşinin fotoğraflarını görünce hayatının şokunu yaşadı! Gerçeği öğrenince çocuklarının peşine düştü

İlginizi Çekebilir

Çocuklarda 3.doz hatırlatma aşısı hakkında merak edilenler…

Çocuklarda 3.doz hatırlatma aşısı hakkında merak edilenler…

Ayetli paylaşımı dikkat çekti! "Çok içiyor" denilmişti

Ayetli paylaşımı dikkat çekti! "Çok içiyor" denilmişti

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

'Omicron sonrası sırada o var!' Ne kadar tehlikeli?

Üstü ayrı altı ayrı olay! Cesur dekolte

Üstü ayrı altı ayrı olay! Cesur dekolte

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.