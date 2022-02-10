Her şeyin teorisini kuran Stephen Hawking'in ünlü kara tahtası Londra'da sergileniyor

Stephen Hawking, bazı otoriteler tarafından "Her şeyin teorisini kuran dünyaca ünlü bir isim" olarak tanımlanıyor. Yaptığı akademik çalışmalarla büyük bir saygıyı hak eden ünlü fizikçinin ofisinde bulunan eşyalar ise İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Bilim Müzesi’nde bugün sergilenmeye başladı. ‘Stephen Hawking İş Başında’ adıyla açılan sergide akademik çizimler ve şakalarla dolu ünlü kara tahtanın yer aldığı kaydedildi.

DÜNYADA SADECE 5 TANE BULUNUYOR

Bilim Müzesi serginin içeriği hakkında yaptığı açıklamada, “İlk kez sergilenecek öne çıkan nesneler arasında, Hawking'in doktora tezinin nadir bir kopyası, tekerlekli sandalyesi ve Hawking'in en değerli ofis eşyalarından biri - akademik karalamalar ve şakalarla dolu bir kara tahta yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Stephen Hawking İş Başında Sergisi’nde, Hawking'in dünyada sadece 5 tane bulunan doktora tezi 'Genişleyen Evrenlerin Özellikleri' de yer aldı.

OFİSİNDEKİ EN DEĞERLİ EŞYASI

Hawking’in kara tahtasıyla ilgili yapılan açıklamada “Bir bilim adamı olarak Hawking, işbirliğine eğlenceli bir yaklaşım getirdi. Bu, Hawking'in en değerli eşyalarından biri ile örneklendi: 1980'deki Superspace ve Supergravity konferansından karalama kaplı bir karatahta” denildi.

Konferansa katılan delegeler, kara tahtayı birbirleri hakkında denklemler, karikatürler ve fıkralarla kapladı. Hawking bu hatırayı çerçeveletip ofisine astı ve Bilim Müzesi'nin konservatörleri, kara tahta üzerindeki tebeşirin kaybolmaması için tebeşir tozunu stabilize etti.

(DHA)

