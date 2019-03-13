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"Her siyasi görüşten oy bekliyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 21:35 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: - "Herkesin siyasi görüşü olabilir. Farklı da olabilir. Her siyasi görüşten oy bekliyoruz. Marmaris’ten daha fazla oy bekliyoruz çünkü adayımıza çok güveniyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Herkesin siyasi görüşü olabilir. Farklı da olabilir. Her siyasi görüşten oy bekliyoruz. Marmaris’ten daha fazla oy bekliyoruz çünkü adayımıza çok güveniyoruz." dedi.

Sarıeroğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Siteler Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Sarıeroğlu, Marmaris ve Muğla için yeni bir sürecin yaşandığını, Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'nın vizyonuna güvendikleri ve inandıklarını söyledi.

Seçim süreciyle ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin görüşlerinin kendileri için önemine değinen Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Serkan Yazıcı’nın projelerini incelediğimde etkilendiğimi söylemek zorundayım. Kadın, engelli, hayvan dostu, çevre, çocuk dostu ve katılımcı bir belediyecilik anlayışının inşa edilecek olması beni heyecanlandırdı. Farklı süreçten geçiyoruz. İstişare olmadan sorunların çözümünün kolay olmadığı, ortak akılla birlikte hareket ederek hedeflere, hayallere ulaşılmasının mümkün olduğu bir süreç. Marmaris’in önünde tertemiz bir sayfa var."

-"Güzel bir Muğla ve Marmaris hikayesi yazmak istiyoruz"

Sarıeroğlu, Muğla’da Cumhur İttifakı olarak yeni bir sayfa açtıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu yeni sayfaya güzel bir Muğla ve Marmaris hikayesi yazmak istiyoruz. Güçlü adaylarla, güçlü istişarelerle adaylarımızı belirledik. Serkan Yazıcı, sivil toplum kuruluşlarının da katkısıyla Marmaris’e güzel hizmetlerde bulunur. Sporcu kimliği, sporun getirdiği centilmenlikle Marmaris açısından huzurun, kardeşliğin tesisi konusunda çok önemli. Herkesin siyasi görüşü olabilir. Farklı da olabilir. Her siyasi görüşten oy bekliyoruz. Marmaris’ten daha fazla oy bekliyoruz çünkü adayımıza çok güveniyoruz. 82 milyon vatandaşımıza 17 yıldır hizmet ediyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, birlik beraberlik içinde güçlü Türkiye olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Her kesimin desteği ve oyuyla yerelden başlayan hareketle ivme kazanacağız."

- Seçim tırı ziyareti

Sarıeroğlu ve beraberindekiler, daha sonra Atatürk Anıtı Meydanı'nda seçim tırını ziyaret ederek projeler hakkında bilgi aldı.

Meydanda vatandaşlarla sohbet eden Sarıeroğlu, adayları Yazıcı için destek istedi.

Sarıeroğlu'na Marmaris ziyaretinde, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen ve partililer eşlik etti.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Y Marmaris Muğla

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