AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Herkesin siyasi görüşü olabilir. Farklı da olabilir. Her siyasi görüşten oy bekliyoruz. Marmaris’ten daha fazla oy bekliyoruz çünkü adayımıza çok güveniyoruz." dedi.

Sarıeroğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Siteler Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Sarıeroğlu, Marmaris ve Muğla için yeni bir sürecin yaşandığını, Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'nın vizyonuna güvendikleri ve inandıklarını söyledi.

Seçim süreciyle ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin görüşlerinin kendileri için önemine değinen Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Serkan Yazıcı’nın projelerini incelediğimde etkilendiğimi söylemek zorundayım. Kadın, engelli, hayvan dostu, çevre, çocuk dostu ve katılımcı bir belediyecilik anlayışının inşa edilecek olması beni heyecanlandırdı. Farklı süreçten geçiyoruz. İstişare olmadan sorunların çözümünün kolay olmadığı, ortak akılla birlikte hareket ederek hedeflere, hayallere ulaşılmasının mümkün olduğu bir süreç. Marmaris’in önünde tertemiz bir sayfa var."