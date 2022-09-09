Her tarza hitap eden en iyi yatak nevresim takımları

Nevresimler, yatağa yattığımızda yumuşacık hissi vererek uyku düzenini daha rahat hâle getirir. Yatak odasının görünüşünü şık biçimde tamamlayan bu ürünler, aynı zamanda yatağın temiz kalmasını sağlar. Kaliteli bir nevresim, kolay yırtılmaz ve yıkamalardan sonra kolay yıpranmaz. Siz de yatak odanızı yenilemek için kaliteli nevresimler bakıyorsanız doğru yerdesiniz. Gelin, her tarza hitap edecek nevresim takımlarını birlikte inceleyelim.

1. Madame Coco Farine Çift Kişilik Ranforce Baskılı Nevresim Seti ile keyifli uykular sizi bekliyor

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Madame Coco Farine Çift Kişilik Ranforce Baskılı Nevresim Seti; bej rengi, çizgili deseni ve %100 pamuk malzemeden üretilmesi ile öne çıkıyor. Ürünün kumaşının pamuklu olması, cildin nefes almasını sağlıyor. Aynı zamanda kumaşının kaliteli olması ise uzun ömürlü kullanım vadederek yumuşak dokusu ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Ürün, sade tasarımı sayesinde yatak odasında şık bir görüntü oluşturuyor. Yeni bir nevresim almayı düşünüyorsanız herhangi bir çarşaf ile kolayca kombinleyebileceğiniz bu nevresim setini sepetinize ekleyerek yatak odanıza farklı bir hava katabilirsiniz.

2. Hem kaliteli hem şık: Yataş Pamena Ranforce Çift Kişilik Nevresim Takımı

Gri renkte son derece sade bir tasarıma sahip Yataş Pamena Ranforce Çift Kişilik Nevresim Takımı, yatak odanızın dekorasyonunu güzelleştirir. %100 pamuk kumaştan üretildiği için cildin nefes amasını sağlayan nevresim, uyku esnasında vücut sıcaklığını uyku için ideal aralıkta dengelemeye yardımcı olur. Bu şekilde rahat ve deliksiz bir uyku çekmenizi sağlar. Kumaşın Ranforce kalitesi, uzun ömürlü olmasını sağlarken aynı zamanda 52 tel dokuması ise son derece dayanıklılık sağlar. 30 derecede yıkaması tavsiye edilen ürünün en fazla 150 derecedeki sıcaklıkta ütülenmesi önerilir.

3. Yatak odasına renk katmak isteyenlere: Karaca Home Sarah Anderson Fun Zigzag %100 Pamuk Çift Kişilik Nevresim Takımı

Beyaz, gri ve altın sarısı renkli zigzag deseniyle oldukça şık görünen Karaca Home Fun Zigzag Çift Kişilik Nevresim Takımı, yatak odanıza renkli bir hava katabilir. %100 pamuktan üretilmiş kumaşı sayesinde dayanıklılık sorunu olmayan nevresim, günlük kullanıma uygun olması ile sıkça tercih edilir. Kolay temizlenen ürün, makinede 30 derecede yıkanır aynı zamanda kuru yıkamaya da elverişli olur. Ürünün nem tutmayan kumaşı; yazları serin, kışları ise sıcak tutarak kullanıcıların uyku kalitesini yükseltir. Dört mevsim kullanılabilen bu eğlenceli nevresim takımını satın alıp uzun süre boyunca kullanmaya ne dersiniz?

4. Always Latikli Çarşaf ve Çift Taraflı Çift Kişilik Nevresim Takımı ile mışıl mışıl uyuyun

Always Lastikli Çarşaf ve Çift Taraflı Çift Kişilik Nevresim Takımı, çift taraflı kullanılması ile iki farklı ürün satın almış gibi hissettirir. Ranforce sınıfı olan nevresim, kumaşının nefes alması sayesinde uzun ömürlü kullanım vadeder. Pamuk ve polyester karışımından dokunan ürünün kumaşı, polyester sayesinde daha dayanıklı hâle gelir. Kirlendiğinde 30 derecede ters çevirerek yıkanması tavsiye edilen nevresim takımı, kolay ütülenebilir özelliği sayesinde ön plana çıkar. Siyah ve gri tonların asaleti ile yatak odası dekorasyonunuza farklı bir hava katmak istiyorsanız bu ürüne mutlaka göz atmalısınız.

5. Klasik sevenlere: Taç 60179214 Basic Saten Nevresim Takımı

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Siyah renkli Taç 60179214 Basic Saten Nevresim Takımı, yatak odasında kapalı tonlar sevenler için iyi bir seçenek olabilir. Saten kumaşla üretilen ürün; parlak, yumuşak ve pürüzsüz dokusuyla kullanıcıları rahat ettirir. Uyku esnasında terlemenize engel olur ve bu sayede uyku kalitesini artırır. Sık dokunan ve nefes alıp veren bir kumaş olması sayesinde uzun ömürlü kullanılabilir. Ürün, ince yapılı olması sebebiyle daha çok yaz aylarında kullanılır. Elastik bir kumaş olan saten, eşsiz görüntüsü ile yatak odanızın dekorasyonuna benzersiz bir şıklık katar.

6. Pastel tonları tercih edenlere: Silk Cocoon İpek Dokulu Pamuk Saten Dört Parça Çift Kişilik Nevresim Takımı

Silk Cocoon İpek Dokulu Pamuk Saten Dört Parça Çift Kişilik Nevresim Takımı, kalitesiyle sağlıklı bir uyku çekmenizi sağlar. Nem dengesini koruyarak vücudunuzun kurumasına engel olur. Kumaşın yapısı gereği ürün; saçlarınıza iyi bakar ve uyurken saçlarınızı dolandırmadan saçların nemini koruyarak kurumasına veya aşırı yağlanmasına engel olur. İpek dokusuyla kumaş üzerinde bakteri gibi zararlı canlıları barındırmaz ve böylece alerjik reaksiyonu önler. Takımın kumaşı, aynı zamanda elektrik yükünü de vücuttan alarak negatif enerjiyi sizden uzaklaştırır. Yazın kullanımı önerilen ürün, doğal sabunla 30 derecede temizlenebilir. Uzun süre kullanabilmek adına kuru temizlemeyi de tercih edebilirsiniz.

7. Her mevsime uygun: Cotton Touch Plain Series Siyah Çift Kişilik Ranforce Nevresim Takımı

Siyah renkli Cotton Touch Plain Series Siyah Çift Kişilik Ranforce Nevresim Takımı, %100 pamuktan üretilmiş kumaşı ile sağlıklı bir uyku çekmenize yardım eder. Sık dokunan kumaşın hava akışkanlığı yüksek olduğu için ürün, uzun süre kullanım vadeder. Terlemeyi ve alerjik reaksiyonu önleyen nevresim takımının 30 derece ısıda ters çevirerek yıkanması önerilir. Kurutma makinesine elverişli olmayan ürünün çamaşır makinesinde yıkadıktan sonra ıslak şekilde uzun süre bekletilmemesi gerekir. Kırışmaları önlemek için orta ısıda ütüleyebileceğiniz nevresim takımının toplamda dokuz farklı renk seçeneği mevcut.