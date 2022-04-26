Her tarza ve bütçeye uygun koltuk modeli önerileri

Ev dekorasyonu denilince akla ilk gelen faktörlerden biri koltuk takımı veya tekli koltuklar. Kendi tarzınızı evinize yansıtabilir ya da ev dekorasyonunda tarzınızın dışına çıkabilirsiniz. Tamamen zevkinize uygun olarak belirlediğiniz ev mobilyaları, uzun süre kullanılacağı düşünüldüğünde konforlu da olmalı. Koltuk modellerinde; yumuşak ya da sert süngerli, yaylı ve yaysız gibi seçenekler mevcut. Zevkinize ve bütçenize uyum sağlayan en konforlu koltuk modelini belirlemeden önce sizin için seçtiğimiz ürünlere mutlaka göz atın deriz!

1. Her yere uyum sağlayan Okapi Tekli Koltuk

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Sade ve şık tasarımıyla her yere uyum sağlayabilen tekli koltuk, ikili ya da üçlü koltuklar ile kombin yapılarak kullanılabilir. Hem ev hem iş yeri mobilyası olarak sıklıkla tercih edilen Okapi Tekli Koltuk, modern tasarımıyla bulunduğu her ortama yakışıyor. Birinci sınıf kaliteli metal iskelet üzerine kurulan koltuk, sünger ve kumaş kalitesiyle de dikkat çekiyor. Yumuşacık dokusuyla oturulduğunda vücudun şeklini alan tekli koltuğun üzerinde bulunan kılıf çıkarılarak makinede yıkanabiliyor. Üründe kullanılan teflon kumaş sayesinde lekelere karşı koruma altına alınan koltuk, kirlendiğinde silinerek kolayca temizlenebiliyor.

2. Yatak olabilen İpek Mobilya Santa 3'lü Koltuk

Kayseri İpek Mobilya tesislerinde kalite güvencesiyle üretilen koltuk, sağlamlığı ile uzun yıllar boyunca adından söz ettiriyor. Üründe kullanılan birinci sınıf silinebilir kumaş sayesinde, üzerine herhangi bir şey dökülse de silerek kolayca temizleyebilirsiniz. Metal iskeletli İpek Mobilya Santa 3'lü Koltuk; makaslı, sandıklı ve yatak olabilen fonksiyonel tasarımıyla en çok tercih edilen koltuk modelleri arasında yer alıyor. Sıradan çekyatların aksine şıklığıyla etkileyen koltuk, salon ve oturma odası dizaynına çok yakışıyor. Ürünü beğenenler için 5 farklı renk seçeneği sunuluyor, hepsini aynı renk alarak ya da farklı renkleri kombin yaparak tarzınızı belirleyebilirsiniz.

3. Klasik sevenlerin tercihi Beyazhomecollection Viyana Koltuk Takımı

Şık ve kapitone detaylı tasarımıyla salon dizaynına çok yakışan koltuk takımı, 2 adet 3'lü kanepe ve 1 adet tekli koltuktan oluşuyor. Ahşap ve yerden yüksek ayakları sayesinde evinde robot süpürge bulunanların rahatlıkla kullanabileceği ürün, temizlik sırasında altının kolayca silinmesi açısından da tercih ediliyor. Silinebilir kumaş ve sınırsız renk seçenekleriyle kendi tarzınıza en çok uyum sağlayan koltuk modelini seçebilirsiniz. Yaysız olarak dizayn edilen Beyazhomecollection Viyana Koltuk Takımı, kaliteli sünger yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca çökme yapmıyor ve konfor sağlıyor.

4. Rahatlığıyla dikkat çeken Homedius Mocca Tek Kişilik Katlanır Koltuk

Farklı tasarımı ve rahatlığıyla adından söz ettiren Homedius Mocca Tek Kişilik Katlanır Koltuk, her ortama ayak uydurabilen yapıya sahip. Kafe, bar, iş yeri, ofis, ev, yazlık, veranda ya da bahçe gibi her ortamda kullanılabilir. Katlanabilir yapısı sayesinde yatak ya da uzanma koltuğu hâline gelebilen ürün, keyif sevenlerin tercih ettiği koltuk modelleri arasında yer alıyor. Katlanabilir tekli koltuk sayesinde günün tüm yorgunluğunu atarken evinizin dizaynına katkı sağlayabilirsiniz. Çok fonksiyonu bulunan ve konforlu koltuk modeli arıyorsanız ürünü incelemeden geçmeyin.

5. Modern modelleri tercih edenlere: Vivense Nelson Sardunya PL3-551 Koltuk Takımı

Yatak olabilen 3'lü ve tekli koltuktan oluşan takım, modern ve sade tasarımıyla dikkat çekiyor. Orta sert yumuşaklığa sahip koltuk takımı, konforuna önem verenlerin tercih ettiği modeller arasında yer alıyor. Sünger yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca çökme yapmayan ürün her zaman kalitesini sürdürmeye devam ediyor. Krem ve gri renklerin kombin yapılarak kullanıldığı Vivense Nelson Sardunya PL3-551 Koltuk Takımı, geniş minderleri ile rahatlığından söz ettiriyor. Salon ya da oturma odası gibi her odada kullanılabilen koltuk takımını listenize eklemeyi unutmayın!

6. Teras ya da bahçe gibi ortamlarda tercih edilen Woodesk Adalar Masif Natural Koltuk

Ahşap iskeletiyle özgür ruhluların seveceği 2'li koltuk, teras ya da bahçe gibi ortamlarda tercih edilebilir. Çılgın ruhunuzu salon ve oturma odası dizaynına yansıtmak istiyorsanız Woodesk Adalar Masif Natural Koltuk, tam size göre! Çam ağacı iskeleti sayesinde kalitesiyle adından söz ettiren koltuk, uzun yıllar boyunca sağlam kalmaya devam ediyor. Kolları açılarak tek kişilik yatak hâline gelebilen 2'li koltuk, çok fonksiyonu bulunan koltuk modelleri arasında yer alıyor. Ürünün minder ve yastıklarında kullanılan duck keten kumaş sayesinde su ve leke itici özelliği bulunuyor.

7. Ağır modelleri tercih edenlere: Hanel Mobilya Klasik Chesterfield Koltuk

Ağır mobilya modelleri sevenler, sizi böyle alalım! Suni deri malzemeden üretilen Hanel Mobilya Klasik Chesterfield Koltuk, tamamen el işçiliği ile özel olarak tasarlanıyor. Üründe kullanılan birinci sınıf fırınlanmış gürgen malzeme sayesinde sağlamlığıyla adından söz ettiriyor. 32 DNS orta sert sünger yapısıyla konforu yaşatırken uzun zaman boyunca çökme yapmıyor ve ilk günkü sağlamlığını korumaya devam ediyor. Salon, oturma odası, iş yeri, ofis, kafe ya da bar gibi her mekânda kullanılabilen 3'lü koltuk, konforuna önem verenlerin tercihleri arasında yer alıyor.

8. Zengin görünüm sevenlerin tercihi İnter Lexus Koltuk Takımı

Şıklığıyla göze hitap eden İnter Lexus Koltuk Takımı, zengin ve ihtişamlı görünüme sahip koltuk modelleri arasında yer alıyor. Metal iskelet üzerine MDF malzeme kullanılarak üretilen koltuk takımı, sağlamlığı ve kalitesi ile adından söz ettiriyor. Kaplamasında kullanılan nubuk malzemesi, koltuk takımını daha parlak ve gösterişli hâle getiriyor. Takım içerisinde bulunan 2 adet 2'li, 2 adet tekli koltuk ve orta sehpa siyahla krem renklerinin kombiniyle eşsiz uyum sergiliyor. İnter Mobilya tarafından 2 yıl boyunca kalite garantisi verilen ürün, zarifliğin ve konforun bir araya getirilmiş hâli!

9. Dar alanlarda tercih edilen Homedora Andre Köşe Koltuk Takımı

Dar salon ve oturma odalarında tercih edilen köşe koltuk takımları şıklığı ve fonksiyonel yapısı ile en sık tercih edilen koltuk modelleri arasında yer alıyor. Yatak olarak kullanılabilen ürün, küçük alanda en yüksek performansı almanıza yardımcı oluyor. Zarif ve sade tasarımıyla her tarza hitap eden ürün; spor veya klasik mobilya tercih edenlerin rahatlıkla seçebileceği modellerden bir diğeri. Yay içermeyen koltuk takımı, silinebilen dokuma kumaşı sayesinde rahatça temizlenebiliyor. 9 renk seçeneği bulunan koltuk takımı, yumuşacık minderleri sayesinde konforu ve keyfi aynı anda yaşatıyor.

10. Farklı tasarımıyla adından söz ettiren PUFHOME Siena & Beans Tedy Koltuk Takımı

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Farklı ve modern tasarımıyla adından söz ettiren PUFHOME Siena & Beans Tedy Koltuk Takımı, geniş salonlarda zengin ve ihtişamlı görüntü yaratıyor. Takım içerisinde bulunan 4-3-1-1 koltuklar geniş yapısıyla kalabalık olan aileler için ideal. Metal yüksek ayakları ile robot süpürge bulunan evlerde tercih edilen ürün, şık tasarımıyla evinizin dizaynına farklı bir hava kazandıracak! Üründe kullanılan ithal tedy kumaşın farklı renk seçenekleri bulunuyor. Modern tarzıyla dikkat çeken koltuk takımını beğendiyseniz renginizi belirleyin ve hemen sepete ekleyin!