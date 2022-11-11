Her türlü durumda imdadınıza yetişecek en iyi ve en kullanışlı buharlı düzleştirici modelleri

Kolay taşınabilen ve kısa sürede kıyafetlerin kırışıklıklarını açan buharlı düzleştiriciler, klasik ütülerden biraz daha farklı özellikler taşıyor. Temel olarak elle tutulan ve yoğun buhar veren bu ürünler, ütü masasına ihtiyaç duymadan asılı perdelerin ve yatağınızdaki nevresimlerin kırışıklıklarını açmak için çok avantajlı. Üstelik yoğun buhar özelliği sayesinde ütülenen eşyalardaki bakteri ve mikroplar da kolayca gidiyor. Gelin, buharlı düzleştiricilerin yer aldığı listemize göz atalım.

1. Yanma riskine son: Philips STH7060/80 Buharlı Düzleştirici

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En iyi buharlı düzleştirici önerisi isteyenler için ilk tavsiyemiz, Philips STH7060/80 Buharlı Düzleştirici. Ürün, kolay buhar üretimi için ayarlanabilir başlığa sahip. Bu ayarlanabilir başlığı sayesinde rahatça buhar püskürtebilirsiniz. Sivri buhar ucu plakası ise giysilerin her bölgesine ulaşarak zor kırışıklıkları dahi çok kolay bir şekilde açmanıza yardımcı oluyor. OptimalTEMP teknolojisine sahip olan cihaz, yanma riskini tamamen ortadan kaldırarak size korkusuz şekilde ütü yapma deneyimini sunuyor. Sadece 30 saniyede buhar üretimine başlamaya hazır buharlı düzleştirici ile tüm kıyafetleriniz anında pürüzsüz düzlükte olacak.

2. Sadece 45 saniyede kullanıma hazır: Tefal DR8085 Access Steam Buharlı Dikey Ütü

Kıyafetteki kırışıklıklarla uğraşırken en büyük yardımcınız olacak Tefal DR8085 Access Steam Buharlı Dikey Ütü, ev işlerine pratiklik kazandırmak için sizi bekliyor! Ürün, mükemmel bir hız ve rahatlık sunarak ütü masası ihtiyacını ortadan kaldırıyor. El tipi buharlı ütü sayesinde farklı kumaşlardaki kırışıklıkları hızlı ve en iyi şekilde açabilirsiniz. Buharlı düzleştirici, sadece 45 saniyede kullanıma hazır hâle gelerek zaman kaybının önüne geçiyor. 200 ml'lik su haznesi, kolayca doldurulabiliyor ve günlük kullanımda büyük kolaylık sağlıyor. Cihaz; 3 metrelik kablo uzunluğu, sürekli buhar için kilit konumu ve buhar başlığı ile oldukça avantajlı.

3. Benzersiz ve patentli De-Calc teknolojisi ile: Philips GC810/20 Buharlı Düzleştirici

Giysilerinizdeki kırışıklıkları hızlıca gidermek ve ütü masasına ihtiyaç duymadan asılı kıyafetlerinizdeki kırışıklıkları anında açmak mi istiyorsunuz? O hâlde Philips GC810/20 Buharlı Düzleştirici, tam size göre! Ürün, hızlı sonuç almanız için ısıtmalı plakasıyla giysilerinizdeki yoğunlaşmayı önlüyor. Aynı zamanda kıyafetlerinizi üç dakika gibi kısa bir sürede ütülemenize de yardımcı oluyor. Benzersiz ve patentli De-Calc Teknolojisi sayesinde performans kaybına uğramadan uzun süre ilk günkü gibi çalışıyor. OptimalTemp teknolojisi ise özellikle ipek ve kaşmir gibi hassas kumaşlar için yanma riskini ortadan kaldırıyor. 230 ml su haznesi 12 dakikaya kadar kesintisiz buhar veriyor.

4. Yüksek performans ve verimlilik: Kiwi KSI 6440 Portatif Buharlı Kırışık Giderici

Kiwi KSI 6440 Portatif Buharlı Kırışık Giderici, yenilikçi tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Ergonomik tasarımlı ürün, seyahatlerde kullanım için oldukça uygun. Konforlu tasarımı ile eli yormuyor ve uzun süre daha fazla çamaşırı rahatça ütülemenizi sağlıyor. 1000 Watt gücündeki ürün, yüksek performans sergiliyor. Aynı zamanda 120 ml geniş su haznesiyle 45 saniye içinde hızlı ısınma ve otomatik kapanma özelliği de ürünü oldukça avantajlı bir konuma getiriyor. Damlatmaz tasarımlı kırışık giderici, ütü yaparken çamaşırlarda su lekesi oluşturmuyor. Otomatik ve sürekli buhar verme özelliğini ise dakikada 18 gram buhar sunuyor.

5. Katlanabilir başlığı ile kolay taşıma imkânı: Tefal DT3030 Access Steam Pocket Buharlı Dikey Ütü

Tefal DT3030 Access Steam Pocket Buharlı Dikey Ütü, giysi bakımını daha kolay hâle getirmek için özenle tasarlanmış. Akıllı özelliklere ve ultra kompakt çerçeveye sahip ürün, kullanıcılar tarafından oldukça seviliyor. Özel katlanabilir başlığı sayesinde seyahatlerinizde büyük kolaylık sağlıyor. Hafif çerçevesi ise rahat ve sorunsuz bir buharlama deneyimi sunuyor. 15 saniyelik hızlı ısınma süresi, 1300 Watt gücü ve dakikada 19 gram buhar çıkışı ile yüksek performans vadediyor. Opsiyonel buhar özelliği, ayakta durabilen tasarımı ve otomatik kapanma fonksiyonu ise ürünün en avantajlı özellikleri arasında yer alıyor.

6. Su akma problemini ortadan kaldıran: Laurastar IGGI Hijyenik Buharlı Düzleştirici

Laurastar IGGI Hijyenik Buharlı Düzleştirici, diğer ürünlere göre daha farklı bir tasarıma sahip. Cihazın öne çıkan fonksiyonu, Laurastar Dry Microfine Steam yani kuru mikro ince buhar özelliği. Hijyenik buhar etkisi ile kıyafetlerin en derinine inerek üzerindeki tüm toz, bakteri ve mikropları anında yok ediyor. Buharlı düzleştiricinin su haznesi 80 ml, buhar verme süresi ise yedi dakika. Bu sürede iki üç kıyafetinizi hem dezenfekte edebilir hem dikey şekilde kolayca ütüleyerek tüm kırışıklıklarını açabilirsiniz. Buhar tetiğinin kilidi sayesinde cihazı çantanızda taşırken su akması gibi problemlerin de önüne geçebilirsiniz.

7. Damlatmaz özelliği ile su lekelerinin önüne geçin: Kiwi KSI-6450 Portatif Buharlı Kırışık Giderici

Sıradaki buharlı düzleştirici tavsiyemiz, Kiwi KSI-6450 Portatif Buharlı Kırışık Giderici. Kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edilen ürün, otomatik ve sürekli güçlü buhar özelliği ile mikrop ve bakterilerin %99.9'unu anında yok ediyor. Damlatmaz özelliği, otomatik kapanması, paslanmaz çelik buhar çıkışı ve fırça başlığı ise cihazdan maksimum verim almanıza yardımcı oluyor. Su haznesi, 260 ml kapasitesinde ve kolay çıkarılabilir. Otomatik sürekli buhar çıkışı için kilitli düğmesi de mevcut. 45 saniye hızlı ısınma süresine sahip buharlı düzleştirici, 1200 Watt gücünde ve dakikada 18 gram buhar verebiliyor.

8. 2200 Watt gücü ile dikkat çeken: Grundig ST 8150 Fashion Brush Buharlı Fırça

Grundig ST 8150 Fashion Brush Buharlı Fırça, 2200 Watt gücü ve seramik kaplamalı ısıtma plakası ile her türlü tekstil ürünündeki kırışıklıkları açmak için yardımcınız olmaya hazır. 35 saniye gibi kısa bir süre içinde ısınarak kullanıma hazır hâle geliyor ve hızlı olmanız gereken zamanlarda en büyük destekçiniz oluyor. Buharlı düzleştirici ile ipek gibi ince kumaşlarda bile sorunsuz ütülemenin keyfini çıkarabilirsiniz. Damlama durdurma fonksiyonu, ütü üzerindeki su lekelerini etkili şekilde önlüyor. 230 ml kapasitesindeki çıkarılabilir su tankı ise kesintisiz buhar ile mükemmel düzleştirici etkiyi sağlıyor.

9. Hem dikey hem yatay ütüleme avantajı: Beautural Buharlı Düzleştirici

Saç kurutma makinesini andıran tasarıma sahip Beautural Buharlı Düzleştirici, en iyi performansı sunmayı vadediyor. 30 saniyede ısınan buharlı düzleştirici, giysilerinizi daha hızlı şekilde ütüleyerek zamandan tasarruf sağlıyor. Hafif ve katlanabilen cihaz, saklama çantasıyla her yere kolayca taşınıyor. Hem dikey hem yatay ütüleme yapan ürün, damlatmama özelliğine de sahip. Paslanmaz çelik ısıtma plakası ise güvenli ve yüksek sonuç almanızı sağlıyor. 1000 Watt güce sahip buharlı düzleştiriciyi ister askıdaki kıyafetlerinizi ister kırışık çarşaflarınızı ütülemek için gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

10. SmartFlow ısıtma plakalı: Philips GC365/80 Steam&Go Buharlı Düzleştirici

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Philips GC365/80 Steam&Go Buharlı Düzleştirici, hassas ve kırışıklığı zor açılan kıyafetler için tercih edebileceğiniz en doğru ürünlerden biri. Cihaz, SmartFlow ısıtma plakası ile hem yatay hem dikey kullanım imkânını sunuyor. Bu sayede ütü masasına ihtiyaç duymadan kıyafetinizi bir askıya asarak veya düz bir zemine koyarak tüm kırışıklıkları anında yok edebilirsiniz. Yanmaz özellikli ürün, etkili düzleştirme için dakikada 24 gram otomatik buhar veriyor. Sürekli buhar özelliği, kıyafetleri yenilerken kokuları da gideriyor. Isıya dayanıklı saklama torbası ve kompakt tasarımı ile rahat taşınan ürün hem seyahatlerinizde hem evinizde en büyük kurtarıcınız olacak!

11. Pratik kullanımı ile her an yanınızda: Wëasy HVP10 El Düzleştirici

Ergonomik, hafif tasarımlı Wëasy HVP10 El Düzleştirici; hızlı ve zahmetsiz düzleştirme deneyimini yaşamanıza yardımcı oluyor. Dakikada 32 gram buhar çıkışı sunan ve 280 ml buharlı tankı bulunan düzleştirici etkili ürünü kullanmak, oldukça kolay. Bunun için öncelikle kıyafetlerinizi elbise askısından tutun ve cihazı kolayca kumaş boyunca kaydırın. Takım elbise, gömlek, elbise ve perdelerinizi en kısa sürede ütüleyebilirsiniz. Cihaz, kompakt boyuyla kolay taşınır ve her an yanınızda olur. Üstelik ürün; kumaş fırça, pantolon kelepçesi ve ölçüm kabı için başlık ile geliyor.

12. Kompakt tasarımıyla: Philips Sth3020/10 Buharlı Düzleştirici

Sırada buharlı düzleştirici kullananların en çok önerdiği ürünlerden biri var: Philips Sth3020/10 Buharlı Düzleştirici! Ürün; katlanabilir, kompakt ve hafif tasarımıyla her zaman ütülü kıyafetlerle olmanızı garantiliyor. Cihazın en büyük avantajı, evde veya hareket hâlinde bile hızlı şekilde rötuş yapmanıza imkân tanıması. 30 saniyede kullanıma hazır olan cihaz, 1000 Watt gücüne ve dakikada 20 gram buhar verme özelliğine sahip. Yanık riskinin olmadığı buharlı düzleştirici ile en hassas kumaşlarınızı dahi ütüleyebilirsiniz. Cihazda daha iyi püskürtme sonuçları için metal buhar plakası da bulunuyor. Böylece yüzeylerdeki bakterileri %99,9 oranında yok ediyor.

13. Hızlı ısınma özelliğiyle: Electrolux E6HS1-2EG Refine Buharlı Kırışıklık Giderici

Electrolux E6HS1-2EG Refine Buharlı Kırışıklık Giderici, giysilerinizi askıdayken kırışıklıklarını açmanızı sağlıyor. Cihaz, sadece 20 saniyede kullanıma hazır duruma geliyor. Buharla her türlü giysiyi yenileyecek ve kırışıklıklarını giderecek yeterli güce, sabit buhar akışına sahip. Verdiği buharla sadece giysileri yumuşatarak kırışıklıkların geçmesini sağlamıyor, aynı zamanda giysilerin yenilenmesine de yardımcı oluyor. Buhar, kumaş liflerine temas ederek bakterilerin yaklaşık %99,9'unu yok ediyor. Kolay doldurulabilen çıkarılabilir su haznesi, pratiklik sağlıyor. Üç metreye kadar uzanabilen ürünle, perdelerinizi bile kolayca ütüleyebilirsiniz. Daha ne olsun, değil mi?

14. Portatif ve yüksek performanslı: SteamOne S-Nomad Seyahat Buharlı Düzleştirici

SteamOne S-Nomad Seyahat Buharlı Düzleştirici, birçok avantajlı özelliğiyle kıyafetlerinizin kırışıklıklarını pratik şekilde açmanızı sağlıyor. 45 saniye içinde kullanıma hazır hâle gelen ürün, sapındaki açma ve kapama düğmesi ile tek elle kullanılabiliyor. Cihaz, dakikada 24 gram buhar performansı sunuyor. Sadece 1 kg ağırlığıyla ve 24,2x16,8x14,8 cm boyutuyla hemen her çantaya sığan ürün, her yerde yanınızda oluyor. Gümüş kaplamalı, arka plan aydınlatmalı ve beyaz saten yüzeyli buharlı düzleştirici; kıyafetlerin asılması için kanca ve evrensel şişe bağlantısı ile size ulaşıyor. Buharlı düzleştirici yorumları da ürünün kalitesini ve pratikliğini doğrular nitelikte.

15. Yenilikçi bir model: Tefal DT9530 Pure Tex Buharlı Dikey Ütü

Tefal DT9530 Pure Tex Buharlı Dikey Ütü ile tüm kumaş yüzeylerdeki kırışıklıkları giderebilirsiniz. Yüksek hijyen sağlayan ürün dört farklı işlevi yerine getirebildiği için diğer ürünlerden ayrılıyor. Yenilikçi ve türünün ilk örneği olan buharlı düzleştirici; kırışıklıkları açıyor, temizliyor, dezenfekte ediyor ve kıyafetlerin güzel kokmasını sağlıyor. Ultra hızlı ısınma özellikli cihaz, 25 saniye gibi kısa bir süre kullanıma hazır hâle geliyor. Manyetik tırnaklı özel çoklu ped sistemi, farklı işlemler için geniş imkânı hızlıca sunuyor. Örneğin parfüm özelliği için istediğiniz kokuyu cihaza birkaç damla ekleyin ve MonParfum pedini takın. İşte bu kadar kolay!