Her türlü fedakarlığı üstleniyorlar! İşte maske ardındaki kahramanlar

Aksu, 1,5 yaşında bir oğlu olduğunu belirterek, “Eşim de kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Aileme hastalık bulaştırmamak için eve gitmiyorum. Başkent Öğretmenevi'nde kalıyorum. Birbirimizi görüntülü arıyoruz.” dedi.

Sağlık görevlileri, kendilerini ve ailelerini riske atmamak için de evlerinden ve ailelerinden ayrı yaşamak dahil her türlü fedakarlığı sergiliyor.

Evde kalmanın önemine dikkati çeken Aksu, bu süreçte olumlu şeyler de yaşandığını, iyileşen hasta sayısının arttığını dile getirdi.

'EN BÜYÜK ENDİŞEM EFEKTE OLUP GÖREVE DEVAM EDEMEMEK'



İyileşen hastalarını güler yüzlü şekilde yolcu etmenin, en büyük mutluluğu olduğunu söyleyen Doktor Merve Türker de en büyük endişesinin, "enfekte olup göreve devam edememek" olduğunu aktardı.

Doktor Kerem Serdar Karaşahin, salgınla mücadelede, sağlık çalışanları olarak ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını vurguladı.

Acil servis çalışanları olarak sürekli alarm durumunda olduklarını anlatan Karaşahin, "Eşim de bir sağlıkçı ve yoğun bakımda doktor olarak görev yapıyor. Bu yüzden ikimiz de eve gidiyoruz." diye konuştu.

Paramedik Yavuz Türkben ise eşinin de hemşire olduğunu belirterek "9 yaşındaki çocuğumuz evde yalnız kalıyor." dedi.

Bu sıkıntılı günlerin geçeceğine olan inancını dile getiren Türkben, "Ülkece koronavirüsü yeneceğiz." dedi.

'EN ÇOK ÇOCUĞUMA SARILMAYI ÖZLEDİM'



Uzman paramedik Bahar Alkaş da bu süreçte en çok çocuğuna sarılmayı özlediğini vurgulayarak, “En hassas noktam çocuğum. Annem de aynı evde bizimle kalıyor. Evde iki risk faktörüm var. Kendimi evde izole ediyorum ve tek başıma bir odada kalıyorum." ifadelerini kullandı.