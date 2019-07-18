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"Her türlü ihtiyaç karşılanacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 16:13 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: - "(Düzce'deki su baskını ve toprak kayması) Geçmiş olsun, şükür ki can kaybımız yok. Şu ana kadar ulaşan bilgiler arasında bu olay nedeniyle yaralanma söz konusu değil. Her türlü ihtiyaç karşılanacak" - "Toplam 23 köyümüz etkilenmiş durumda. Bu 23 köyden 4'ünde kurtarma faaliyeti şu ana kadar icra edildi. 58 vatandaşımız kurtarıldı, halen ulaşacağımız 8 vatandaşımız var. Bunlara ulaşımımız var, yani iletişimimiz var. Helikopterlerimiz faal, çok kısa süre içerisinde onları da alacağız"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Düzce'de meydana gelen su baskını ve toprak kaymasına ilişkin, "Geçmiş olsun, şükür ki can kaybımız yok. Şu ana kadar ulaşan bilgiler arasında bu olay nedeniyle yaralanma söz konusu değil. Her türlü ihtiyaçlar karşılanacak." dedi.

Çataklı, Cumayeri Kaymakamlığında oluşturulan kriz merkezini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çataklı, 3 ilçede yoğun yağışın yaşandığını söyledi.

Kentte gece saatlerinde başlayan yoğun yağış sebebiyle Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde ve bu ilçelere bağlı 23 köyde heyelan ve su taşkınları olduğunu belirten Çataklı, şunları kaydetti:

"Ulaşım ağlarında sorunlar yaşandı, içme suyu hatları ve menfez ile köprüler de hasar gördü. Düzce Valimizin koordinasyonda, İl Afet ve Acil Durum Merkezi çalıştırıldı. Geldiğimiz nokta itibarıyla yürütülen çalışmalara, Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığımızdan şu ana kadar 5 helikopter de destek verdi. An itibarıyla 2 helikopterimiz faal, diğerleri görevlerini tamamlayarak döndü. Sakarya ve Zonguldak AFAD ekipleri ile Jandarma Genel Komutanlığımızın arama-kurtarma personeli de çalışmalara destek verdi. Toplam 23 köyümüz etkilenmiş durumda. Bu 23 köyden 4'ünde kurtarma faaliyeti şu ana kadar icra edildi. 58 vatandaşımız kurtarıldı, halen ulaşacağımız 8 vatandaşımız var. Bunlara ulaşımımız var, yani iletişimimiz var. Helikopterlerimiz faal, çok kısa süre içerisinde onları da alacağız."

- "Herhangi bir kayıp ihbarı yok"

Çataklı, herhangi bir kayıp ihbarı alınmadığını dile getirerek, "Mümkündür ki bulunduğu yer itibarıyla kendini riskte görmeyip haber vermemiş vatandaşlarımız da olabilir. O tür durumların ortaya çıkması durumunda da ilgili kurumlarımızın iletişim kanalları açık." diye konuştu.

Meteoroloji yetkililerinin verdiği bilgiye göre, bölgede metrekareye 162 kilogram yağış düştüğünü aktaran Çataklı, bunun yüksek bir miktar olduğunu, sel ve heyelana yol açtığını ifade etti.

Genelkurmay Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, AFAD, Devlet Su İşleri, Orman Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve itfaiye ile sivil toplum kuruluşu ekiplerinin çalışmalara katıldığını anlatan Çataklı, şu bilgileri verdi:

"Geçmiş olsun, şükür ki can kaybımız yok. Şu ana kadar ulaşan bilgiler arasında olay nedeniyle yaralanma da söz konusu değil. Her türlü ihtiyaç karşılanacak. İlk etapta harcamalar için Valiliğimize 500 bin liralık acil yardım ödeneği aktardık. İlave ihtiyaç olursa onları da gidereceğiz. İl Afet ve Acil Durum Merkezimiz çalışmalarını yürütüyor. Arkasından hasar tespit çalışmaları yapılacak. İlk anda, çıplak gözle hasarın ne olduğunu söylemek çok gerçekçi olmayabilir ama objektif kriterleri var bunların."

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, daha sonra gittiği Dokuzdeğirmen köyünde incelemelerde bulunarak, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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