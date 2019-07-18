"Her türlü ihtiyaç karşılanacak"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Düzce'de meydana gelen su baskını ve toprak kaymasına ilişkin, "Geçmiş olsun, şükür ki can kaybımız yok. Şu ana kadar ulaşan bilgiler arasında bu olay nedeniyle yaralanma söz konusu değil. Her türlü ihtiyaçlar karşılanacak." dedi.

Çataklı, Cumayeri Kaymakamlığında oluşturulan kriz merkezini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çataklı, 3 ilçede yoğun yağışın yaşandığını söyledi.

Kentte gece saatlerinde başlayan yoğun yağış sebebiyle Akçakoca, Cumayeri ve Gölyaka ilçelerinde ve bu ilçelere bağlı 23 köyde heyelan ve su taşkınları olduğunu belirten Çataklı, şunları kaydetti:

"Ulaşım ağlarında sorunlar yaşandı, içme suyu hatları ve menfez ile köprüler de hasar gördü. Düzce Valimizin koordinasyonda, İl Afet ve Acil Durum Merkezi çalıştırıldı. Geldiğimiz nokta itibarıyla yürütülen çalışmalara, Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığımızdan şu ana kadar 5 helikopter de destek verdi. An itibarıyla 2 helikopterimiz faal, diğerleri görevlerini tamamlayarak döndü. Sakarya ve Zonguldak AFAD ekipleri ile Jandarma Genel Komutanlığımızın arama-kurtarma personeli de çalışmalara destek verdi. Toplam 23 köyümüz etkilenmiş durumda. Bu 23 köyden 4'ünde kurtarma faaliyeti şu ana kadar icra edildi. 58 vatandaşımız kurtarıldı, halen ulaşacağımız 8 vatandaşımız var. Bunlara ulaşımımız var, yani iletişimimiz var. Helikopterlerimiz faal, çok kısa süre içerisinde onları da alacağız."