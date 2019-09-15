Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülke olarak her türlü organizasyonu en güzel şekilde yapabildiğimizi tüm dünyaya kanıtladık. Spor tesisleşmesinde çok önemli bir aşamaya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 18 yılda gerçekleşen spor yatırımlarının dünyada eşi benzeri yok." dedi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın 11. ayağı Türkiye Rallisi'nin final etabını izlemek üzere Asparan mevkisindeki servis park alanına gelen Bakan Kasapoğlu, alanı gezerek bilgi aldı ve ekiplerle sohbet etti. Kasapoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklama, Türkiye'nin bu tür organizasyonlara en güzel şekilde ev sahipliği yaptığını söyledi. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Kasapoğlu, "Ralli, bizim kültürümüze, geleneklerimize, misafirperverliğimize uygun olarak ve dünyanın tüm turizm ülkelerine meydan okurcasına dört dörtlük bir şekilde yapılıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen yarışçılar ve sporseverler var. Bu rallinin Marmaris'te ikincisinin düzenlenmesi önemli." diye konuştu.

Yarışların gelecek yıl yine Türkiye'de gerçekleştirileceğini vurgulayan Kasapoğlu, "Ülke olarak her türlü organizasyonu en güzel şekilde yapabildiğimizi tüm dünyaya kanıtladık. Spor tesisleşmesinde çok önemli bir aşamaya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 18 yılda gerçekleşen spor yatırımlarının dünyada eşi benzeri yok." ifadelerini kullandı. Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin sporun her alanında pistleriyle, salonlarıyla, havuzlarıyla, statlarıyla dört dörtlük bir tesis envanteri bulunduğunu kaydetti. Bu tesisleri ulusal ve uluslararası müsabakalarda, yarışlarda en güzel şekilde değerlendirdiklerine işaret eden Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Geçen hafta Afyonkarahisar'da motokros yarışları vardı. O da çok güzel bir şekilde nihayetlendi. Yine voleybol şampiyonasına ev sahipliği yaptık. Bunun yanında tabii bu organizasyonlarımızın yanı sıra sportif başarıda geldiğimiz nokta bu anlamda takdire şayan. Biliyorsunuz voleybolda, basketbolda çok önemli müsabakalar gerçekleştirdik. Son saliselere kadar zorladığımız çok müsabakalar oldu. Önümüzdeki süreçte bu sonuçların, çok güzel başarıların müjdecisi olduğuna inanıyorum. Elbetteki paralimpik yüzmede 3 sporcumuzun başarısı bizleri gururlandırdı."