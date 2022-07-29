HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Her türlü oyunu kesintisiz yüksek ayarlarda oynatacak en güçlü ekran kartı modelleri

Her türlü oyunu kesintisiz yüksek ayarlarda oynatacak en güçlü ekran kartı modelleri

28.07.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatımızın merkezi hâline gelen teknolojik aletlerden biri olan bilgisayarlar, her geçen gün biraz daha gelişiyor. Onunla aynı hızla ilerleyen yeni nesil oyunlar da piyasaya çıkıyor. Bu oyunlar işlemci bazlı değil de daha çok ekran kartı üzerine dizayn ediliyor. Tabii bu durum bilgisayar piyasasını her geçen gün zenginleştiriyor. Peki, ekran kartı bakarken nelere dikkat etmeliyiz? Gelin, en kaliteli ekran kartlarını hep beraber inceleyelim.

Her türlü oyunu kesintisiz yüksek ayarlarda oynatacak en güçlü ekran kartı modelleri

Alacağınız ekran kartını kullanım amacına göre değerlendirmemiz gerekiyor. Yani neyi aldığınızı iyi bilmeniz, üründen maksimum verimi almanızı sağlıyor. Eğer oyun oynamak amacıyla bir ekran kartına sahip olmak istiyorsanız oyuncu dilinde kullanılan ''drop'' sorunu yaşamamak için bellek kapasitesi ve çekirdeğinin hızına dikkat etmelisiniz. Yeni nesil ''mining'' yani kripto para madenciliği yapmak istiyorsanız bunun için de ekran kartınızın saniyedeki performansı çok önemli. Hangi ürünü alacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilir, beğendiğiniz ürünü güvenle satın alabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz!

1. Kullanıcılar tarafından belirlenen en iyi ekran kartı: MSI GeForce RTX 3090 Ventus 3X Ekran Kartı

Her türlü oyunu kesintisiz yüksek ayarlarda oynatacak en güçlü ekran kartı modelleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

RGB ışıklandırmasına, şıklığına ve kalitesine âşık olacağınız MSI GeForce RTX 3090 Ventus 3X Ekran Kartı, en hızlı ve güçlü ekran kartı çeşitleri arasında yer alıyor. 24 GB olan ekran kartı, 8K 60 Hz ve DLSS destekli oyun deneyimi sunuyor. Önceki nesillerine göre daha yüksek hızlı performansıyla harika avantajlar sağlıyor. Avantajlarının yanı sırada yüksek fiyatı, stok yetersizliği ve yüksek güç istemesi ise ürünün dezavantajları arasında yer alıyor. Ürün, Nvidia tarafından dünyanın en hızlı CPU'su olarak bilinen RTX 3090'a sahip. Eğer siz de güçlü bir ekran kartı arıyorsanız tükenmeden ürünü mutlaka inceleyin.

Ürünü İncele

2. Formula aracı kadar hızlı ve tank gibi güçlü: SAPPHIRE Nitro+ AMD Radeon RX 6900 XT SE 16 GB 256 Bit Ekran Kartı

Her türlü oyunu kesintisiz yüksek ayarlarda oynatacak en güçlü ekran kartı modelleri

RTX 3090 ile yarışan hızı ve gücü, SAPPHIRE Nitro+ AMD Radeon RX 6900 XT SE 16 GB 256 Bit Ekran Kartı'nın mutlu eden yanlarından. Ancak 3090'dan bellek arayüz genişliği, VRAM gücü, CPU ve bellek genişliği gibi çok önemli noktalarda geride kalıyor. Ancak ürün, sunduğu 128 MB önbelleğiyle kullanıcılarını memnun etmeyi başarıyor. Muadillerine oranla düşük güç gereksinimi de ekran kartının bir adım öne çıkmasını sağlıyor. Sergilediği yüksek performans ile "İyi ki almışım." dedirtecek ürünü daha yakından incelemeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

3. Uygun fiyatlı alternatif arayanlara: Zotac Rtx3060 Twın Edge 12gb Zt-a30600e-10m ZT-A30600E-10M

Her türlü oyunu kesintisiz yüksek ayarlarda oynatacak en güçlü ekran kartı modelleri

Başarılı özelliklere sahip olan Zotac Rtx3060 Twın Edge 12gb Zt-a30600e-10m ZT-A30600E-10M, uygun fiyatlı alternatif arayanlar için öne çıkıyor. NVIDA grafik işlemci ailesine dâhil olan ekran kartı, GeForce RTX 3060 grafik işlemciyi kullanıyor. Saatte 15 Gbit veri aktarım hızına sahip ürünün ayrık grafik bağdaştırıcı belleği ise 12 GB. Zotac IceStorm 2.0 soğutma teknolojisini kullanan ekran kartı, yüksek performans sergiliyor. İki adet fanı ile oldukça kullanışlı olan ekran kartı, kaliteli materyaliyle uzun yıllar size eşlik ediyor. Sizi yarı yolda bırakmayacak ürüne mutlaka bir şans verin.

Ürünü İncele

4. Güç gösterisi için onu arayın: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti OC Edition 12 GB Ekran Kartı

Her türlü oyunu kesintisiz yüksek ayarlarda oynatacak en güçlü ekran kartı modelleri

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti OC Edition 12 GB Ekran Kartı'nın 3090 ve 6900 XT'ye karşı bir seçenek sunması ve fiyatının daha uygun olması, bütçe kaygısı yaşayan kullanıcılar için ürünün iyi bir seçenek olarak öne çıkmasını sağlıyor. Ürün, Ampere çoklu akış işlemciler sayesinde gelişmiş güç verimliliği sunuyor. Birinci Nesil RT çekirdeklerine kıyasla iki kat daha fazla performans sergileyen ürün, eş zamanlı ışın izleme ve gölgelendirme ile rakiplerinden sıyrılıyor. Üstün soğutma gücüyle üst düzey verimlilik sunuyor.

Ürünü İncele

5. Tam bir fiyat performans ürünü: MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio Ekran Kartı

Her türlü oyunu kesintisiz yüksek ayarlarda oynatacak en güçlü ekran kartı modelleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio Ekran Kartı, yüksek performansıyla aradığınız ürün olabilir. TRI FROZR 2 ile üstün soğutma ve maksimum sessiz çalışma özelliklerine sahip olan ekran kartı, uzun saatler süren oyun keyfinde bile gürültü kirliliği yaratarak sizi rahatsız etmiyor. Çiftler hâlinde dış bant ile birbirine bağlı çalışan yüksek performanslı fan kanatları, daha fazla hava akımı sağlıyor. Böylece hava, daha geniş yüzeye temas ediyor. NVIDA tarafından geliştirilen bir algoritma kullanan ürün, maksimum saat hızlarını belirleyerek ekran kartını güvende tutuyor.

Ürünü İncele

6. Tasarruf abidesi: ASUS GeForce Tuf RTX 3070 8 GB Ekran Kartı

Her türlü oyunu kesintisiz yüksek ayarlarda oynatacak en güçlü ekran kartı modelleri

Daha yüksek performans, güç ve sağlamlık için baştan tasarlanan ASUS GeForce Tuf RTX 3070 8 GB Ekran Kartı, soğutma sistemiyle öne çıkıyor. Dayanıklı çift rulmanlı yapıya sahip olan eksen teknolojili dayanıklı fanları, tamamen metalden üretilen ön kapakta yer alıyor. Üç adet fanı bulunan ürünün GPU ve bellek soğutma blokları, uzun süren oyun keyfinde bile ısıyı kontrol altına alabiliyor. İkinci nesil RT çekirdeklere sahip ekran kartının RGB aydınlatmaları, gamer odalarında görsel bir şölen de sunuyor. Sizi asla yarı yolda bırakmayacak ürünü incelemeden karar vermeyin.

Ürünü İncele

7. Başarılı özellikleriyle: ASUS GeForce Dual RTX 3060 Ti O8G V2 8 GB Ekran Kartı

Her türlü oyunu kesintisiz yüksek ayarlarda oynatacak en güçlü ekran kartı modelleri

Otoritelere göre en iyi fiyat performans ekran kartı arasında yer alan ASUS GeForce Dual RTX 3060 Ti O8G V2 8 GB Ekran Kartı, ışın izleme teknolojisinde RTX 3080 kadar olmasa da DLSS teknolojisiyle fiyatına göre gayet iyi işler çıkartıyor. Üçüncü nesil tensor çekirdeklere sahip ekran kartı, yapısal seyrekliğin yanı sıra gelişmiş yapay zekâ algoritmaları sayesinde iki kata kadar daha yüksek performans sergiliyor. Daha fazla fan kanadına sahip ürün, eksen teknolojili fan tasarımıyla etkili bir soğutma gerçekleştiriyor.

Ürünü İncele

8. Hesaplı fiyatı ve yüksek performansıyla ekran kartlarında yeni bir soluk: MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio 16 GB Ekran Kartı

Her türlü oyunu kesintisiz yüksek ayarlarda oynatacak en güçlü ekran kartı modelleri

MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio 16 GB Ekran Kartı, bazı FPS oyunlarında şaşırtıcı şekilde RTX 3080'den daha akıcı bir performans sergilemesi ile ''İyi ki almışım.'' dedirtiyor. Yeni bir mimari olan RDNA2 mimarisi ile harika bir performans sergileyen ekran kartı, 4K çözünürlüğe sahip oyun deneyimi sunuyor. Üç adet fanı ile yüksek seviyede soğutma sağlıyor ve oyun keyfiniz saatlerce sürse de ısı dengesini koruyup sessiz çalışarak sizi rahatsız etmiyor. RGB aydınlatmalarıyla diğer gamer ürünleriyle kolayca uyum sağlayacak ekran kartı sizi bekliyor, acele edin!

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla bekleniyordu! Ve açıkladılarMerakla bekleniyordu! Ve açıkladılar
Çin'den flaş açıklama! 'Ateşle oynayan...'Çin'den flaş açıklama! 'Ateşle oynayan...'
Hollanda, Konyalı Latife Peker'i konuşuyor!Hollanda, Konyalı Latife Peker'i konuşuyor!
Anahtar Kelimeler:
laptop laptop ekran kartı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Mini elbisesiyle verdiği pozlar sosyal medyayı sallamıştı! Gülşen'in o elbisesine alternatif öneriler

Mini elbisesiyle verdiği pozlar sosyal medyayı sallamıştı! Gülşen'in o elbisesine alternatif öneriler

Mayosu beğeni yağmuruna tutulmuştu! Pınar Deniz'in sosyal medyada çok konuşulan mayosuna alternatifler

Mayosu beğeni yağmuruna tutulmuştu! Pınar Deniz'in sosyal medyada çok konuşulan mayosuna alternatifler

Nişanında giydiği elbise çok beğenilmişti! Demet Özdemir'in elbisesini beğenenlere öneriler

Nişanında giydiği elbise çok beğenilmişti! Demet Özdemir'in elbisesini beğenenlere öneriler

Bakımlı erkeklerin olmazsa olmazı, muhteşem kokularıyla baş döndüren parfümler!

Bakımlı erkeklerin olmazsa olmazı, muhteşem kokularıyla baş döndüren parfümler!

Esnek ve konforlu yürüyüş ayakkabısı mı arıyorsanız? Bu önerilerimize bakmadan geçmeyin!

Esnek ve konforlu yürüyüş ayakkabısı mı arıyorsanız? Bu önerilerimize bakmadan geçmeyin!

Dekolteli mini elbisesi çok beğenilmişti! Dilan Çiçek Deniz'in o elbisesine alternatif modeller

Dekolteli mini elbisesi çok beğenilmişti! Dilan Çiçek Deniz'in o elbisesine alternatif modeller

Tümünü Gör
Dekolteli mini elbisesi çok beğenilmişti! Dilan Çiçek Deniz'in o elbisesine alternatif modeller

Dekolteli mini elbisesi çok beğenilmişti! Dilan Çiçek Deniz'in o elbisesine alternatif modeller

Şık görünümüyle mutfağınıza renk katacak uzun ömürlü ankastre set önerileri

Şık görünümüyle mutfağınıza renk katacak uzun ömürlü ankastre set önerileri

Hem kaliteli hem kullanışlı bahçe dekorasyon ürünleri burada!

Hem kaliteli hem kullanışlı bahçe dekorasyon ürünleri burada!

Hem fırın hem ocak bir arada olsun isteyenlerin başlıca tercihi en iyi fırınlı ocaklar

Hem fırın hem ocak bir arada olsun isteyenlerin başlıca tercihi en iyi fırınlı ocaklar

Ev dekoru meraklıları ve raf tutkunlarına: evinizin estetiğini arttıracak duvar rafları

Ev dekoru meraklıları ve raf tutkunlarına: evinizin estetiğini arttıracak duvar rafları

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Tümünü Gör
Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Tam bir fiyat performans ürünü! Xiaomi Mi Band 5 Akıllı bileklikle hayatınıza pratiklik katın!

Tam bir fiyat performans ürünü! Xiaomi Mi Band 5 Akıllı bileklikle hayatınıza pratiklik katın!

Bu keratin maskeleriyle saçlarınız hak ettiği canlılığa kavuşacak!

Bu keratin maskeleriyle saçlarınız hak ettiği canlılığa kavuşacak!

Yüksek ses kalitesiyle benzersiz bir deneyim yaşatacak fiyat performans ürünü müzik kulaklıkları

Yüksek ses kalitesiyle benzersiz bir deneyim yaşatacak fiyat performans ürünü müzik kulaklıkları

Hem uygun fiyatlı hem yüksek kapatıcı etkili pudra arayanlar buraya!

Hem uygun fiyatlı hem yüksek kapatıcı etkili pudra arayanlar buraya!

Modern, şık ve işlevsel bir telefona sahip olmak ister misiniz? Redmi Note 11 Pro 5G tam size göre!

Modern, şık ve işlevsel bir telefona sahip olmak ister misiniz? Redmi Note 11 Pro 5G tam size göre!

Tümünü Gör

Benzer Teknoloji İçerikleri

Tam bir fiyat performans ürünü! Xiaomi Mi Band 5 Akıllı bileklikle hayatınıza pratiklik katın!

Tam bir fiyat performans ürünü! Xiaomi Mi Band 5 Akıllı bileklikle hayatınıza pratiklik katın!

Yüksek ses kalitesiyle benzersiz bir deneyim yaşatacak fiyat performans ürünü müzik kulaklıkları

Yüksek ses kalitesiyle benzersiz bir deneyim yaşatacak fiyat performans ürünü müzik kulaklıkları

Modern, şık ve işlevsel bir telefona sahip olmak ister misiniz? Redmi Note 11 Pro 5G tam size göre!

Modern, şık ve işlevsel bir telefona sahip olmak ister misiniz? Redmi Note 11 Pro 5G tam size göre!

Şık tasarıma sahip, geniş iç hacimli bu buzdolaplarını çok seveceksiniz!

Şık tasarıma sahip, geniş iç hacimli bu buzdolaplarını çok seveceksiniz!

Sizi istediğiniz yere eğlenceli bir şekilde ulaştıracak Xiaomi Mi elektrikli scooter ve özellikleri

Sizi istediğiniz yere eğlenceli bir şekilde ulaştıracak Xiaomi Mi elektrikli scooter ve özellikleri

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Apple, Amazon ve Intel... Merakla beklenen bilançolarını açıkladılar!

Merakla bekleniyordu! Ve açıkladılar

Artık herkese açıldı! İşte Gmail'in yeni tasarımı

Artık herkese açıldı! İşte yeni hali

Twitter, Facebook hissi yaşatacak! Bazı kullanıcılar görmeye başladı

Bu özellik kullanıcılara Facebook hissi yaşatacak!

Apple, otomobil üretmekte kararlı! Kaynaklar: Teknoloji devi, Lamborghini yöneticisi Luigi Taraborrelli'yi işe aldı

Şaşırtan hamleyi kaynaklar açıkladı

Normal elektrik süpürgelerinden bıkanlar için pratik ve kullanımı kolay şarjlı dikey ve el süpürgesi tavsiyeleri

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Evini yenilemek isteyenler ya da ilk defa dizenler için uzun ömürlü ve kaliteli ankastre set çeşitleri

Şık görünümüyle mutfağınıza renk katacak uzun ömürlü ankastre set önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.