Her türlü oyunu kesintisiz yüksek ayarlarda oynatacak en güçlü ekran kartı modelleri

Alacağınız ekran kartını kullanım amacına göre değerlendirmemiz gerekiyor. Yani neyi aldığınızı iyi bilmeniz, üründen maksimum verimi almanızı sağlıyor. Eğer oyun oynamak amacıyla bir ekran kartına sahip olmak istiyorsanız oyuncu dilinde kullanılan ''drop'' sorunu yaşamamak için bellek kapasitesi ve çekirdeğinin hızına dikkat etmelisiniz. Yeni nesil ''mining'' yani kripto para madenciliği yapmak istiyorsanız bunun için de ekran kartınızın saniyedeki performansı çok önemli. Hangi ürünü alacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilir, beğendiğiniz ürünü güvenle satın alabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz!

1. Kullanıcılar tarafından belirlenen en iyi ekran kartı: MSI GeForce RTX 3090 Ventus 3X Ekran Kartı

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RGB ışıklandırmasına, şıklığına ve kalitesine âşık olacağınız MSI GeForce RTX 3090 Ventus 3X Ekran Kartı, en hızlı ve güçlü ekran kartı çeşitleri arasında yer alıyor. 24 GB olan ekran kartı, 8K 60 Hz ve DLSS destekli oyun deneyimi sunuyor. Önceki nesillerine göre daha yüksek hızlı performansıyla harika avantajlar sağlıyor. Avantajlarının yanı sırada yüksek fiyatı, stok yetersizliği ve yüksek güç istemesi ise ürünün dezavantajları arasında yer alıyor. Ürün, Nvidia tarafından dünyanın en hızlı CPU'su olarak bilinen RTX 3090'a sahip. Eğer siz de güçlü bir ekran kartı arıyorsanız tükenmeden ürünü mutlaka inceleyin.

2. Formula aracı kadar hızlı ve tank gibi güçlü: SAPPHIRE Nitro+ AMD Radeon RX 6900 XT SE 16 GB 256 Bit Ekran Kartı

RTX 3090 ile yarışan hızı ve gücü, SAPPHIRE Nitro+ AMD Radeon RX 6900 XT SE 16 GB 256 Bit Ekran Kartı'nın mutlu eden yanlarından. Ancak 3090'dan bellek arayüz genişliği, VRAM gücü, CPU ve bellek genişliği gibi çok önemli noktalarda geride kalıyor. Ancak ürün, sunduğu 128 MB önbelleğiyle kullanıcılarını memnun etmeyi başarıyor. Muadillerine oranla düşük güç gereksinimi de ekran kartının bir adım öne çıkmasını sağlıyor. Sergilediği yüksek performans ile "İyi ki almışım." dedirtecek ürünü daha yakından incelemeye ne dersiniz?

3. Uygun fiyatlı alternatif arayanlara: Zotac Rtx3060 Twın Edge 12gb Zt-a30600e-10m ZT-A30600E-10M

Başarılı özelliklere sahip olan Zotac Rtx3060 Twın Edge 12gb Zt-a30600e-10m ZT-A30600E-10M, uygun fiyatlı alternatif arayanlar için öne çıkıyor. NVIDA grafik işlemci ailesine dâhil olan ekran kartı, GeForce RTX 3060 grafik işlemciyi kullanıyor. Saatte 15 Gbit veri aktarım hızına sahip ürünün ayrık grafik bağdaştırıcı belleği ise 12 GB. Zotac IceStorm 2.0 soğutma teknolojisini kullanan ekran kartı, yüksek performans sergiliyor. İki adet fanı ile oldukça kullanışlı olan ekran kartı, kaliteli materyaliyle uzun yıllar size eşlik ediyor. Sizi yarı yolda bırakmayacak ürüne mutlaka bir şans verin.

4. Güç gösterisi için onu arayın: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti OC Edition 12 GB Ekran Kartı

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti OC Edition 12 GB Ekran Kartı'nın 3090 ve 6900 XT'ye karşı bir seçenek sunması ve fiyatının daha uygun olması, bütçe kaygısı yaşayan kullanıcılar için ürünün iyi bir seçenek olarak öne çıkmasını sağlıyor. Ürün, Ampere çoklu akış işlemciler sayesinde gelişmiş güç verimliliği sunuyor. Birinci Nesil RT çekirdeklerine kıyasla iki kat daha fazla performans sergileyen ürün, eş zamanlı ışın izleme ve gölgelendirme ile rakiplerinden sıyrılıyor. Üstün soğutma gücüyle üst düzey verimlilik sunuyor.

5. Tam bir fiyat performans ürünü: MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio Ekran Kartı

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MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio Ekran Kartı, yüksek performansıyla aradığınız ürün olabilir. TRI FROZR 2 ile üstün soğutma ve maksimum sessiz çalışma özelliklerine sahip olan ekran kartı, uzun saatler süren oyun keyfinde bile gürültü kirliliği yaratarak sizi rahatsız etmiyor. Çiftler hâlinde dış bant ile birbirine bağlı çalışan yüksek performanslı fan kanatları, daha fazla hava akımı sağlıyor. Böylece hava, daha geniş yüzeye temas ediyor. NVIDA tarafından geliştirilen bir algoritma kullanan ürün, maksimum saat hızlarını belirleyerek ekran kartını güvende tutuyor.

6. Tasarruf abidesi: ASUS GeForce Tuf RTX 3070 8 GB Ekran Kartı

Daha yüksek performans, güç ve sağlamlık için baştan tasarlanan ASUS GeForce Tuf RTX 3070 8 GB Ekran Kartı, soğutma sistemiyle öne çıkıyor. Dayanıklı çift rulmanlı yapıya sahip olan eksen teknolojili dayanıklı fanları, tamamen metalden üretilen ön kapakta yer alıyor. Üç adet fanı bulunan ürünün GPU ve bellek soğutma blokları, uzun süren oyun keyfinde bile ısıyı kontrol altına alabiliyor. İkinci nesil RT çekirdeklere sahip ekran kartının RGB aydınlatmaları, gamer odalarında görsel bir şölen de sunuyor. Sizi asla yarı yolda bırakmayacak ürünü incelemeden karar vermeyin.

7. Başarılı özellikleriyle: ASUS GeForce Dual RTX 3060 Ti O8G V2 8 GB Ekran Kartı

Otoritelere göre en iyi fiyat performans ekran kartı arasında yer alan ASUS GeForce Dual RTX 3060 Ti O8G V2 8 GB Ekran Kartı, ışın izleme teknolojisinde RTX 3080 kadar olmasa da DLSS teknolojisiyle fiyatına göre gayet iyi işler çıkartıyor. Üçüncü nesil tensor çekirdeklere sahip ekran kartı, yapısal seyrekliğin yanı sıra gelişmiş yapay zekâ algoritmaları sayesinde iki kata kadar daha yüksek performans sergiliyor. Daha fazla fan kanadına sahip ürün, eksen teknolojili fan tasarımıyla etkili bir soğutma gerçekleştiriyor.

8. Hesaplı fiyatı ve yüksek performansıyla ekran kartlarında yeni bir soluk: MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio 16 GB Ekran Kartı

MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio 16 GB Ekran Kartı, bazı FPS oyunlarında şaşırtıcı şekilde RTX 3080'den daha akıcı bir performans sergilemesi ile ''İyi ki almışım.'' dedirtiyor. Yeni bir mimari olan RDNA2 mimarisi ile harika bir performans sergileyen ekran kartı, 4K çözünürlüğe sahip oyun deneyimi sunuyor. Üç adet fanı ile yüksek seviyede soğutma sağlıyor ve oyun keyfiniz saatlerce sürse de ısı dengesini koruyup sessiz çalışarak sizi rahatsız etmiyor. RGB aydınlatmalarıyla diğer gamer ürünleriyle kolayca uyum sağlayacak ekran kartı sizi bekliyor, acele edin!