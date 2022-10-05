Her türlü oyunu yüksek ayarlarda oynayabileceğiniz en performanslı ekran kartı modelleri

Son yıllarda üstün seviyelere gelen bilgisayar oyunları, artık akla hayale sığmayacak görüntüler sunmaya başladı. Hem grafik hem ışığın modellemesi açısından gerçeğe çok yakın görüntüler sunan bu oyunları oyanayabilmek için için en iyi ekran kartlarını kullanmak gerekiyor. Bilgisayarınızı ayağa kaldıracak ve istediğiniz her oyunu en iyi performansla oynatmasını sağlayacak ekran kartları arıyorsanız doğru yerdesiniz. Gelin, en iyi ekran kartı seçeneklerine birlikte göz atalım.

1. Her oyuna hükmeden bir ekran kartı: MSI GeForce RTX 3080 Gaming Z Trio 12G LHR - NVIDIA LHR

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MSI Geforce tarafından üretilen en iyi ekran kartlarından biri olan MSI GeForce RTX 3080 Gaming Z Trio 12G LHR - NVIDIA LHR, üstün özellikleri sayesinde piyasadaki bütün oyunları sorunsuz şekilde oynamanızı sağlayacak kapasiteye sahip. 12 GB gücünde işlem kapasitesi bulunan ürün, ikinci nesil RTX mimari ile güçlendirilerek kullanıcıya maksimum performans verir. Oyunları sadece en iyi grafiklerde oynatma şansı sunmayan kart aynı zamanda yapay zekâ desteği kullanarak ışık ışınlarının yansımalarını hesaplar, bu sayede ekranda en gerçekçi görüntünün oluşmasını sağlar.

2. Şimdi oyunlar düşünsün: PALIT Nvidia Geforce Rtx3060ti Dual 8gb 256bit Gddr6 Ekran Kartı

PALIT Nvidia Geforce Rtx3060ti Dual 8gb 256bit Gddr6 Ekran Kartı, fiyat/performans açısından en iyi sonucu veren ekran kartlarından biri. 8 GB işlem kapasiteli ürün, 256 bit çözünürlüğe kadar destek sağlayarak oyunları mükemmel görüntülerle oynamanıza izin verir. Aynı zamanda sahip olduğu işlem kapasitesi ile piyasadaki hemen hemen bütün oyunları oynamanıza imkân verir. 200 Watt güç tüketmesi sayesinde enerji tasarrufu yaparak kullanıcıların ilgisini çeker. Ancak ürünün 8 GB işlem kapasitesi, birkaç sene sonra yeterli gelmeyebilir.

3. Kaliteli ve dayanıklı: ASUS Radeon RX 6750 XT ROG Strix RX6750XT-O12G Gaming 12 GB GDDR6 192 bit OC HDMI 3xDP RGB Ekran Kartı

ASUS Radeon RX 6750 XT ROG Strix RX6750XT-O12G Gaming 12 GB GDDR6 192 bit OC HDMI 3xDP RGB Ekran Kartı, rakiplerine göre düşük fiyatına rağmen üstün performansıyla dikkat çeken ekran kartı modellerinden biri. Düşük bir güç tüketimiyle 12 GB kapasitesinde işlem sağlayan ürün, oyunlara sağladığı performans ile yüksek FPS almanıza yardımcı olur. Bu sayede oyun görüntüleri sadece iyi görünmekle kalmayıp aynı zamanda pürüzsüz bir akışa sahip olacağı için rakiplerinize karşı üstünlük sağlayabilirsiniz. Rakiplerine göre uygun fiyatlı ve kaliteli bir ekran kartı arıyorsanız bu ürüne bakmanızda fayda var.

4. En iyi görüntü sunan: MSI Geforce Rtx 3080 Tı Gamıng X 12g Rtx3080tı 12gd6x 384b Gaming Ekran Kartı

MSI Geforce Rtx 3080 Tı Gamıng X 12g Rtx3080tı 12gd6x 384b Gaming Ekran Kartı, markanın 3080 ve 3090 kodlu ekran kartları arasında çıkmış bir ara model. Ürünün bellek arayüzünün geniş olması ve artırılmış çekirdek sayısı, 3090 kodlu modeli alamayanlar için mükemmel bir seçenek. 4K çözünürlükte 60 FPS oyun keyfi sunan, 350 Watt güç tüketimine sahip ekran kartı 12 GB işlem kapasiteli oyunları en iyi görüntülerle oynamak isteyenler için ideal. Yüksek performansı ile kullanıcıların beklentilerini karşılayan bu ürünü detaylıca inceleyip sepetinize eklemenizi öneririz.

5. Sıfır desibel teknolojisinin tadını çıkarın: ASUS GeForce Dual RTX 3070 8G V2 8 GB GDDR6 256 bit 1755 MHz OC 1 HDMI 3 DP Ekran Kartı

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ASUS GeForce Dual RTX 3070 8G V2 8 GB GDDR6 256 bit 1755 MHz OC 1 HDMI 3 DP Ekran Kartı, sağladığı yüksek performans kadar özellikleriyle de dikkat çekiyor. İşlemcilerde gerekli olan soğutma özelliği, grafik işlemcilerde de bulunduğu için ürün; çift eksenli teknolojik far tasarımı sayesinde ekran kartının her zaman maksimum performansta çalışmasını sağlar. Aynı zamanda ekran kartının sıcaklığı 55 santigrat derecenin altına düştüğü anda fanlar otomatik olarak durur ve size ise oyun keyfini sessiz bir ortamda sürdürmek kalır.

6. 8K'ya kadar çözünürlük desteği: MSI VGA RADEON RX 6700 XT MECH 2X 12G OC

MSI VGA RADEON RX 6700 XT MECH 2X 12G OC, MSI markasının üstün performanslı ekran kartları arasında yer alır. RDNA 2.0 mimarisi sayesinde üstün özellikleri destekleyen monitörlere ve oyunlara 8K'ya kadar görüntü desteği sunar. Böylelikle cihaz, kendinizi oyunların içerisinde hissetmenizi sağlarken aynı zamanda VR desteği ile yeni nesil oyunları en iyi seviyede oynamanıza yardımcı olur. Rakiplerine nazaran ışın izleme konusunda ortalama performans sunsa da ürünün ödediğiniz her kuruşun karşılığını vereceğine emin olabilirsiniz. Ekran kartını detaylıca inceleyip güvenli biçimde satın alabilirsiniz.

7. Mükemmel performans arayanlara: ASUS Rtx3080 10gb Gddr6x 320bıt 3xdp/2xhdmı Rog-strıx-rtx3080-o10g-v2

ASUS Rtx3080 10gb Gddr6x 320bıt 3xdp/2xhdmı Rog-strıx-rtx3080-o10g-v2 kendisinin bir üst modeli sayılabilen 3090'a yakın bir performans sunar. Nispeten uygun sayılabilecek fiyatı ile kullanıcıların radarına giren ürünlerden biri olan cihaz, 4K çözünürlükte oyun oynarken üstün FPS değerleri sağlar. Bu sayede oyunları en iyi grafiklerle ve kusursuz bir akışla oynayabilirsiniz. Nvidia tarafından geliştirilen derin öğrenme destekli süper örnekleme yöntemini kullanan ekran kartı, görüntüyü analiz ederek size daha kaliteli ve ideal görüntü sunması ile rakiplerinden ayrışır. Ürünü detaylıca inceleyip sepetinize ekleyebilirsiniz.