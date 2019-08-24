- "Her türlü şiddete karşı birlikte mücadele etmeliyiz"

CHP Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, toplumsal beraberlik içinde her türlü şiddete kadın erkek ayrımı yapmadan "hayır" denilmesi ve birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Karabıyık, yazılı açıklamasında, 2019'un 7 ayında 245 kadın cinayetinin kayıtlara geçtiğini, kadınların hayatına kast eden şiddet terörünün ağustosta da sürdüğünü ifade etti.

"Kırıkkale'de eski eşi tarafından kızının önünde bıçaklanarak öldürülen, 'Ölmek istemiyorum' çığlıkları hepimizin kulaklarında çınlayan Emine Bulut'un sesini ve 10 yaşındaki kızının 'Anne ne olur ölme' diye haykırışını unutmamız mümkün değil." ifadesini kullanan Karabıyık, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimini destekleyecek düzenlemelerle tüm çalışmaların, kadınları, yaşlıları ve çocukları koruma önceliği taşıması gerektiğini bildirdi.

Kadına ve çocuklara yönelik şiddet ve istismarla mücadelenin, siyaset üstü bir konu olduğuna dikkati çeken Karabıyık, şöyle devam etti:

"Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin önüne geçilememekte hatta şiddet artarak devam etmektedir. Yoksulluk kıskacındaki kadınlar şiddete maruz kalmakta ve kadınlar, ekonomik krizin bedelini hayatları ile ödemektedir."