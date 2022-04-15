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  4. Her türlü stile uyan odanızın görüntü kalitesini arttıracak avize önerileri

Her türlü stile uyan odanızın görüntü kalitesini arttıracak avize önerileri

15.04.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Işıl ışıl görünen avizelerle evinizin farklı alanlarını güzelleştirmek ister misiniz? Eğer istiyorsanız 2022 avize trendlerine göz atmakla başlayabilirsiniz. Ev dekorasyonlarında sadeleşmeye gidilen 2022 yılında, avize trendlerinde de daha yalın modeller ön plana çıkıyor. ''İhtişamdan asla vazgeçemem'' diyenler için de belli başlı modeller üretilmeye devam ediyor. Gelin, her eve ve tarza hitap eden avize modellerine hep birlikte göz atalım.

Her türlü stile uyan odanızın görüntü kalitesini arttıracak avize önerileri

Salon, oturma odası, mutfak, banyo, çocuk odası, yemek odası veya koridor gibi farklı alanlarda kullanılan avizeler, ev dekorasyonunun vazgeçilmezleri arasında. Hem sadelikten yana olanlar hem ihtişamdan vazgeçemeyenler için farklı avizeler üretiliyor. Işıl ışıl görüntüleriyle ev dekorasyonuna büyük katkı sağlayan avizeler, iç mimarlar tarafından da sıklıkla tercih ediliyor. Bu yılın en trend avize modellerini sizler için bir araya getirdik. Eğer siz de evinizde yeniliklere yer vermek istiyorsanız odanızın görüntü kalitesini arttıracak avize modellerine göz atmadan geçmeyin!

1. Retro tarzını benimseyenlere: ZICBOL Sputnik Avize

Her türlü stile uyan odanızın görüntü kalitesini arttıracak avize önerileri

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Avizeyi sadece aydınlatma aracı olarak görmekten vazgeçin! ZICBOL Retro Sputnik Avize, şık ve sıra dışı görünümüyle ev dekorasyonuna büyük oranda katkı sağlıyor. Modern tasarımıyla dikkat çeken avize; salon, oturma odası, yatak odası ve yemek odası için uygun modeller arasında yer alıyor. Siyah ve gold renklerinin bir arada kullanıldığı metal aydınlatma, retro tarzına uyum sağlayan mobilyalarla tercih edildiğinde harika görünüm sergiliyor. Üründe 8 ampul yuvası bulunuyor. Bu sayede, istediğiniz kadar ampul kullanarak aydınlatma seviyesini ayarlayabilirsiniz. Lamba gövdesini istediğiniz açıya göre ayarlayın, kabloları bağlayın ve hemen kullanmaya başlayın!

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2. Sarkıt aydınlatmaların en güzeli: Apliqa Mirza Avize

Her türlü stile uyan odanızın görüntü kalitesini arttıracak avize önerileri

Oturma odası, salon, mutfak, koridor, yatak odası ve giriş için uygun olan sarkıt aydınlatma, modern ve şık görünümüyle evinizin dekorasyonuna çok yakışacak! 1 adet ampul yuvası bulunan ürün, yuvarlak beyaz cam başlığı sayesinde tarz bir duruş sergiliyor. Gold damla görünümlü metal detayı ve sarkıt yapısıyla diğerlerinden daha farklı görünen aydınlatma, ev dekorasyonlarında sıklıkla tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Apliqa Mirza Sarkıt Avize, 1. sınıf kalitede malzemeler kullanılarak üretiliyor. Bu sayede uzun yıllar boyunca sağlamlığını korumaya devam ediyor.

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Her türlü stile uyan odanızın görüntü kalitesini arttıracak avize önerileri

3. Farklı bir görünüm arayanlara: Dixun Modern Kristal Avize

Her türlü stile uyan odanızın görüntü kalitesini arttıracak avize önerileri

Led ampullerden oluşan avize, modern görünümüyle evinizin dekorasyonuna farklı bir hava kazandıracak! 3 halkadan oluşan sarkıt aydınlatma, kristal görünümü sayesinde evinize şıklık katıyor. Salon, oturma odası, yemek odası, yatak odası, koridor, giriş veya mutfak gibi her odada kullanılabilen modern aydınlatma, paslanmaz çelik ve kristal malzemelerin kalitesiyle uzun yıllar boyunca kullanım olanağı sağlıyor. Dixun Modern Kristal Avize, sıcak ve soğuk beyaz renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. Kendinize en uyan ışık rengini belirledikten sonra satın alın ve göz alıcı aydınlatmanın keyfini çıkarın!

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4. ''Klasikten asla vazgeçmem'' diyenlere: Lucea Derma Krom Avize

Her türlü stile uyan odanızın görüntü kalitesini arttıracak avize önerileri

İhtişamdan ve farklılıktan hoşlanmayıp her zaman klasik modelleri tercih edenler için en uygun seçenekler arasında bulunan avize, 4'lü ampul yuvası sayesinde yoğun aydınlanma sağlıyor. Salon, oturma odası, yemek odası, yatak odası, mutfak, giriş veya koridor gibi tüm odalarda kullanıma uygun olan aydınlatma, yıllar geçse de modası geçmeyecek modeller arasında yer alıyor. Döndürülebilen cam başlıkları sayesinde istediğiniz yöne doğru çevirerek aydınlanmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Gümüş metal detayları ile her mobilyaya uyum sağlayabilen aydınlatma, en kaliteli malzemeler kullanılarak üretiliyor.

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5. İhtişamlı aydınlatmaları tercih edenlere: KUZEY AYDINLATMA Çağla Krom Avize

Her türlü stile uyan odanızın görüntü kalitesini arttıracak avize önerileri

Modern görünümün ve görkemin bir arada olduğu avize, en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. KUZEY AYDINLATMA Çağla Krom Avize, 3 katlı tasarımı ve camlarla kaplı ışıl ışıl görünümüyle ihtişamı sevenlerin ilk tercihi! Salon, oturma odası, yemek odası, yatak odası ve mutfak gibi her odada kullanılabilen şık aydınlatma; sade tarzdaki mobilyalar ile tercih edildiğinde evinizin dekorasyonuna büyük katkı sağlıyor. Sarkıt görünümüyle neredeyse saray ihtişamını evinizde hissetmek istiyorsanız ''Çağla'' adı verilen aydınlatma modeline göz atmadan geçmeyin deriz.

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6. Klasik görünüm ve ihtişam bir arada: Begüsa Günce Eskitme Avize

Her türlü stile uyan odanızın görüntü kalitesini arttıracak avize önerileri

Saray ihtişamını evlerinize taşımaya ne dersiniz? Eğer ''Klasik modellerden asla vazgeçmem'' diyorsanız Begüsa Günce Eskitme Avize tam size göre! Saray hayatından esinlenerek dizayn edilen eskitme aydınlatma, gold metal detayları ve kristal damla modeli sarkıtmaları ile ihtişamlı görünüm sergiliyor. Retro tarzını benimseyen mobilyalar ile kullanıldığında kusursuz bir görünüm sergileyen avize, evinizin dekorasyonuna çok yakışacak! Yüksek kaliteli malzemelerin şık tasarım ile harmanlanması sonucu ortaya çıkan eşsiz aydınlatma modeli, retro görünümü ve ihtişamı sevenlerin ilk tercihi olmaya aday!

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7. Hem spor hem şık modellerden vazgeçmeyenlere: Lucea Manya Ahşap Avize

Her türlü stile uyan odanızın görüntü kalitesini arttıracak avize önerileri

Ahşap ve metal detayların bir arada kullanılarak tasarlandığı avize, spor ve şık tarzdan vazgeçmeyenlerin seveceği modeller arasında yer alıyor. Salon, oturma odası, yatak odası, mutfak, giriş veya koridor gibi her odada kullanılabilen aydınlatma, evinizin dekorasyonuna hoş bir hava kazandırıyor. 3 ampul yuvası bulunan ürün, eskitilmiş görünümüyle retro tarzını anımsatarak evinize farklılık katıyor. Ahşap rengi mobilyalar ile kombin yapıldığında kusursuz görünen aydınlatma, kullanılan 1. sınıf malzemeler sayesinde uzun yıllar boyunca dayanıklılığını korumaya devam ediyor. Asla modası geçmeyecek şıklıkta bir aydınlatma arıyorsanız Lucea Manya Ahşap Avize tam size göre!

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8. Değişebilen renk özelliğiyle dikkat çeken: Generic Kristal Avize

Her türlü stile uyan odanızın görüntü kalitesini arttıracak avize önerileri

Modern görünüme sahip olan Generic Kristal Avize, değişebilen renk özelliği sayesinde eşsiz aydınlatma konforunu yaşatıyor! Tavan aydınlatması, 3'lü yuvarlak led aydınlatmalardan oluşuyor. Aydınlatma, üzerinde bulunan kristal işlemeler sayesinde daha şık ve ihtişamlı bir görünüm sergiliyor. Bu avizeyi en çekici kılan özelliği ise ışık renginin değiştirilebiliyor olması. Sıcak beyaz, nötr sıcak ışık ve soğuk beyaz renk seçenekleriyle birbirinden farklı atmosferlere şahit olabilirsiniz. Salon, oturma odası, mutfak, giriş, koridor, yatak odası ve yemek odası gibi tüm odalarda tercih edebileceğiniz avize sayesinde aydınlatmanın tadını çıkarmaya başlayın!

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9. Her zaman sadelikten yana olanlara: Bamyum Fener Siyah Avize

Her türlü stile uyan odanızın görüntü kalitesini arttıracak avize önerileri

Sarkıt olarak tasarlanan siyah aydınlatma, her zaman sadelikten yana olanların ilk tercihi. Gösterişli ve ihtişamlı avizelerden hoşlanmıyorsanız spor tasarımıyla dikkat çeken Bamyum Fener Siyah Avize tam size göre! 80 cm uzunluğunda sarkıtma kablosu bulunan ürünün boyunu istediğiniz şekilde ayarlayarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Kaliteli metal malzemeden üretilen aydınlatma, sağlamlığıyla yıllara meydan okuyor. Salon, oturma odası, mutfak, banyo, kiler, yemek odası, çocuk odası, yatak odası ve koridor gibi tüm odalarda kullanılabilen aydınlatma, sade tasarımıyla tüm mobilyalara uyum sağlıyor ve mobilyaların şıklığını tamamlıyor.

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10. Modern görünüm tercih edenlere: Avonni 1573 Avize

Her türlü stile uyan odanızın görüntü kalitesini arttıracak avize önerileri

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Modern, sade ve spor tasarımıyla dikkat çeken ürün, sarkıt aydınlatma sevenlerin tercih ettiği modeller arasında yer alıyor. Metal ve pleksi malzemelerden üretilen avize, eskitme kaplamasıyla retro bir görünüme sahip. Led aydınlatma ekipmanı ile gönderilen ürün, herhangi bir ampul almanıza gerek kalmadan kullanım kolaylığı sağlıyor. Kaliteli malzeme kullanımı sonucunda üst düzey dayanıklılık sağlayan avize, uzun yıllar boyunca sağlamlığını korumaya devam ediyor. Salon, oturma odası, yemek odası, yatak odası ve mutfak gibi her odada kullanılabilen aydınlatma ev dekorasyonlarına yeni bir renk kazandıracak!

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