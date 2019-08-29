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Her üç düzensiz göçmenden biri Edirne'de yakalanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 17:55 | Son Güncelleme

Edirne'de yılın 8 ayında 68 bin düzensiz göçmen yakalandı - Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu: - "Ülkemizi transit olarak kullanıp hem denizden hem karadan Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan düzensiz göçmenler özellikle Edirne'de yoğun şekilde yakalanmaya devam etmektedir" - "Avrupa'ya yasa dışı yollardan geçiş teşebbüslerinden en çok etkilenen il Edirne'dir"

EDİRNE (AA) - Edirne'de yılın 8 ayında 68 bin düzensiz göçmen yakalandı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın 8 ayında Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen 235 bin düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmen sayısı, bu yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 42 artarak 158 binden 235 bine yükseldi.

Bu göçmenlerin 68 bini Edirne'de yakalandı. Kolluk birimlerinin çabaları sayesinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla Edirne'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise yüzde 70 arttı.

-"Göçmen sağanağı"

Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her üç düzensiz göçmenden birinin Edirne'de yakalandığını rakamların gösterdiğini söyledi.

Düzensiz göçmenlerin deniz ve karadan yasal olmayan yollardan Avrupa'ya geçişte Türkiye'yi transit olarak kullandığını vurgulayan Aşılıoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, içinde bulunduğumuz coğrafya, bir göç sağanağı altındadır. Ülkemizi transit olarak kullanıp hem denizden hem karadan Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan düzensiz göçmenler özellikle Edirne'de yoğun şekilde yakalanmaya devam etmektedir. Avrupa'ya yasa dışı yollardan geçiş teşebbüslerinden en çok etkilenen il Edirne'dir. Bu yılın rakamlarına baktığımızda toplam 8 ayda 68 bin göçmen yakalanmıştır. En çok Afganistan ve Pakistan uyruklular yakalanmaktadır. Yakalanan göçmenleri işlemleri tamamlanana kadar misafir edip, bakanlığımızın bize verdiği talimatlar doğrultusunda çeşitli illerdeki geri gönderme merkezlerine sevklerin sağlamaktayız."

Yoğun yakalamaların yaşandığı Edirne'de İl Göç İdaresi görevlilerinin de hem vicdani hem de insani duygularla yoğun mesaide işlerini sürdürdüğünü anlatan Aşılıoğlu, yakalanan düzensiz göçmenlere Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde işlem yapıldığını kaydetti.

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