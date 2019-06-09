Her unutkanlık demans belirtisi değil

LEFKOŞA, (DHA)- NÖROLOG Doç. Dr. Amber Eker Bakkaloğlu, her unutkanlığın demans belirtisi olmadığını belirterek, “Bellek kaybı yanında kişinin normal hayatta yaptığı kazanılmış becerilerinin de kaybedilmesi demansın belirtisi olabilir” dedi. Demans hastalığının ileri yaşlarda ve sonradan ortaya çıktığını, çoğu kez bu hastalığın yavaş ilerlediğini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Amber Eker Bakkaloğlu, demans hakkında önemli bilgiler paylaştı. Hastalığının beynin bilgi, davranış ve gündelik yaşamı sürdürme konularında gösterdiği yetersizliğe neden olan unutkanlık olarak tanımlandığını ifade eden Doç. Dr. Amber Eker Bakalloğlu, her unutkanlığın demans belirtisi olmadığına dikkat çekti. “SADECE HAFIZA PROBLEMİ DEĞİLDİR” Doç. Dr. Amber Eker Bakalloğlu, hafıza yanında konuşma, alet kullanma gibi becerilerin ve bunun yanında kişilerin günlük hayatının da etkilenmesi durumunun demans olabileceğini söyleyerek, “Dolayısıyla demans tanısı konulabilmesi için mutlaka kişinin normal yaşamının etkilenmesi gerekir. Her unutkanlığın demans belirtisi değildir. Halk arasında bunama diye bilinen demans hastalığı sadece hafıza problemi değildir. Bellek kaybı yanında kişinin normal hayatta yaptığı kazanılmış becerilerinin de kaybedilmesi demansın belirtileri olabilir” diye konuştu.

Doç. Dr. Bakkaloğlu bu beceriler hakkında şunları söyledi: “Kişinin normal hayatta yaptığı kazanılmış beceriler olan giyinme, düzgün bir biçimde yemek yeme, alet kullanma becerilerini yapmakta güçlük çekmesi, kişilik ile davranış değişiklikleri, dili kullanmada, konuşmaları anlamada bozukluk, yol bulamama, hesap yapamama, içe kapanma ve canlı hayaller görme gibi durumlar demansın belirtileri olabilir.” KİMLER RİSK ALTINDA? Demans hastalığının en fazla risk faktörünün 80 yaş ve üzeri olduğunu söyleyen Doç. Dr. Bakkaloğlu, hastalığın diğer risk faktörleri hakkında da şunları söyledi: “Ailesinde daha önce demans hastalığı olan kişiler risk altında. Sık kafa travması geçiren kişilerde de demas görülebilir. Düşük eğitim seviyesine sahip olan kişilerde, stres, depresyon yaşayan kişilerde ve kronik alkol kullanımı olan kişilerde demans hastalığı görülebilmektedir. Bunun yanında diyabet, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, sigara kullanımı, şişmanlık, beyin ve damar hastalığı gibi damarsal risk faktörleri de demans hastalığının risk faktörleri arasındadır. Yaş en önemli risk faktörüdür ancak dikkat edilirse burada sıralanan birçok kontrol edilebilir risk faktörü de mevcuttur. Kontrol edilebilir damar sağlığı ile ilgili bu risk faktörlerinin önüne geçmek çok önemlidir.”