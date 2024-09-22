HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Her yağmur sonrası ortaya çıkıyor! O dükkanın yolunu tutuyorlar... Yine oldu 'İşlerimiz artıyor, taleplere yetişmek için yoğun mesai harcıyorum'

Her yağmur sonrası ortaya çıkıyor! O dükkanın yolunu tutuyorlar... Yine oldu 'İşlerimiz artıyor, taleplere yetişmek için yoğun mesai harcıyorum'

22.09.2024 15:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’de yağmur sonrası ortaya çıkan çivi ve vidalar araçların başına dert oldu. Lastik tamircisi Veysel Tekeli, "Yağmur sonrası çoğu vatandaş araçlarının patlayan lastiğini tamir ettirmek için dükkana geliyor veya arıyorlar taleplere yetişmek için yoğun mesai harcıyorum" derken depremden sonraki dönemde her yağmur sonrası enkazda bulunan ve toprağa karışan vida ve çivilerin ortaya çıktığını söyledi.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen kentlerden biri olan Osmaniye’de yağmur sonrası çoğu vatandaş araçlarının patlayan lastiklerini yaptırabilmek için lastik tamircilerinin yolunu tutuyor.

AW292733_02

"TALEPLERE YETİŞMEK İÇİN YOĞUN MESAİ HARCIYORUM"

Depremden sonraki dönemde her yağmur sonrası yoğun mesai harcadığını söyleyen 55 yaşındaki lastik tamircisi Veysel Tekeli, "Yağmur sonrası çoğu vatandaş araçlarının patlayan lastiğini tamir ettirmek için dükkana geliyor veya arıyorlar taleplere yetişmek için yoğun mesai harcıyorum" dedi.

AW292733_03

"YAĞMUR SONRASI İŞLERİMİZ DAHA ÇOK ARTIYOR"

Enkazda bulunan ve toprağa karışan vida ve çivilerin yağmur sonrası ortaya çıktığını söyleyen Veysel Tekeli, "Baba mesleği 40 yıldan beri lastik işi ile uğraşıyorum. Enkazda bulunan vidalar ve çiviler toprağa saçıldı. Toprağa saçtıktan sonra toprak sertleşiyor ama maalesef yağmur yağdıktan sonra bu vidalar ve çiviler toprak yumuşadığı için meydana çıkabiliyor. O yüzden yağmur sonrası işlerimiz daha çok artıyor. Millet diyor ki lastikçiler mi atıyor. Hayır efendim lastikçiler atmıyor. Yağmurdan dolayı toprak yumuşuyor, çamur olduğu için vida ve çiviler meydana çıkıyor" diye konuştu. (İHA)

AW292733_04

AW292733_05

AW292733_06Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
yağmur Oto lastik tamircisi Osmaniye lastik
En Çok Okunan Haberler
''Mourinho tartışılır hale geldi, ben böyle bir şey görmedim"

''Mourinho tartışılır hale geldi, ben böyle bir şey görmedim"

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun şifresini paylaştı!

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun şifresini paylaştı!

Narin soruşturması yeni boyut kazandı! Bakanlığın özel ekibi şehre girdi: Cezaevindeki Güran ailesi için sıra dışı önlem

Narin soruşturması yeni boyut kazandı! Bakanlığın özel ekibi şehre girdi: Cezaevindeki Güran ailesi için sıra dışı önlem

3 aylık ilişki davalık oldu! Eski sevgililerin 'hediye' davası arap saçına döndü: 140 bin liralık icra...

3 aylık ilişki davalık oldu! Eski sevgililerin 'hediye' davası arap saçına döndü: 140 bin liralık icra...

'Yurt dışında' algısı oluşturup 10 yıldır firardaki hükümlü yakalandı

'Yurt dışında' algısı oluşturup 10 yıldır firardaki hükümlü yakalandı

'Umarım teğet geçer' 6 il için sarı kodlu uyarı

'Umarım teğet geçer' 6 il için sarı kodlu uyarı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.