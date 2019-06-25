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Her yarışmadan ödülle dönüyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 14:54 | Son Güncelleme

İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı, kendi kategorisinde bu yıl da şampiyonluğu kimseye bırakmadı.Türkiye Oryantiring Şampiyonasının son etabı 21-22 Haziran 2019 tarihlerinde Kırıkkale’de gerçekleştirildi.

Her yarışmadan ödülle dönüyorlar

İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı, kendi kategorisinde bu yıl da şampiyonluğu kimseye bırakmadı.
Türkiye Oryantiring Şampiyonasının son etabı 21-22 Haziran 2019 tarihlerinde Kırıkkale’de gerçekleştirildi. 25 ilden 60 kulüp ve 648 sporcunun katıldığı yarışmaya İnegöl Belediyesispor Oryantiring Kulübü takımları da katıldı. Kıyasıya bir mücadele ile gerçekleşen yarışmanın sonunda 14 yaş kategorisi kız ve 12 yaş kategorisi erkek takımlar Türkiye Şampiyonu oldu. Bundan önce de 9-10 Mart 2019 tarihlerinde Kahramanmaraş’da 2150 sporcu, 128 kulüp ile 48 ilin katılımıyla gerçekleşen 2. kademe 14 Yaş ve Altı Türkiye Oryantiring Şampiyonasından da çeşitli kategorilerde birincilik, ikincilik ve üç bireysel şampiyonluk ile dönmüştü.
Her yaş kategorisinden sporcuların uğraş verdiği Oryantiringi sevme ve sevdirme adına önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Alanında uzman eğitimcilerle çalışıyoruz. Evvela antrenörümüz Tarık Şeker hocamız ve Türkiye Oryantiring Milli Takım sporcumuz Hilal Oruç’un bu konudaki azim ve gayreti bizler için çok mühim. Hem İnegöl’de düzenlemiş olduğumuz yarışlar, hem de ülkemizin farklı yerlerinde düzenlenen organizasyonlara iştirak eterek önemli başarılara imza atmamız bizlerin iyi yolda olduğunu gösteriyor” ifadelerine yer verdi.

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