Her yemeğin yanına yakışan sofraların olmazsa olmazı en iyi turşu markaları

Gıda saklama yöntemleri arasında en eski ve sağlıklı metotlardan biri olan turşu kurmak, yazlık sebzeleri kışın tüketmek için ideal bir yöntem. İçindeki tuz ve sirke ile zararlı bakterileri baskılarken yararlı probiyotiklerin çoğalmasını sağlayan turşu, bağırsak florası ve bağışıklık sistemi için birçok fayda sağlıyor. Hem lezzetli hem faydalı olan bu gıda türünü tüketmeyi seviyorsanız en iyi turşu çeşitleri için listemize mutlaka göz atın!

1. Faydaları saymakla bitmez: Kemal Kükrer Kornişon Turşu

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Turşudan vazgeçemiyorsanız Kemal Kükrer Kornişon Turşu ile mutlaka tanışmalısınız! Haftada iki üç kez tüketildiğinde çok faydalı olabilen bu gıda, taze sebzelerden yapıldığı için doğal bir lif kaynağı. Yemeklerle bir tüketildiğinde hazmı kolaylaştırabiliyor ve kabızlığı önleyebiliyor. Bunun yanında fermente bir gıda çeşidi olan turşu, doğal yollardan probiyotik içeriyor. Bu sayede bağırsak florasının güçlendirerek bağışıklık sistemini dengeleyebiliyor.

Sadece yemeklerin yanında değil, tost içinde de tüketilen turşu; sağlıklı olduğu kadar çok da lezzetli. Siz de 650 gramlık cam kavanozda sunulan salatalık turşusu ile sofralarınızı şenlendirmeye ne dersiniz?

2. Diyetlerin vazgeçilmezi: Tat Biberiye Turşusu

Turşunun diyet esnasında tüketilip tüketilmeyeceği merak edilen konulardan biri. Turşu kalori açısından oldukça düşük ve lif dengesi yüksek gıdalar arasında yer alıyor. Probiyotik yönden zengin olduğu ve bağışıklığı kuvvetlendirdiği için diyet yaparken sınırlı ölçüde tüketilmesi tavsiye ediliyor. Ancak bunu doktor ya da diyetisyen eşliğinde belirlemek gerekiyor. Siz de öğünlerinize ekleyebileceğiniz bir turşu arayışındaysanız Tat Biberiye Turşusu'nu tercih edebilirsiniz.

Üstün Tat kalitesi ile üretilen turşu, ağzı kapalı kaldığı sürece son kullanma tarihine kadar tazeliğini koruyor. Koruyucu içermeyen ürün, taze mevsim biberiyeleriyle elde ediliyor. Sofranızın vazgeçilmezi olacak turşuya bir şans vermeye ne dersiniz?

3. Acı turşu sevenlere: Penguen Acı Biber Turşu

Türk mutfağında birçok farklı turşu çeşidi ile karşılaşmak mümkün. Turşu çeşitleri arasında en çok sevilenlerden biri olan acı biber turşusu, pek çok kişinin vazgeçilmezi. Siz de acı biber turşusu olmadan yapamıyorsanız Penguen Acı Biber Turşu'nu tercih edebilirsiniz.

Faydaları saymakla bitmeyen turşuya bir de acının faydaları eklenince hem besleyici hem lezzetli bir gıda ortaya çıkıyor. İçerik olarak çok sade ve sağlıklı olan ürün; sadece acı biber, su, tuz ve sirkeden oluşuyor. 300 gramlık ambalajda sunulan turşunun açıldıktan sonra taze kalması için buzdolabında muhafaza edilmesi gerekiyor.

4. Çıtır çıtır biberiye turşusu yemeyi sevenlere: Tamek Biberiye Turşusu

Lezzetli sofraların vazgeçilmez gıdalarından biri olan turşunun uzmanı Tamek ile karşınızdayız! Biberiye turşularını seviyorsanız en iyi turşu firmaları arasında yer alan markanın Tamek Biberiye Turşusu ile vakit kaybetmeden tanışmanız gerekiyor. 330 gramlık cam kavanozda sunulan ürün, öğünlere en iyi şekilde eşlik ediyor.

Eğer hazır turşuların katkı maddesi içermesinden endişe duyuyorsanız ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Çünkü turşu, katkısız ve glüten içermiyor. Ambalajı açtıktan sonra buzdolabında saklayarak tazeliğini koruyacağınız biberiye turşusunu çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

5. Faydalarıyla kendisine hayran bırakan bir gıda: Kiyomi Zencefil Turşusu

Pek çok gıdanın turşusunu kurmak mümkün. Bunlardan biri de zencefil! İçeriğinde bulunan gingerol maddesi sayesinde pankreas, meme, yumurtalık ve rahim kanserine karşı koruma sağlayabilen zencefil turşusu; son zamanlarda ilgi gören gıda çeşitleri arasında yer alıyor. Siz de bu eşsiz lezzeti denemek isterseniz Kiyomi Zencefil Turşusu'nu tercih edebilirsiniz.

Eşsiz tadıyla ilgi gören zencefil turşusu, tatlı sirke ile elde ediliyor. 250 gramlık cam kavanozda satışa sunuluyor. Sushi gibi yiyeceklerle tüketmeye doyamayacağınız ince zencefil dilimleri ile hazırlanan turşu, mutfağınızın vazgeçilmezi olmaya aday!

6. "En iyi turşu hangisi?" diyenlere: Berrak Biber Turşusu

Kimileri salatalık turşusunu daha çok severken kimileri biber turşusuna hayır diyemez. Siz de tercihinizi biber turşusundan yana kullanıyorsanız Berrak Biber Turşusu'nu mutlaka denemelisiniz. Doğal içeriğiyle sevilen ürünlerden biri olan biber turşusu, mevsiminde toplanan biberlerin tazeliğini sofranıza taşıyor.

Romatizma ağrılarını gidermede etkili olabilen biber turşusu, şekeri düşürücü ve insülini düzenleyici etki yapabiliyor. Metabolizmayı hızlandıran biber, sahip olduğu C vitamini ile birlikte antioksidan da bulunduruyor. Böylelikle vücudunuzun hastalıklara karşı korunmasına yardım ediyor. Ancak olumsuz bir etki hissetmemek için turşuyu çok tüketmemeye dikkat etmeniz gerektiğini hatırlatalım.

7. Kornişon turşularını sevenlere: HAVAZA Kornişon Turşusu

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

En iyi turşu markalarından biri olan HAVAZA ile devam ediyoruz. Doğal ve katkısız turşu çeşitlerinden olan HAVAZA Kornişon Turşusu, yaz sonlarında doğru yetişen taze ürünlerden üretiliyor. İyice yıkanan bu kornişon salatalıkların tuz ve sirke ile salamura edilerek fermente olması sağlanıyor. İki ay salamurada bekledikten sonra yemeye hazır hâle gelen turşu, kış aylarında tüketmek için sağlıklı bir alternatif.

Ev yapımı olan ürün hiç bir şekilde katkı maddesi ve koruyucu içermiyor. Bu nedenle çok sağlıklı olan ürün tansiyon veya diyabet gibi rahatsızlığınız olmadığı sürece gönül rahatlıkla tüketebileceğiniz turşu çeşitleri arasında.

8. Farklı bir tat arayanlara: Beferment Organik Sauerkraut Zerdeçallı - Karabiberli Ekşi Lahana Turşusu

Farklı turşu türlerini denemek isterseniz sizi Beferment Organik Sauerkraut Zerdeçallı - Karabiberli Ekşi Lahana Turşusu ile tanıştıralım. Organik beyaz lahanadan hazırlanan turşu, içerisine zerdeçal ve karabiber eklendiği için çok daha lezzetli ve ilgi çekici hâle getiriliyor.

Almanya'da sauerkraut olarak bilinen bu turşu çeşidi, lahananın sadece tuz ile ovulup fermente edilmesiyle hazırlanıyor. Doğal probiyotik içeren ürün, sürekli olarak fermentasyona devam edeceği için gaz üretimi yapabilir. Bu durum ürünün bozulduğu anlamına gelmiyor. Turşuyu açmadan önce serin ve güneşten uzak bir yerde, açtıktan sonra ise buzdolabında bekleterek tazeliğini koruyabilirsiniz.

9. Uzak Doğu mutfağının incisi: Foodco Beyaz Zencefil Turşusu

Doğal ve lezzetli turşu çeşitlerinden olan Foodco Beyaz Zencefil Turşusu, farklı lezzetleri denemek isteyenler için ideal seçenekler arasında yer alıyor. Bazıları ilk duyduğunda "Zencefilden turşu mu kurulur!" diyebilir. Fakat zencefil turşusu öyle lezzetli ve sağlıklı ki denediğinize pişman olmayacaksınız.

Uzak Doğu mutfağına özgü olan bu gıda, Türkiye'de son yıllarda oldukça popüler seçenekler arasında yer alıyor. Güçlü bir aroması bulunan zencefil, turşu hâline getirildiğinde gari adıyla da anılıyor. Et, balık ve tavuk yemeklerinin yanında çok yakışan zencefil turşusunu salatalara da ekleyerek farklı lezzetler elde edebilirsiniz.

10. Acı biber turşusundan vazgeçemeyenlere: Penguen Biberiye Turşu

Çıtır çıtır yapısı ve lezzetli aromasıyla birçok kişinin en çok sevdiği turşu çeşitlerinden olan Penguen Biberiye Turşusu faydalarıyla da insanları kendisine çekiyor. Biberin içerisinde yer alan C vitamini ve antioksidanlar, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Acı biberin sağladığı acı molekülleri bağışık sistemini ve metabolizmayı uyararak metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlayabilir. Böylelikle yağ yakımına destek olabilir. Turşuyu kontrollü bir şekilde tüketirseniz diyetlerinize yardımcı olmasını sağlayabilirsiniz. İçeriğinde tuz olduğu ve tuz ödem yaptığı için aşırı tüketmemek sizin için faydalı olur. Bu noktada mutlaka doktorunuza danışmayı unutmayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

