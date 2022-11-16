Her yemek sonrası dişlerimizi fırçalamalı mıyız?

Ağız bakımı, çocukluktan itibaren bizimle büyüyen bir alışkanlık gibidir yani çocuklukta ağız hijyeni motivasyonu, diş fırçalama, diş ipi ve gargara kullanma gibi motivasyonlarımız varsa ileriki yaşlarda da devam etmektedir. Ancak çocukluk çağında bu yoksa ileri yaşlarda buna alışmak biraz daha zorlaşabiliyor. Dolayısıyla, ebeveynlerin çocuklarına örnek olması çok önemlidir. 222 standartımız bulunmaktadır. Bu, 2 dakika diş fırçalamayı, günde iki defa diş fırçalamayı ve senede 2 defa diş kontrolüne gitmeyi içermektedir.

Diş Hekimi Dr. Şahin Durmuş, dişler günde kaç kez fırçalanmalıdır ve doğru fırçalama nasıl olmalıdır tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.



