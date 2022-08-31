Her yemekte tüketin! Cinsel gücü artırıyor, prostat riskini düşürüyor

Domates özellikle yaz aylarında sıklıkla kullanılan gıdalar arasında bulunuyor. Yemeğin olmazsa olmazı olan domatesin faydaları pek fazla bilinmiyor. Ancak domates kanserden cinsel güce kadar pek çok rahatsızlığa karşı etkili sonuçlar sağlıyor. Uzmanlar yapılan araştırmalarda domatesin sperm sayısını %70 artırdığını tespit ettiler. Daha önce de prostat kanserine yakalanma riskini düşürdüğü ortaya çıkan domates içerisinde yer alan likopen maddesi sayesinde cinsel gücü artırıyor. Likopen maddesi domates ısıtıldığında veya pişirildiği daha fazla etkin hale geliyor. Bu sebeple uzmanlar cinsel gücünüzü artırmak için domatesi pişirerek yemenizi öneriyor.

DOMATESİN FAYDALARI