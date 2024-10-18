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Her yer beyaza büründü! Erzurum'un yüksek kesimleri ve Palandöken Dağı'nda kar yağışı etkili oldu

18.10.2024 00:28
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Erzurum'un yüksek kesimleri ve Palandöken Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu. Dağdaki kayak merkezine inen tilkiler de renkli görüntüler oluşturdu.

Her yer beyaza büründü! Erzurum'un yüksek kesimleri ve Palandöken Dağı'nda kar yağışı etkili oldu

Kentte aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri ve Palandöken Kayak Merkezi beyaza büründü.

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KAYAK MERKEZİNE TİLKİLER İNDİ

Aileleriyle kar yağışının etkili olduğu Palandöken Dağı ve Kayak Merkezi'ne gelen vatandaşlar, burada fotoğraf çektirip kar topu oynadı.

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Dağdaki kayak merkezine inen tilkiler de renkli görüntüler oluşturdu.

AA-20241017-35940361-35940360-ERZURUMUN_YUKSEK_KESIMLERI_VE_PALANDOKEN_DAGINDA_KAR_YAGISI_ETKILI_OLDU

Vatandaşlardan Adem Turan, kar yağdığı için Palandöken Dağı'na geldiğini belirterek "Kar Erzurum'a ve Palandöken'e çok yakışıyor. Kar yağdığı için çok mutlu olduk. Dağda her yer kar altında, sis de etkili. Kar topu oynamak için burası çok iyi. Herkesi Erzurum'a bekliyoruz." dedi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Palandöken Dağı Erzurum
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