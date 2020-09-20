Her yer yandı, bayrak sapasağlam kaldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesine kontrol altına alınan orman yangınında 40 hektarlık çam ormanı zarar gördü. Badavut mevkiinde bir marangoz atölyesinin deposu ve bahçesinde bulunan kümes hayvanları da yanarken, garajın üzerinde asılı olan Türk bayrağı ise sapasağlam kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Şeytan Sofrası yakınlarında Sümer Sitesi civarında başlayan orman yangınına saat 21.35’te ilk müdahale yapıldı. Yangın saat 03.40’ta tamamen kontrol altına alındı. Yangına Orman Bakanlığına ait 53 arazöz, 13 su ikmal aracı, 5 dozer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 20 itfaiye aracı, 8 iş makinesi, DSİ’ye ait 1 dozer, 1 kepçe, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 2 TOMA ile müdahale edildi. 405 orman yangın işçisinin söndürme çalışmalarına katıldığı yangında 40 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yangının en büyük zararı verdiği Badavut mevkiinde bir işyerinin deposu da alevlere teslim oldu. Depo yanında bulunan açık kümesteki 15 kaz ve tavuk alevler arasında kalarak telef oldu. Depo yakınlarında bulunan kapalı otopark da yanarken, üzerindeki Türk bayrağının sapasağlam kalması dikkat çekti.

İş yeri çalışanı Muzaffer Çoban, “Burada çalışıyorum. Büyük bir yangın oldu. Hasar çok. Yanmış ama Türk bayrağı yanmamış. Maddi hasar epeyce var” dedi.

Yangın anında yaşanan korku dolu dakikaları anlatan Levent Kahraman ise, “Saat 21.30 civarında bir duman ile fark ettik yangını. Daha sonra balkona çıktık. Yangının yoğun bir şekilde bize geldiğini gördük. Yaklaşık 10 dakika sonra ateşleri gördük. Yangının ne kadar büyük olduğunu fark edince de alabildiğimiz eşyaları alıp, tüpleri evden çıkartıp komşular ile beraber arabaya binip hızlıca bölgeden uzaklaştık. Yangınla ilgili bilgi almaya çalıştık evler, hayvanlar yandı mı diye. Daha sonra evlerle ilgili bir sorun olmadı ama çevrenin yandığını gördük. Saat 2 buçuk gibi evlerimize geri döndük” dedi.

Günün ağarması ile yangının verdiği zarar da ortaya çıktı. Orman işçileri bölgede soğutma çalışmalarına devam ederken, soğutma çalışmalarına Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir helikopter de havadan destek veriyor.

