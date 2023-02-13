HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Her yer yıkıldı, tarihi saat kulesi ayakta kaldı... O da deprem saatinde takılı kaldı

Her yer yıkıldı, tarihi saat kulesi ayakta kaldı... O da deprem saatinde takılı kaldı

13.02.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin vurduğu Adıyaman’daki tarihi saat kulesi görenleri hüzünlendirdi. Şehir merkezinde neredeyse tüm binalar yıkıldı, ancak 40 yıllık saat kulesi enkazların arasında dimdik ayakta kaldı. Kartal figürlü kulenin tarihi saati de depremin yaşandığı 04.17’de takılı kaldı.

Her yer yıkıldı, tarihi saat kulesi ayakta kaldı... O da deprem saatinde takılı kaldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve en büyük hasarın oluştuğu illerden birisi olan Adıyaman’ın simgelerinden Saat Kulesi’ndeki saatler 04.17’de durdu. Saat Kulesi’ndeki saatler o kötü anın göstergesi olarak kavşakta öylece kaldı.

Yıkıcı 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem insanları evinden ve sevdiklerinden etti. Bir diğer taraftan depremde yıkılan binaların enkazlarında çalışma sürüyor. Depremin 8. gününde canlı kişilere ulaşma ümidiyle çalışılırken, öbür taraftan enkaz altındaki cansız bedenler de çıkarılıyor.

İHA

Bu acının tarifi yok! Yan yana binlerce mezar, 24 saat defin... Bu acının tarifi yok! Yan yana binlerce mezar, 24 saat defin...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güney Kore'den Türkiye'ye destek! "Tüm kaynakları seferber edin"Güney Kore'den Türkiye'ye destek! "Tüm kaynakları seferber edin"
'Bu harita bize söylüyor' Uzman isim tek tek açıkladı...'Bu harita bize söylüyor' Uzman isim tek tek açıkladı...
Camı bile kırılmadı ama yan yattı! Şoke eden bina neden yan yattı?Camı bile kırılmadı ama yan yattı! Şoke eden bina neden yan yattı?
Anahtar Kelimeler:
deprem Adıyaman saat saat kulesi

En Çok Okunan Haberler

Hayat kurtaran sistem İstanbul’daki o hastanede de var! Maliyeti...

Hayat kurtaran sistem İstanbul’daki o hastanede de var! Maliyeti...

8. günde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 178. saatte kurtarıldılar

8. günde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 178. saatte kurtarıldılar

'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış

'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış

Ailesi cenazeyi saklıyor mu? Şoke eden iddialar sonrası ünlü fenomenden olay sözler

Ailesi cenazeyi saklıyor mu? Şoke eden iddialar sonrası ünlü fenomenden olay sözler

Canlı yayında çok konuşulacak sözler: Sistemi mahvediyor, sinirimden...

Canlı yayında çok konuşulacak sözler: Sistemi mahvediyor, sinirimden...

Hatay’da yıkılan hastane binasının deprem raporu ortaya çıktı!

Hatay’da yıkılan hastane binasının deprem raporu ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.