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Her yerde aradığı babasını bulduğunda sinir krizi geçirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 03:07 | Son Güncelleme

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ali Ş. (62), birbirine bağladığı çoraplarla kendini tavana asarak yaşamına son verdi.

Her yerde aradığı babasını bulduğunda sinir krizi geçirdi!

Olay, saat 21.00 sıralarında Sarıyer Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ali Ş., oturduğu evin alt katındaki boş daireye indi.

Babasını evde bulamayan H.Ş., durumdan şüphelenerek aramaya başladı. Alt kata inen H.Ş. babasını birbirine bağlanmış çoraplarla tavana asılı halde buldu. H.Ş.'nin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ali Ş.'nin öldüğünü duyan yakınları sinir krizi geçirdi. Ali Ş.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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