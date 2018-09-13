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Her yerde aranan kız çocuğu, gazinoda konsomatrislik yaparken bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 07:26 | Son Güncelleme

Uşak’ta jandarmanın baskın yaptığı bir alkollü eğlence mekanında, çocuk evinden kaçtığı ve yaklaşık 6 aydır polis tarafından aranan 17 yaşındaki kız çocuğu, gazinoda konsomatris olarak çalışırken bulundu.

Her yerde aranan kız çocuğu, gazinoda konsomatrislik yaparken bulundu!

Edinilen bilgiye göre, Uşak merkez Ovademirler köyü sınırlarında bulunan H.Ç. isimli şahsa ait alkollü eğlence yerine jandarma baskın düzenledi. Çalışan ve müşterilerin kimlik sorgusunu yapan jandarma, 01 Nisan 2018 tarihinde Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünden kaçan ve Uşak İl Emniyet Müdürlüğünce kayıp şahıs olarak arandığı tespit edilen 2001 doğumlu F.Ç. isimli kız çocuğunun konsomatris olarak çalıştığını tespit etti.

F.Ç., Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne teslim edilerek koruma altına alındı. Aynı mekanda ikamet ve çalışma izin belgesi bulunmayan ve gazinoda konsomatris olarak çalıştığı tespit edilen Ukrayna, Kazakistan ve Özbekistan uyruklu 3 kadın da sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi’ne sevk edilerek, sınır dışı edilme işlemlerine başlanıldı.

Baskının ardından jandarma işletme sahibi H.Ç.’ye küçük yaşta çocuğun içkili eğlence ve istirahat yerinde çalıştırmaktan, yabancıların çalışma izinleri hakkında kanuna muhalefet etmekten ve “Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet” etmekten ceza yağdırdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
uşak gazino konsomatris

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