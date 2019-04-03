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Her yerde aranıyor! 'Ben Trump'ın damadıyım, buraya nasıl geldim?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 05:42 | Son Güncelleme

İstanbul’da 4 gün önce kaybolan 26 yaşındaki genç için seferber olan ailesi, aldıkları duyumlar üzerine Tekirdağ'ın Malkara ilçesine gelip arama çalışması yaptı.

Her yerde aranıyor! 'Ben Trump'ın damadıyım, buraya nasıl geldim?'

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 26 yaşındaki Mücahit Kula’dan yaklaşık 4 gündür haber alınamıyor. Ailesi, kaybolan gencin Tekirdağ Malkara’da görüldüğü haberleri üzerine İstanbul’dan Tekirdağ'a hareket etti.

"HUZURSUZUM"

Diğer oğullarıyla Malkara ilçesine gelen baba Hamza Kula, kaybolan oğlunun İstanbul’dan otobüse binip Malkara otogarında indiğini öne sürdü. Oğlunu bulma ümidiyle Malkara’ya geldiklerini söyleyen Hamza Kula, “Oğlum Mücahit, kaybolduğundan beri huzurumuz kalmadı. Günlerdir her yerde onu arıyoruz. İstanbul’dan bilet aldıktan sonra otobüse binip Malkara’da inmiş. Emniyete gerekli başvuruyu yaptık, bir an önce ona çalışıyoruz. Bir süredir psikolojik sorunları vardı. Gören vatandaşlarımız bize ya da emniyet birimlerine bildirmelerini rica ediyoruz” diye konuştu.

"BEN TRUMP'IN DAMADIYIM"

Baba Hamza Kula, oğlunun kaybolmadan 2 ay önce, Amerikan Konsolosluğu’na gidip, “Ben Donald Trump’ın damadıyım, buraya nasıl geldim?” dediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Malkara Tekirdağ Donald Trump

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