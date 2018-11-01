Her yerde aranıyor! Polis halktan destek istedi

Olay, dün akşam saatlerinde, KKTC’nin Gönyeli beldesinde meydana geldi. Gülbahar Ulutan’ın temizlik yapmak için gittiği eve, iddiaya göre, daha önce kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu eski sevgilisi Fatih Çıkrıkçı geldi. Çıkrıkçı’nın saldırdığı Ulutan, bağırmaya başladı. Çıkrıkçı, bu sırada Ulutan’ı 13 yerinden bıçaklayarak, öldürdükten sonra arka bahçeden kaçtı. Sesleri duyup, eve gelen çevredekiler, Ulutan’ın cansız bedeniyle karşılaştı.
İhbarla eve gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Gülbahar Ulutan’ın cansız bedeni, inceleme sonrası morga götürüldü. Polis ekipleri, kaçan Fatih Çıkrıkçı’nın yakalanması için fotoğraflarını televizyon kanallarına ve gazetelere dağıttı. KKTC polisince yapılan açıklamada cinayet şüphelisinin yakalanması için halktan da yardım istendiği belirtildi.
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