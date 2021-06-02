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  4. Her yerde aranıyordu! Cinayet şüphelisi boş arazide sürünürken yakalandı

Her yerde aranıyordu! Cinayet şüphelisi boş arazide sürünürken yakalandı

02.06.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, Mulla Osman Tosun'un (40) ölümüyle sonuçlanan 'uyuşturucu pazarlığı' kavgasıyla ilgili firari Gökhan Taşkaya, polis ekiplerince kovalamaca sonucu boş arazide sürünürken yakalandı. Taşkaya'nın da tutuklanmasıyla soruşturmada tutuklu sayısı, 3'e yükseldi.

Her yerde aranıyordu! Cinayet şüphelisi boş arazide sürünürken yakalandı

Olay, 14 Nisan'da Sincan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde meydana geldi. Mulla Osman Tosun, uyuşturucu madde almak için daha önce tanıştığı Gökhan Taşkaya'nın evine gitti. Uyuşturucu pazarlığı sırasında ikili arasında tartışma başladı. Taşkaya, yanında bulunan arkadaşları Abdulkadir Tokdaş (19) ve Ömer Bilir (20) ile Tosun'a saldırdı. Evden ayrılan Tosun, bir süre sonra yanına aldığı arkadaşlarıyla geri döndü. İki grup arasında çıkan kavgada Tosun, tabanca ile başından vurularak, hayatını kaybetti. Taşkaya ve 2 arkadaşı ise kaçtı.

ÖZEL EKİP AYDINLATTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı aydınlatmak için özel ekip kurdu. Bölgedeki tüm kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin saklandıkları evi tespit etti. Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda, Abdulkadir Tokdaş ile Ömer Bilir'i gözaltına alırken, Taşkaya'nın kaçtığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen Tokdaş ve Bilir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayet Büro ekipleri, Taşkaya'nın açtığı farklı sosyal medya hesapları üzerinden arkadaşlarından yardım istediğini belirledi. İstihbari çalışmalar sonucu Taşkaya'nın, Ayaş ilçesine bağlı Tekke köyü yakınlarında olduğu belirlendi.

POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDI

Köyün tüm giriş- çıkışlarında önlem alan ekipler, gece saatlerinde boş arazide sürünerek, köye doğru gitmeye çalışan Gökhan Taşkaya'yı tespit edip, kovalamaca sonucu yakaladı. Gözaltına alınan Taşkaya, emniyetteki ifadesinde, polislerin köyde önlem aldığını gördüğü için süründüğünü belirterek, "Cinayeti işlediğim için pişmanım" dedi.

Çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen Taşkaya da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Soruşturmada tutuklu sayısı, 3'e yükseldi.

(DHA)

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