HABER

Her yerde aranıyordu elini kolunu sallayarak geri döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 21:26 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde jandarma ve çok sayıda arama kurtarma ekibi tarafından aranan kayıp adam, elini kolunu sallayarak ger döndü.İznik ilçesine bağlı Göllüce köyünde dün akşam saatlerinde eşi ile tartıştıktan sonra bir daha eve dönmeyen Mehmet Ali Koldaş (49), arama-kurtarma ekiplerini alarma geçirmişti.

Her yerde aranıyordu elini kolunu sallayarak geri döndü

Bursa’nın İznik ilçesinde jandarma ve çok sayıda arama kurtarma ekibi tarafından aranan kayıp adam, elini kolunu sallayarak ger döndü.

İznik ilçesine bağlı Göllüce köyünde dün akşam saatlerinde eşi ile tartıştıktan sonra bir daha eve dönmeyen Mehmet Ali Koldaş (49), arama-kurtarma ekiplerini alarma geçirmişti. Sabah saatlerinden itibaren Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, NAK, İHH ve ANDA ekiplerinin her yerde aradığı kayıp vatandaş, elini kolunu sallayarak köyüne döndü. Koldaş’ın eşi ile tartıştıktan sonra sinirlenerek evden çıktığı dağlık bir bölgede geceyi geçirdiği ardından akşam üstü bir yakının kafesinde oturduktan sonra köyüne döndüğü öğrenildi. Ailesi ve akrabaları Koldaş’ın sağ salim dönmesine çok sevindi. Jandarma ekipleri daha sonra Koldaş’ın ifadesini aldı.

Her yerde aranıyordu elini kolunu sallayarak geri döndü

PARTNERSalda Gölü uyarısı: Adım dahi atmayınSalda Gölü uyarısı: Adım dahi atmayın
MSB'den Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımıMSB'den Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı
Güleda'yı 'Bana geri dönmezsen kendimi asarım' diye tehdit etmiş (2)Güleda'yı 'Bana geri dönmezsen kendimi asarım' diye tehdit etmiş (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Şoke eden muz paylaşımı: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşımı: Seks diyorum...

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

AK Parti'li Zengin ve CHP'li Özkoç'un tartışması tutanaklarda

AK Parti'li Zengin ve CHP'li Özkoç'un tartışması tutanaklarda

Mansur Yavaş Ankara'nın trafiği için çözümü açıkladı

Mansur Yavaş Ankara'nın trafiği için çözümü açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20 Kasım 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

Son dakika! İdlib'de sığınmacı kampına füze saldırısı: 8 sivil hayatını kaybetti

İdlib'de sığınmacı kampına saldırı: Çok sayıda ölü var

Şişli'deki tecavüz girişiminde flaş gelişme! Karar verildi

Şişli'deki tecavüz girişiminde flaş gelişme! Karar verildi

MSB'den Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı

MSB'den Dünya Çocuk Hakları Günü paylaşımı

Fahrettin Altun: Filistin topraklarının işgali asla meşrulaştırılamayacak

Fahrettin Altun'dan ABD'nin kararına tepki!

Otomobille traktör kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kafa kafaya facia! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.