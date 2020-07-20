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  4. Her yerde aranıyordu! Evinden 10 km uzaklıkta bulundu

Her yerde aranıyordu! Evinden 10 km uzaklıkta bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 11:28 | Son Güncelleme

Denizli Acıpayam'da dün kaybolan 50 yaşındaki adam, evinden 10 kilometre uzaklıkta kendi tarlasında bulundu. Ekipler tarafından sağlık ekibine teslim edilen yaşlı adamın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Her yerde aranıyordu! Evinden 10 km uzaklıkta bulundu

Olay, Acıpayam ilçesi Dodurgalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Yusuf Akyol (50), eve geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve TRAC ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ekipler, kayıp adamı bulmak için yaklaşık 9 saatlik çalışmanın sonunda sabaha karşı 04.30 sıralarında buldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Gümüş Mahallesinde kendi tarlasında bulunan Akyol, hastalığı nedeniyle bilinci yerinde olmadığı belirtildi. Ekipler tarafından sağlık ekibine teslim edilen Akyol’un genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Sağlık ekipleri tarafından Akyol, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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