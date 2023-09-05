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  4. Her yerde aranıyordu! Kayıp elektrik teknisyeni çay kenarında ölü bulundu

Her yerde aranıyordu! Kayıp elektrik teknisyeni çay kenarında ölü bulundu

05.09.2023 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Yüksek Hızlı Tren (YHT) inşaatında elektrik teknisyeni olarak çalışan Abdullah Aydın hakkında 2 gün önce kayıp ihbarı yapıldı. AFAD koordinesinde yapılan aramalar sonucunda Aydın'ın cansız bedeni çay kenarında bulundu.

Her yerde aranıyordu! Kayıp elektrik teknisyeni çay kenarında ölü bulundu

Bandırma- Bursa- Yenişehir- Osmaneli YHT inşaatının Yenişehir'deki şantiyesinde elektrik teknisyeni olarak çalışan Abdullah Aydın, 2 gün önce kayboldu. Çalışanların ihbarı üzerine AFAD koordinesinde arama çalışması başlatıldı. 2 gün süren aramaların ardından Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı.

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ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE ORTAYA ÇIKACAK

Çalıştığı şantiyeye yaklaşık 3 kilometre uzaktaki Göksü Çayı'nın kenarında bulunan Aydın'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor. (DHA)

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