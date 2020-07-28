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  4. Her yerde aranıyorlar! Korona testi için cezaevinden çıkan eşini kaçırdı

Her yerde aranıyorlar! Korona testi için cezaevinden çıkan eşini kaçırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 13:41 | Son Güncelleme

Adana'da koronavirüs şüphesi nedeniyle Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen hükümlü Songül Beyazlat (31), eşi Onur Beyazlat (30) tarafından hastane önünden kaçırıldı. Polis, firari Songül ile eşi Onur Beyazlat'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Her yerde aranıyorlar! Korona testi için cezaevinden çıkan eşini kaçırdı

Olay, Yüreğir Devlet Hastanesi’nin acil bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce ‘uyuşturucu ticareti’ suçundan hüküm giyen ve Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulan Songül Beyazlat, koronavirüs şüphesiyle jandarma ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sabah saatlerinde hastanenin acil kısmına getirilen kadın, bir anda kendini jandarma aracından attı. Bu sırada hastane önünde bekleyen eşi Onur Beyazlat'a ait minibüse binen Songül Beyazlat, olay yerinden hızla ayrıldı.

POLİS HER YERDE ONLARI ARIYOR

Polis ekiplerinin Mithat Özhan Bulvarı'nda durdurmaya çalıştığı araçtakiler kaçtı. Ekipler, Onur ile eşi Songül Beyazlat ve birlikte araçta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ana cadde ve bulvarlarda önlem alan polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı aracı merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi 4355. Sokak’ta terk edilmiş halde buldu. Görgü tanıklarından bilgi toplayan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: DHA

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