"Her yerde birlik, beraberlik içinde olacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Ne derlerse desinler bu bayrağın dalgalandığı her yerde, bu vatan topraklarının bulunduğu her yerde birlik içinde, beraberlik içinde ve kardeşlik içinde olacağız, barış içinde olacağız." dedi.

Torun, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalanması için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini, herkesin bu süreci yakından takip ettiğini söyledi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde sadece yerel yöneticilerin seçileceğini aktaran Torun, şöyle devam etti:

"Bir muhtar, meclis üyesi ve belediye başkanı seçimi yapmamız gerekirken, birileri olayı getire getire ya beka soruna ya dış tehdide ya da Türkiye'de olmayan sorunlara getirdi. Bu doğru değil. Biz bir yerel seçim yapıyoruz. Sonuçta yerel yöneticilerimizi seçeceğiz, onlar da 5 yıl boyunca bizim sorunlarımızı çözmek için uğraşacaklar, çaba harcayacaklar. Yolumuzu, suyumuzu, gençlerimize, yaşlılarımıza, kadınlarımıza hizmet edecekler ama ülkenin beka sorunu varmış gibi göstererek yaptıkları aslında kendi bekaları. Bunu net görmek zorundayız."