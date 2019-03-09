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"Her yerde birlik, beraberlik içinde olacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 18:32 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: - "Ne derlerse desinler bu bayrağın dalgalandığı her yerde, bu vatan topraklarının bulunduğu her yerde birlik içinde, beraberlik içinde ve kardeşlik içinde olacağız, barış içinde olacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Ne derlerse desinler bu bayrağın dalgalandığı her yerde, bu vatan topraklarının bulunduğu her yerde birlik içinde, beraberlik içinde ve kardeşlik içinde olacağız, barış içinde olacağız." dedi.

Torun, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalanması için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini, herkesin bu süreci yakından takip ettiğini söyledi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde sadece yerel yöneticilerin seçileceğini aktaran Torun, şöyle devam etti:

"Bir muhtar, meclis üyesi ve belediye başkanı seçimi yapmamız gerekirken, birileri olayı getire getire ya beka soruna ya dış tehdide ya da Türkiye'de olmayan sorunlara getirdi. Bu doğru değil. Biz bir yerel seçim yapıyoruz. Sonuçta yerel yöneticilerimizi seçeceğiz, onlar da 5 yıl boyunca bizim sorunlarımızı çözmek için uğraşacaklar, çaba harcayacaklar. Yolumuzu, suyumuzu, gençlerimize, yaşlılarımıza, kadınlarımıza hizmet edecekler ama ülkenin beka sorunu varmış gibi göstererek yaptıkları aslında kendi bekaları. Bunu net görmek zorundayız."

Milletvekilleri seçimlerinde yapılan söylemler ile şimdi yapılan söylemlerin aynı olduğunu aktaran Torun, "24 Haziran seçimleri öncesi o mitinglerde kullanılan cümleler, o politik söylemler, o verilen vaatlere bir bakın. Şimdi aradan geçen süre zarfında kullanılan dili, söylenen ifadeleri tekrar değerlendirin. Her şey aynı. Her şey aynı da değişen bir tek şey var. O da bizim durumumuz. Gittikçe yoksullaşıyoruz. Gittikçe fakirleşiyoruz. Her geçen gün her anlamda geriliyoruz." dedi.

Vatandaşların ayrıştırılmaya çalışıldığını ileri süren Torun, şunları söyledi:

"Ne derlerse desinler bu bayrağın dalgalandığı her yerde, bu vatan topraklarının bulunduğu her yerde birlik içinde, beraberlik içinde ve kardeşlik içinde olacağız, barış içinde olacağız. Ben de geçmişte belediye başkanlığı yapmış, yerel yönetimlerde görev almış biriyim. Emek nedir, ekip nedir, birlikte çalışma nedir, gayet iyi bilirim. Eğer bir başarı varsa o başarı bütün çalışanlarındır."

Belediye-İş Genel Başkan Nihat Yurdakul da sendikasının kimsenin arka bahçesi olmadığını, sadece emeği ve çalışanları temsil ettiklerini dile getirerek "Evet siyaset olacak. Siyasette kim emeğe saygı gösteriyorsa, kim alın terine saygı gösteriyorsa, kim emekçileri ve çocuklarını kendi çocukları gibi görüp kutsal sayıyorsa başımızın tacıdır. Biz Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu bu yüzden destekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yapılan toplu iş sözleşmesiyle yevmiyelerde yüzde 26, diğer sosyal haklarda ise yüzde 21 ile 41 arasında artış sağlandığına dikkati çeken Çerçioğlu ise kentte yaptığı hizmetleri belediye çalışanlarıyla yaptığını kaydetti.

Zeybek gösterisinin de yapıldığı programın ardından Yurdakul ile Çerçioğlu, toplu iş sözleşmesini imzaladı.

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belediye sendika Toplu İş Sözleşmesi

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