HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin olarak, "Her yerde bizim oyumuz var. Her yerde seçim sonuçlarının belirlenmesinde bizim stratejimiz, irademiz ve gücümüz var." değerlendirmesinde bulundu.

Temelli, genel merkezdeki Parti Meclisi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, toplantıda seçim sonuçlarını değerlendireceklerini ve yeni süreçte izlenecek yol haritasının belirleneceğini söyledi.

HDP'nin, 31 Mart yerel seçimlerinde aldığı oy oranıyla siyasetin kulvarını değiştirdiğini ifade eden Temelli, "Parti Meclisinde eksikliklerimizi de masaya yatıracağız. Bu konuda her zaman olduğu gibi özeleştirilerimizi vereceğiz ve bunun gereğini yapmak için de adımlarımızı atacağız." diye konuştu.

Temelli, yerel seçimler öncesinde ortaya önemli bir strateji koyduklarını belirterek, "Demokrasi güçleri uzun bir süre sonra birlikte siyaset yapabilme ve ortaklaşma olanağını yakaladı. Bunun sonuçları ile de karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Yerel seçimlerde halkın iradesinin sandığa yansıdığını vurgulayan Temelli, "Hangi partiden olursa olsun, meşruiyeti tartışmasız olan bütün belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini kutluyoruz." dedi.

Temelli, İstanbul'daki seçim sonuçları ile ilgili tartışmalara da değinerek, şunları kaydetti:

"Her yerde bizim oyumuz var. Her yerde seçim sonuçlarının belirlenmesinde bizim stratejimiz, irademiz ve gücümüz var. Oyumuza ve irademize sahip çıkıyoruz. İstanbul'da da sahip çıkıyoruz, Türkiye'nin her yerinde, Muş'ta da Malazgirt'te de Viranşehir'de de. Burada tüm Türkiye'ye sesleniyorum, siz de sahip çıkmalısınız."